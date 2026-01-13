Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки РФ 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Шляхове, Шевченківка, Милове, Суханове, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили мікроавтобус та приватний автомобіль.

Жертви серед цивільних

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.









