Удари по Харкову та області: 4 загиблих, 10 поранених за добу. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, постраждали 10 осіб

У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинули четверо чоловіків (їхні дані встановлюються), постраждали 6 чоловіків віком 29, 39, 40, 42, 43, 58 років.

У місті Богодухів постраждали 34-річна і 56-річна жінки.

У селі Новоосинове Курилівської громади постраждали 74-річна жінка і 52-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Немишлянський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 34 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено дитячий санаторій, автомобіль;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Івашки), автомобіль ДСНС (с. Маяк), 3 приватні будинки (м. Богодухів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоосинове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено термінал "Нової пошти", АЗС, автомобілі (сел. Новий Коротич), АЗС (м. Дергачі), 2 приватні будинки (с. Руська Лозова).

обстріл
обстріл
обстріл

