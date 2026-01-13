1 293 0
Удари по Харкову та області: 4 загиблих, 10 поранених за добу. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, постраждали 10 осіб
У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинули четверо чоловіків (їхні дані встановлюються), постраждали 6 чоловіків віком 29, 39, 40, 42, 43, 58 років.
У місті Богодухів постраждали 34-річна і 56-річна жінки.
У селі Новоосинове Курилівської громади постраждали 74-річна жінка і 52-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Немишлянський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 34 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у місті Харків пошкоджено дитячий санаторій, автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Івашки), автомобіль ДСНС (с. Маяк), 3 приватні будинки (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоосинове);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено термінал "Нової пошти", АЗС, автомобілі (сел. Новий Коротич), АЗС (м. Дергачі), 2 приватні будинки (с. Руська Лозова).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
