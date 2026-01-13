1 293 0
Удары по Харькову и области: 4 погибших, 10 раненых за сутки. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов погибли четыре человека, пострадали 10 человек
В поселке Новый Коротич Песочинской общины погибли четверо мужчин (их данные устанавливаются), пострадали 6 мужчин в возрасте 29, 39, 40, 42, 43, 58 лет.
В городе Богодухов пострадали 34-летняя и 56-летняя женщины.
В селе Новоосиново Куриловской общины пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Немышлянский районы Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 ракеты (тип устанавливается);
- 1 КАБ;
- 34 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 2 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в городе Харьков поврежден детский санаторий, автомобиль;
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Ивашки), автомобиль ГСЧС (с. Маяк), 3 частных дома (г. Богодухов);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Новоосиново);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);
- в Харьковском районе поврежден терминал "Новой почты", АЗС, автомобили (пгт Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), 2 частных дома (с. Руськая Лозовая).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль