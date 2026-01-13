Удары по Харькову и области: 4 погибших, 10 раненых за сутки. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов погибли четыре человека, пострадали 10 человек

В поселке Новый Коротич Песочинской общины погибли четверо мужчин (их данные устанавливаются), пострадали 6 мужчин в возрасте 29, 39, 40, 42, 43, 58 лет.

В городе Богодухов пострадали 34-летняя и 56-летняя женщины.

В селе Новоосиново Куриловской общины пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Немышлянский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 2 ракеты (тип устанавливается);
  • 1 КАБ;
  • 34 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон;
  • 2 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в городе Харьков поврежден детский санаторий, автомобиль;
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Ивашки), автомобиль ГСЧС (с. Маяк), 3 частных дома (г. Богодухов);
  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Новоосиново);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);
  • в Харьковском районе поврежден терминал "Новой почты", АЗС, автомобили (пгт Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), 2 частных дома (с. Руськая Лозовая).

