Нападение с ножом в школе Киева: подростку сообщили о подозрении, пострадавшие в тяжелом состоянии. ФОТО

14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в покушении на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника.

Как отмечается, его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

Что уже установлено?

По данным следствия, 12 января 2026 года утром подозреваемый - ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.

"В помещении туалета он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла их, юноша начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, сидевшему за второй партой", - говорится в сообщении.

Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в туалет, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе.

Состояние раненых

Учительница и одноклассник нападавшего получили различной степени телесные повреждения и в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Сам нападавший также находится в больнице под наблюдением правоохранителей, ему вручено уведомление о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мотивы поступка подростка устанавливаются.

Что предшествовало?