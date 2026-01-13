РУС
Новости Нападение на школу
3 677 21

Нападение с ножом в школе Киева: подростку сообщили о подозрении, пострадавшие в тяжелом состоянии. ФОТО

14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в покушении на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора. 

Как отмечается, его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

подозрение подростку

Что уже установлено?

По данным следствия, 12 января 2026 года утром подозреваемый - ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.

"В помещении туалета он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла их, юноша начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, сидевшему за второй партой", - говорится в сообщении.

Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в туалет, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе.

Состояние раненых

Учительница и одноклассник нападавшего получили различной степени телесные повреждения и в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Сам нападавший также находится в больнице под наблюдением правоохранителей, ему вручено уведомление о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мотивы поступка подростка устанавливаются.

Что предшествовало?

в першу чергу винні батьки які його воховували...
Дах протік у хлопця.
Психічно хворий.
13.01.2026 09:36 Ответить
Дах протік у хлопця.
А де ж були вчителі, психологи, директорка, до того всього?
Ой, ніхто нічого не бачив?
Вчителі бідні нещасні за копійки батрачать?
От, вам і відповідь, про порізаних однолітків, вагітних 14 літніх, самогубства, ігри у синього кита.
Бо дорослі забили *** на своїх нащадків!
Бо дорослим, бабло майно замутило розум!
Будь яка популяція, що не турбується про своє потомство, приречена!
в першу чергу винні батьки які його воховували...
Все вірно!
Мати відьма, на костел її!
Батька в штурм!
А прикинь, з"ясується, що батько на війні.
Що тоді скажеш?
я так розумію що твоїх дітей Гриша якщо звісно вони у тебе є?має виховувати хтось іньший а не ти,так?
Мій родич воює. От прямо зараз на нулі.
ДШВ 71.
Магістр фізик. КНУ ім Шевченка.
Убогий, знаєш, що таке нуль?
мої брати теж-навіть один вже загинув у 2023році у Запорізьській області,був механиком-водієм танку,тільки до чого тут це,бо я питав зовсім про іньше...
а він що , сирота ?
Тобто роль школи виключно, в обов'язковій середній освіті, а саме видачі атестата?
Чи все ж таки у соціалізації дитини?
Де були твої батьки коли такого довбойоба ростили...
Впевнений на сто відсотків, мої батьки тебе не виховували!
Психічно хворий.
100%
Навряд чи, продумав напад ,вважав що дуже розумний , потім завдав собі поранень, щоб зобразити і з себе жертву невідомого в балаклаві
ревнощі...
Його промили кацапи через телеграм на лівацьку тему.
Це наслідки тієї політики, що дітям дозволено багато. Вчитель не має право підвищити голос , зразу мамки волають про особисті кордони, вонижедіти. Підлітки нецензурно висловлюються на старших і вчителів і недай боже зробити їм зауваження.
Щось це дуже нагадує ситуацію з молодим вчителем, який порішив двох старшокласників, що його булили і довели до звільнення. Це вже вимальовується в систему.
І як завжди винен Порошенко.
Ну і нах ти дебіл його сюди приплів ?
