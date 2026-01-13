Нападение с ножом в школе Киева: подростку сообщили о подозрении, пострадавшие в тяжелом состоянии. ФОТО
14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в покушении на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).
Что уже установлено?
По данным следствия, 12 января 2026 года утром подозреваемый - ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.
"В помещении туалета он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла их, юноша начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, сидевшему за второй партой", - говорится в сообщении.
Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в туалет, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе.
Состояние раненых
Учительница и одноклассник нападавшего получили различной степени телесные повреждения и в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.
Сам нападавший также находится в больнице под наблюдением правоохранителей, ему вручено уведомление о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мотивы поступка подростка устанавливаются.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ученик с ножом напал на учительницу и другого школьника в одной из столичных школ.
Ой, ніхто нічого не бачив?
Вчителі бідні нещасні за копійки батрачать?
От, вам і відповідь, про порізаних однолітків, вагітних 14 літніх, самогубства, ігри у синього кита.
Бо дорослі забили *** на своїх нащадків!
Бо дорослим, бабло майно замутило розум!
Будь яка популяція, що не турбується про своє потомство, приречена!
Мати відьма, на костел її!
Батька в штурм!
А прикинь, з"ясується, що батько на війні.
Що тоді скажеш?
ДШВ 71.
Магістр фізик. КНУ ім Шевченка.
Убогий, знаєш, що таке нуль?
Чи все ж таки у соціалізації дитини?