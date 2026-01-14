4% украинцев оценивают свое ментальное состояние как хорошее, 57% - испытывают стресс ежедневно, - исследование

Лишь 4,1% опрошенных украинцев оценивают свое общее ментальное состояние как очень хорошее, тогда как 34,3% характеризуют его как плохое или очень плохое. В то же время почти три четверти респондентов регулярно сталкиваются со стрессом или тревогой.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проведенного медицинской информационной системой Helsi в начале 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса

Согласно результатам опроса, 57,4% респондентов испытывают стресс или тревогу почти ежедневно, еще 26,1% – раз или два в неделю. Только 9,3% отметили, что сталкиваются со стрессом редко или не испытывают его вовсе.

36,8% опрошенных сообщили о постоянной апатии, еще 44% – о потере мотивации время от времени. Только 4,9% респондентов отметили, что чувствуют себя стабильно активными.

"Опрос показал четкую связь между опытом войны, условиями жизни и уровнем стресса. Среди респондентов, проживающих в регионах с регулярными обстрелами, доля тех, кто испытывает стресс почти ежедневно, выше, чем среди опрошенных без прямого военного опыта. В этой группе также чаще фиксируются нарушения сна и хроническая усталость", - говорится в исследовании.

Всего в исследовании приняли участие почти 3000 пользователей из разных регионов Украины.

