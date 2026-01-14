УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13624 відвідувача онлайн
Новини
854 13

4% українців оцінюють свій ментальний стан як добрий, 57% - відчувають стрес щодня. - дослідження

Результати дослідження ментального стану українців

Лише 4,1% опитаних українців оцінюють свій загальний ментальний стан як дуже добрий, тоді як 34,3% характеризують його як поганий або дуже поганий. Водночас майже три чверті респондентів регулярно стикаються зі стресом або тривогою.

Про це свідчать результати щорічного опитування, проведеного медичною інформаційною системою Helsi на початку 2026 року, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результати опитування

Згідно з результатами опитування, 57,4% респондентів відчувають стрес або тривогу майже щодня, ще 26,1% – раз або двічі на тиждень. Лише 9,3% зазначили, що стикаються зі стресом рідко або не відчувають його зовсім.

36,8% опитаних повідомили про постійну апатію, ще 44% – про втрату мотивації час від часу. Лише 4,9% респондентів зазначили, що почуваються стабільно активними.

"Опитування показало чіткий зв’язок між досвідом війни, умовами життя та рівнем стресу. Серед респондентів, які проживають у регіонах із регулярними обстрілами, частка тих, хто відчуває стрес майже щодня, є вищою, ніж серед опитаних без прямого воєнного досвіду. У цій групі також частіше фіксується порушення сну та хронічна втома", - йдеться в дослідженні.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 3000 користувачів з різних регіонів України.

Читайте: Рівень довіри українців до світових лідерів знизився: серед антилідерів - Трамп, - дослідження

Автор: 

дослідження (637) українці (2698) психіка (41) війна в Україні (8150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Це мешканці Конча-Заспи. У них завжди все в шоколаді.
показати весь коментар
14.01.2026 11:26 Відповісти
+3
4% це мешканці закарпаття?
чи, як можна не відчувати стрес, коли кожної ночі пердять шахеди, свистять ракети та працює ппо?
показати весь коментар
14.01.2026 11:22 Відповісти
+3
4% це і є рейтинг зе
показати весь коментар
14.01.2026 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не обовʼязково.
Ось у мене зараз поганий. Але світло дали на 20 хвилин раніше графіку. Пороблю щас пюрешку, наріжу вареного буряка с горіхами, часником, яйцем і майонезом. Піджарю (краденої в кота) салаки. Випью 200 і півлітра на вечір візьму. І буду до ранку у доброму ментальному стані
показати весь коментар
14.01.2026 11:48 Відповісти
Мені досить добре 👍
показати весь коментар
16.01.2026 02:52 Відповісти
Краще було уточнити майновий,соціальний та статус в резерві у ціх 4%.
показати весь коментар
14.01.2026 11:22 Відповісти
українцям тільки дай привід:
при Пороху був "газ дорогий",
а зараз бачите - світла та опалення геть немає декілька днів

та "какая разніца"?
але одразу впадають у відчай

.
показати весь коментар
14.01.2026 11:30 Відповісти

показати весь коментар
14.01.2026 11:34 Відповісти
А хто ті 4%, депутати партій "слуг наріду", ОПЗЖ і "Родіни"???
показати весь коментар
14.01.2026 11:36 Відповісти
4% це і є рейтинг зе
показати весь коментар
14.01.2026 11:36 Відповісти
4% це батальйони Монако. Депутати, міністри та усі приблизні до них.
показати весь коментар
14.01.2026 11:42 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 11:46 Відповісти
Я даже знаю кто эти 4%) Многих даже по фамилиям)
показати весь коментар
14.01.2026 11:54 Відповісти
Я! Моё ментальное состояние удовлетворительное.
показати весь коментар
14.01.2026 13:02 Відповісти
 
 