4% українців оцінюють свій ментальний стан як добрий, 57% - відчувають стрес щодня. - дослідження

Лише 4,1% опитаних українців оцінюють свій загальний ментальний стан як дуже добрий, тоді як 34,3% характеризують його як поганий або дуже поганий. Водночас майже три чверті респондентів регулярно стикаються зі стресом або тривогою.

Про це свідчать результати щорічного опитування, проведеного медичною інформаційною системою Helsi на початку 2026 року, передає Цензор.НЕТ.

Результати опитування

Згідно з результатами опитування, 57,4% респондентів відчувають стрес або тривогу майже щодня, ще 26,1% – раз або двічі на тиждень. Лише 9,3% зазначили, що стикаються зі стресом рідко або не відчувають його зовсім.

36,8% опитаних повідомили про постійну апатію, ще 44% – про втрату мотивації час від часу. Лише 4,9% респондентів зазначили, що почуваються стабільно активними.

"Опитування показало чіткий зв’язок між досвідом війни, умовами життя та рівнем стресу. Серед респондентів, які проживають у регіонах із регулярними обстрілами, частка тих, хто відчуває стрес майже щодня, є вищою, ніж серед опитаних без прямого воєнного досвіду. У цій групі також частіше фіксується порушення сну та хронічна втома", - йдеться в дослідженні.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 3000 користувачів з різних регіонів України.

Читайте: Рівень довіри українців до світових лідерів знизився: серед антилідерів - Трамп, - дослідження