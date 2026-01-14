РУС
За наценки на лекарства будут штрафовать, - Свириденко

Правительство будет штрафовать за наценки на лекарства: что известно?

Кабинет Министров определит перечень лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов.

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Что планирует делать правительство?

Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках. Еженедельные отчеты будут подаваться Кабинету Министров.

Топ комментарии
+2
Та ви шо? А хто ж сім років робив ці націнки і хто сім років цього не бачив? Невже Порошенко?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:48 Ответить
+1
Вы сначала оштрафуйте, а потом вещайте.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:47 Ответить
+1
та да. кума зєлупи чєрнишова вже оштрафували, міндічєй теж оштрафували.
показать весь комментарий
14.01.2026 12:13 Ответить
Вы сначала оштрафуйте, а потом вещайте.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:47 Ответить
Зелені мародери стараються зливати в новини тільки все хороше, проти всього поганого. Ось будемо робити те. А скоро призначимо і зробимо це...Ніби до сьогодні сім років хтось ходив і робив шкоду, а ці добрі вчора прийшли і давай обіцяти все виправити. Це ви зелені мародери і зрадники довели країну і народ до такого стану. Корупція дісталася навіть прибиральниць.
показать весь комментарий
14.01.2026 12:02 Ответить
Не шрафувати, а закривати ці бісові аптеки потрібно!
показать весь комментарий
14.01.2026 11:47 Ответить
і магазини закрити, бо всі наживаються
показать весь комментарий
14.01.2026 12:17 Ответить
Та ви шо? А хто ж сім років робив ці націнки і хто сім років цього не бачив? Невже Порошенко?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:48 Ответить
Тимошенко!
Сьогодні у всьому винна жюлька!
показать весь комментарий
14.01.2026 12:04 Ответить
3,14здіти - не мішки таскать.
показать весь комментарий
14.01.2026 12:11 Ответить
та да. кума зєлупи чєрнишова вже оштрафували, міндічєй теж оштрафували.
показать весь комментарий
14.01.2026 12:13 Ответить
Комунізма!
показать весь комментарий
14.01.2026 12:13 Ответить
забезпечили холодом, а тепер піклуються про нарід за рахунок аптек
показать весь комментарий
14.01.2026 12:16 Ответить
надбавкой на туалетную бумагу займись. а акциз на топливо и сиги скасуй гнида позорная
показать весь комментарий
14.01.2026 12:40 Ответить
А на сардельки?
показать весь комментарий
14.01.2026 12:47 Ответить
У армии перевиряльщиков-хабарников будет пополнение,но цены в аптеках останутся высокими
показать весь комментарий
14.01.2026 12:49 Ответить
 
 