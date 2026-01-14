За наценки на лекарства будут штрафовать, - Свириденко

Кабинет Министров определит перечень лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов.



Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Что планирует делать правительство?

Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках. Еженедельные отчеты будут подаваться Кабинету Министров.

