За наценки на лекарства будут штрафовать, - Свириденко
Кабинет Министров определит перечень лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов.
Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
Что планирует делать правительство?
Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках. Еженедельные отчеты будут подаваться Кабинету Министров.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
Сьогодні у всьому винна жюлька!