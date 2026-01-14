За націнки на ліки штрафуватимуть, - Свириденко
Кабінет Міністрів визначить перелік ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози.
Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання", - йдеться в повідомленні.
Що планує робити уряд?
Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
Сьогодні у всьому винна жюлька!
Коломойський, вже потім з'явився, коли кучма здав лазаренко піндосам.
Як ціна на один и той же препарат може відрізнятися в 2 рази. Ну там 10-20% ну хто їсть в три горла 30%, але ж ну не 200%.