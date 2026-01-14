За націнки на ліки штрафуватимуть, - Свириденко

Уряд штрафуватиме за націнки на ліки: що відомо?

Кабінет Міністрів визначить перелік ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Що планує робити уряд?

Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів.

Читайте: Генератори великої потужності розгортають біля будинків у деяких районах Києва, - Свириденко

+3
Та ви шо? А хто ж сім років робив ці націнки і хто сім років цього не бачив? Невже Порошенко?
14.01.2026 11:48 Відповісти
Вы сначала оштрафуйте, а потом вещайте.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
14.01.2026 11:47 Відповісти
та да. кума зєлупи чєрнишова вже оштрафували, міндічєй теж оштрафували.
14.01.2026 12:13 Відповісти
Вы сначала оштрафуйте, а потом вещайте.
Пиарщики вы еще зеленые, но из кожи вон лезете.
показати весь коментар
14.01.2026 11:47 Відповісти
Зелені мародери стараються зливати в новини тільки все хороше, проти всього поганого. Ось будемо робити те. А скоро призначимо і зробимо це...Ніби до сьогодні сім років хтось ходив і робив шкоду, а ці добрі вчора прийшли і давай обіцяти все виправити. Це ви зелені мародери і зрадники довели країну і народ до такого стану. Корупція дісталася навіть прибиральниць.
14.01.2026 12:02 Відповісти
Не шрафувати, а закривати ці бісові аптеки потрібно!
14.01.2026 11:47 Відповісти
і магазини закрити, бо всі наживаються
14.01.2026 12:17 Відповісти
Та ви шо? А хто ж сім років робив ці націнки і хто сім років цього не бачив? Невже Порошенко?
показати весь коментар
14.01.2026 11:48 Відповісти
Тимошенко!
Сьогодні у всьому винна жюлька!
14.01.2026 12:04 Відповісти
Як на мене, то тут немає нічого дивного. Що Голобородько, що Юля, що ''за майбетнє'' всі з одної кишені Коломойського.
14.01.2026 14:11 Відповісти
Жюля набагато крутіша! Жюля з під столу самого паши лазаренко, боса дніпропетровського клану.
Коломойський, вже потім з'явився, коли кучма здав лазаренко піндосам.
14.01.2026 14:33 Відповісти
3,14здіти - не мішки таскать.
14.01.2026 12:11 Відповісти
та да. кума зєлупи чєрнишова вже оштрафували, міндічєй теж оштрафували.
показати весь коментар
14.01.2026 12:13 Відповісти
Комунізма!
забезпечили холодом, а тепер піклуються про нарід за рахунок аптек
14.01.2026 12:16 Відповісти
надбавкой на туалетную бумагу займись. а акциз на топливо и сиги скасуй гнида позорная
14.01.2026 12:40 Відповісти
А на сардельки?
14.01.2026 12:47 Відповісти
У армии перевиряльщиков-хабарников будет пополнение,но цены в аптеках останутся высокими
14.01.2026 12:49 Відповісти
азитроміцин саме дешевше, що знайшов в інтернеті, в аптеках Житомира 79грн. середня ціна 115грн. В аптеці мого міста сама дешевша 159грн. ну ладно всі хочуть їсти. Поїхав в місто, нападало снігу вирішив зайти до іншої аптеки, щоб швидше скупитись і додому 242грн.
Як ціна на один и той же препарат може відрізнятися в 2 рази. Ну там 10-20% ну хто їсть в три горла 30%, але ж ну не 200%.
