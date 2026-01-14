За націнки на ліки штрафуватимуть, - Свириденко

Кабінет Міністрів визначить перелік ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози.



Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Що планує робити уряд?

Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів.

Читайте: Генератори великої потужності розгортають біля будинків у деяких районах Києва, - Свириденко