3 299 26

Генератори великої потужності розгортають біля будинків у деяких районах Києва, - Свириденко

Наразі в Кабміні працюють над поверненням електроенергії після ударів РФ по енергетиці.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Що робить уряд?

Свириденко нагадала, що Кабмін ухвалив рішення щодо перегляду обʼєктів критичної інфраструктури дозволило додати в мережу 1 ГВт електричної потужності. 

"Це уже зараз суттєво допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів", - пояснила вона.

Також уряд координує зусилля з рітейл-мережами.

"Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - зазначила прем'єрка.

У деяких районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням Уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів.

Що робить уряд для покращення ситуації зі світлом?
Що робить уряд для покращення ситуації зі світлом?

Також розгортають додаткові Пункти незламності по країні з урахуванням ситуації на місцях.

Що робить уряд для покращення ситуації зі світлом?
Що робить уряд для покращення ситуації зі світлом?
Що робить уряд для покращення ситуації зі світлом?

Глава уряду доручила очільникам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми.

"Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін.

Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії.
Роботи на всіх енергообʼєктах тривають", - підсумувала вона.

енергетика Свириденко Юлія
Топ коментарі
+13
Від слова потужність вже хочеться ригати, навіть якщо це потужність повербанку в документації. Придумайте будь ласка інше слово, не зашкварюйте повербанки.
13.01.2026 13:19 Відповісти
+9
Котельні давно треба було заживити від генераторів великої потужності. Якщо з постачанням зброї є розбіжності у Європі, то у постачанні генераторів - всі країни Європи готові допомагати.
13.01.2026 13:27 Відповісти
+7
Ви б ще локації виклали!
От придурки!
Робіть свою роботу мовчки...
13.01.2026 13:30 Відповісти
Від слова потужність вже хочеться ригати, навіть якщо це потужність повербанку в документації. Придумайте будь ласка інше слово, не зашкварюйте повербанки.
13.01.2026 13:19 Відповісти
Незламність 20000 mAh
13.01.2026 13:24 Відповісти
Вам двійка. Незламність рахується в борісовах і крупах. 100борісових=1мегакрупа незламності
13.01.2026 13:28 Відповісти
А потужність тоді в міндічах.
13.01.2026 15:09 Відповісти
у міндічах рахують віп-потужність, то другоє
13.01.2026 15:13 Відповісти
У ВР холодно, немає опалення: на комітетах депутати сидять у верхньому одязі - в пальтах, куртках
13.01.2026 13:22 Відповісти
то нехай в буковель їдуть й там засідають )) світло, тепло й мухи не кусають! в перервах між засіданнями повний вибір всих радощів життя на любий смак, з шашликами включно! )
13.01.2026 13:25 Відповісти
Мухи там не кусають, тому що їх оперативно виявляє та знешкоджує весь наявний особовий склад ОК Захід. Командуючий ОК бригадний генерал Шведюк вчора особисто стратив 3 мухи, які причаїлись на дні пляшок Джека Деніелса з метою диверсій проти вищого керівництва країни, котре майже повним складом там зараз засідає і приймає потужні рішення в сфері оборони та безпеки країни.
13.01.2026 13:38 Відповісти
З таким КЕШЕМ готовий і я померзнути
13.01.2026 13:28 Відповісти
Нам їх пожаліти?
13.01.2026 13:31 Відповісти
до четверга розгорнуть? і біля яких самих? бажано огласіть вєсь список адрес!
13.01.2026 13:23 Відповісти
Ідіоти нічому не вчаться. Так швидко стати ідіотами, чи просто сиділи у засідці та чекали свого презедента.
13.01.2026 13:32 Відповісти
"Доручила очільникам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі". Це на кого розраховано? На ідіотів? Виходить вони самі нічого б не зробили, якби Свириденко не здогадалась доручити "тримати під контролем". У них все, щоб не трапилось іде під їхнім особистим контролем. Від Коронавірусу починаючи, до окупації території.
13.01.2026 13:24 Відповісти
Котельні давно треба було заживити від генераторів великої потужності. Якщо з постачанням зброї є розбіжності у Європі, то у постачанні генераторів - всі країни Європи готові допомагати.
13.01.2026 13:27 Відповісти
Одні розгортають, інші піаряться на цьому, нічого для цього не роблячи
13.01.2026 13:27 Відповісти
У нас все для блага чєловєка.І я навіть бачив цього чєловєка - сказав Ткач,взявши інтерв"ю у Міндіча на пляжі...
13.01.2026 13:27 Відповісти
пройде час, мудрий нарід все забуде і знов проголосує за Зелю
13.01.2026 13:27 Відповісти
І знову граблями по макітрі безтолковій 😡
13.01.2026 13:30 Відповісти
Таких генераторів повинно бути багато - бо кацапи бити не перестануть і морози теж приходять від них
13.01.2026 13:28 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.
16:18, 27.09.25
https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.html https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.htm
Черговий потужний пиар "містечкового" Рузвельта.???
Поки тільки Брянськ залишився без світла.
13.01.2026 13:30 Відповісти
😁😁😁
13.01.2026 13:31 Відповісти
Ви б ще локації виклали!
От придурки!
Робіть свою роботу мовчки...
13.01.2026 13:30 Відповісти
Де пішло бабло від підвищення цін на е/е? Те, яке мало піти на закупівлю у болгар кацапського ядерного реаеторв? Чому ці гроші не витрачені на встановлення автономних джерел е/е, що власне є найкращим вирішенням під час війни?
13.01.2026 14:03 Відповісти
Заліпіть їй рота. Цементом.
13.01.2026 14:10 Відповісти
міндрищ генеральшен..
13.01.2026 15:02 Відповісти
Це як у Вишгороді . Привезли все оперативно під будинки , але запустили десь біля 2 год ночі . Завоздушені , поки прокачали завели .
13.01.2026 15:49 Відповісти
 
 