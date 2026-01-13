Генератори великої потужності розгортають біля будинків у деяких районах Києва, - Свириденко

Наразі в Кабміні працюють над поверненням електроенергії після ударів РФ по енергетиці.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Що робить уряд?

Свириденко нагадала, що Кабмін ухвалив рішення щодо перегляду обʼєктів критичної інфраструктури дозволило додати в мережу 1 ГВт електричної потужності.

"Це уже зараз суттєво допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів", - пояснила вона.

Також уряд координує зусилля з рітейл-мережами.

"Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - зазначила прем'єрка.

У деяких районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням Уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів.





Також розгортають додаткові Пункти незламності по країні з урахуванням ситуації на місцях.







Глава уряду доручила очільникам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми.

"Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін.



Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії.

Роботи на всіх енергообʼєктах тривають", - підсумувала вона.

