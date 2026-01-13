Генераторы большой мощности развертывают возле домов в некоторых районах Киева, - Свириденко

Сейчас в Кабмине работают над восстановлением электроснабжения после ударов РФ по энергетике.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что делает правительство?

Свириденко напомнила, что Кабмин принял решение о пересмотре объектов критической инфраструктуры, что позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности.

"Это уже сейчас существенно помогает балансировать систему в условиях последствий обстрелов и сильных морозов", - пояснила она.

Также правительство координирует усилия с ритейл-сетями.

"Ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", - отметила премьер.

В некоторых районах Киева, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.





Также разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по стране с учетом ситуации на местах.







Глава правительства поручила руководителям ОГА и профильному министерству держать сложные ситуации на личном контроле и незамедлительно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми.

"Особое внимание — к обеспечению резервов топлива. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен.



Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии.

Работы на всех энергообъектах продолжаются", - подытожила она.

