Генераторы большой мощности развертывают возле домов в некоторых районах Киева, - Свириденко
Сейчас в Кабмине работают над восстановлением электроснабжения после ударов РФ по энергетике.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
Что делает правительство?
Свириденко напомнила, что Кабмин принял решение о пересмотре объектов критической инфраструктуры, что позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности.
"Это уже сейчас существенно помогает балансировать систему в условиях последствий обстрелов и сильных морозов", - пояснила она.
Также правительство координирует усилия с ритейл-сетями.
"Ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", - отметила премьер.
В некоторых районах Киева, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.
Также разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по стране с учетом ситуации на местах.
Глава правительства поручила руководителям ОГА и профильному министерству держать сложные ситуации на личном контроле и незамедлительно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми.
"Особое внимание — к обеспечению резервов топлива. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен.
Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии.
Работы на всех энергообъектах продолжаются", - подытожила она.
