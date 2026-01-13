РУС
2 418 25

Генераторы большой мощности развертывают возле домов в некоторых районах Киева, - Свириденко

Сейчас в Кабмине работают над восстановлением электроснабжения после ударов РФ по энергетике.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что делает правительство?

Свириденко напомнила, что Кабмин принял решение о пересмотре объектов критической инфраструктуры, что позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности. 

"Это уже сейчас существенно помогает балансировать систему в условиях последствий обстрелов и сильных морозов", - пояснила она.

Также правительство координирует усилия с ритейл-сетями.

"Ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", - отметила премьер.

В некоторых районах Киева, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.

Что делает правительство для улучшения ситуации с электричеством?
Также разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по стране с учетом ситуации на местах.

Глава правительства поручила руководителям ОГА и профильному министерству держать сложные ситуации на личном контроле и незамедлительно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми.

"Особое внимание — к обеспечению резервов топлива. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен.

Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии.
Работы на всех энергообъектах продолжаются", - подытожила она.

+8
Від слова потужність вже хочеться ригати, навіть якщо це потужність повербанку в документації. Придумайте будь ласка інше слово, не зашкварюйте повербанки.
13.01.2026 13:19 Ответить
+7
Котельні давно треба було заживити від генераторів великої потужності. Якщо з постачанням зброї є розбіжності у Європі, то у постачанні генераторів - всі країни Європи готові допомагати.
13.01.2026 13:27 Ответить
+5
Ви б ще локації виклали!
От придурки!
Робіть свою роботу мовчки...
13.01.2026 13:30 Ответить
Від слова потужність вже хочеться ригати, навіть якщо це потужність повербанку в документації. Придумайте будь ласка інше слово, не зашкварюйте повербанки.
13.01.2026 13:19 Ответить
Незламність 20000 mAh
13.01.2026 13:24 Ответить
Вам двійка. Незламність рахується в борісовах і крупах. 100борісових=1мегакрупа незламності
13.01.2026 13:28 Ответить
А потужність тоді в міндічах.
13.01.2026 15:09 Ответить
у міндічах рахують віп-потужність, то другоє
13.01.2026 15:13 Ответить
У ВР холодно, немає опалення: на комітетах депутати сидять у верхньому одязі - в пальтах, куртках
13.01.2026 13:22 Ответить
то нехай в буковель їдуть й там засідають )) світло, тепло й мухи не кусають! в перервах між засіданнями повний вибір всих радощів життя на любий смак, з шашликами включно! )
13.01.2026 13:25 Ответить
Мухи там не кусають, тому що їх оперативно виявляє та знешкоджує весь наявний особовий склад ОК Захід. Командуючий ОК бригадний генерал Шведюк вчора особисто стратив 3 мухи, які причаїлись на дні пляшок Джека Деніелса з метою диверсій проти вищого керівництва країни, котре майже повним складом там зараз засідає і приймає потужні рішення в сфері оборони та безпеки країни.
13.01.2026 13:38 Ответить
З таким КЕШЕМ готовий і я померзнути
13.01.2026 13:28 Ответить
Нам їх пожаліти?
13.01.2026 13:31 Ответить
до четверга розгорнуть? і біля яких самих? бажано огласіть вєсь список адрес!
13.01.2026 13:23 Ответить
Ідіоти нічому не вчаться. Так швидко стати ідіотами, чи просто сиділи у засідці та чекали свого презедента.
13.01.2026 13:32 Ответить
"Доручила очільникам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі". Це на кого розраховано? На ідіотів? Виходить вони самі нічого б не зробили, якби Свириденко не здогадалась доручити "тримати під контролем". У них все, щоб не трапилось іде під їхнім особистим контролем. Від Коронавірусу починаючи, до окупації території.
13.01.2026 13:24 Ответить
Котельні давно треба було заживити від генераторів великої потужності. Якщо з постачанням зброї є розбіжності у Європі, то у постачанні генераторів - всі країни Європи готові допомагати.
13.01.2026 13:27 Ответить
Одні розгортають, інші піаряться на цьому, нічого для цього не роблячи
13.01.2026 13:27 Ответить
У нас все для блага чєловєка.І я навіть бачив цього чєловєка - сказав Ткач,взявши інтерв"ю у Міндіча на пляжі...
13.01.2026 13:27 Ответить
пройде час, мудрий нарід все забуде і знов проголосує за Зелю
13.01.2026 13:27 Ответить
І знову граблями по макітрі безтолковій 😡
13.01.2026 13:30 Ответить
Таких генераторів повинно бути багато - бо кацапи бити не перестануть і морози теж приходять від них
13.01.2026 13:28 Ответить
Президент Україниhttps://tsn.ua/politika/putin-breshe-lideram-pro-uspikhy-rf-na-fronti-v-********-zelenskyy-poiasnyv-navishcho-2921360.html Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.
16:18, 27.09.25
https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.html https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.htm
Черговий потужний пиар "містечкового" Рузвельта.???
Поки тільки Брянськ залишився без світла.
13.01.2026 13:30 Ответить
😁😁😁
13.01.2026 13:31 Ответить
Ви б ще локації виклали!
От придурки!
Робіть свою роботу мовчки...
13.01.2026 13:30 Ответить
Де пішло бабло від підвищення цін на е/е? Те, яке мало піти на закупівлю у болгар кацапського ядерного реаеторв? Чому ці гроші не витрачені на встановлення автономних джерел е/е, що власне є найкращим вирішенням під час війни?
13.01.2026 14:03 Ответить
Заліпіть їй рота. Цементом.
13.01.2026 14:10 Ответить
міндрищ генеральшен..
13.01.2026 15:02 Ответить
 
 