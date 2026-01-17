Зеленский наградил еще 109 военных, 52 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 109 защитников Украины, 52 из них – посмертно.
Соответствующий указ №59/2026 от 16 января обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".
Военнослужащие получили:
- "Крест боевых заслуг",
- ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество",
- медали "За военную службу Украине",
- "Защитнику Отечества",
- "За спасенную жизнь".
Напомним, 14 января сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 767 украинских воинов, 355 из них - посмертно.
