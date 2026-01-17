Зеленский наградил еще 109 военных, 52 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 109 защитников Украины, 52 из них – посмертно.

Соответствующий указ №59/2026 от 16 января обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".

Военнослужащие получили:

"Крест боевых заслуг",

ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество",

медали "За военную службу Украине",

"Защитнику Отечества ",

"За спасенную жизнь".

Напомним, 14 января сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 767 украинских воинов, 355 из них - посмертно.

Читайте также: Зеленский наградил еще 767 военных, 355 из них - посмертно