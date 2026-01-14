Зеленский наградил еще 767 военных, 355 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 767 украинских воинов, 355 из них - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы главы государства, обнародованные 14 января.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в указах.

Читайте также: Зеленский наградил 607 военнослужащих, 249 - посмертно

Так, указом №54/2026 глава государства постановил наградить 314 военных, 156 из них - посмертно. Защитники получили:

орденами Богдана Хмельницкого,

княгини Ольги,

Даниила Галицкого

и "За мужність",

медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

Указом №55/2026 Зеленский постановил наградить 302 военнослужащих, 152 из них - посмертно. Они получили:

Крест боевых заслуг,

ордена Богдана Хмельницкого,

Данила Галицкого,

"За мужність",

медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

Кроме того, указом№56/2026 глава государства наградил 151 военного, в том числе 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужність", медалью "За військову службу Україні".

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным