Награждение военных ВСУ
Зеленский наградил еще 767 военных, 355 из них - посмертно

Зеленский наградил еще 767 военных, 355 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 767 украинских воинов, 355 из них - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы главы государства, обнародованные 14 января. 

"Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в указах. 

Так, указом №54/2026 глава государства постановил наградить 314 военных, 156 из них - посмертно. Защитники получили:

  • орденами Богдана Хмельницкого,
  • княгини Ольги,
  • Даниила Галицкого
  • и "За мужність",
  • медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

Указом №55/2026 Зеленский постановил наградить 302 военнослужащих, 152 из них - посмертно. Они получили:

  • Крест боевых заслуг,
  • ордена Богдана Хмельницкого,
  • Данила Галицкого,
  • "За мужність",
  • медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

Кроме того, указом№56/2026 глава государства наградил 151 военного, в том числе 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужність", медалью "За військову службу Україні".

награда (1884) военнослужащие (6480) ВСУ (7245)
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:35 Ответить
Другий раз помітив що дивне нагородження 50 на 50 що за логіка?🤔
показать весь комментарий
14.01.2026 23:09 Ответить
 
 