Зеленский наградил еще 767 военных, 355 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 767 украинских воинов, 355 из них - посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы главы государства, обнародованные 14 января.
"Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в указах.
Так, указом №54/2026 глава государства постановил наградить 314 военных, 156 из них - посмертно. Защитники получили:
- орденами Богдана Хмельницкого,
- княгини Ольги,
- Даниила Галицкого
- и "За мужність",
- медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".
Указом №55/2026 Зеленский постановил наградить 302 военнослужащих, 152 из них - посмертно. Они получили:
- Крест боевых заслуг,
- ордена Богдана Хмельницкого,
- Данила Галицкого,
- "За мужність",
- медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".
Кроме того, указом№56/2026 глава государства наградил 151 военного, в том числе 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужність", медалью "За військову службу Україні".
