УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7562 відвідувача онлайн
Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
673 3

Зеленський нагородив ще 767 військових, 355 із них - посмертно

Зеленський нагородив ще 767 військових, 355 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 767 українських воїнів, 355 з них - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази глави держави, оприлюднені 14 січня. 

"Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку", - сказано в указах. 

Читайте також: Зеленський нагородив 607 військовослужбовців, 249 - посмертно

Так, указом №54/2026 глава держави постановив нагородити 314 військових, 156 із них - посмертно. Захисники отримали:

  • ордени Богдана Хмельницького,
  • княгині Ольги,
  • Данила Галицького
  • та "За мужність",
  • медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Указом №55/2026 Зеленський постановив нагородити 302 військовослужбовців, 152 з них - посмертно. Вони отримали:

  • Хрест бойових заслуг,
  • ордени Богдана Хмельницького,
  • Данила Галицького,
  • "За мужність",
  • медалі "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Окрім цього, указом №56/2026 очільник держави нагородив 151 військового, зокрема 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медаллю "За військову службу Україні".

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Автор: 

нагорода (1354) військовослужбовці (5121) ЗСУ (8543)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
показати весь коментар
14.01.2026 22:35 Відповісти
Другий раз помітив що дивне нагородження 50 на 50 що за логіка?🤔
показати весь коментар
14.01.2026 23:09 Відповісти
 
 