Зеленський нагородив ще 767 військових, 355 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 767 українських воїнів, 355 з них - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази глави держави, оприлюднені 14 січня.

"Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку", - сказано в указах.

Читайте також: Зеленський нагородив 607 військовослужбовців, 249 - посмертно

Так, указом №54/2026 глава держави постановив нагородити 314 військових, 156 із них - посмертно. Захисники отримали:

ордени Богдана Хмельницького,

княгині Ольги,

Данила Галицького

та "За мужність",

медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Указом №55/2026 Зеленський постановив нагородити 302 військовослужбовців, 152 з них - посмертно. Вони отримали:

Хрест бойових заслуг,

ордени Богдана Хмельницького,

Данила Галицького,

"За мужність",

медалі "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Окрім цього, указом №56/2026 очільник держави нагородив 151 військового, зокрема 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медаллю "За військову службу Україні".

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим