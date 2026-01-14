Зеленський нагородив ще 767 військових, 355 із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 767 українських воїнів, 355 з них - посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідні укази глави держави, оприлюднені 14 січня.
"Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку", - сказано в указах.
Так, указом №54/2026 глава держави постановив нагородити 314 військових, 156 із них - посмертно. Захисники отримали:
- ордени Богдана Хмельницького,
- княгині Ольги,
- Данила Галицького
- та "За мужність",
- медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Указом №55/2026 Зеленський постановив нагородити 302 військовослужбовців, 152 з них - посмертно. Вони отримали:
- Хрест бойових заслуг,
- ордени Богдана Хмельницького,
- Данила Галицького,
- "За мужність",
- медалі "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
Окрім цього, указом №56/2026 очільник держави нагородив 151 військового, зокрема 47 - посмертно, орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медаллю "За військову службу Україні".
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
