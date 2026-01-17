Зеленський нагородив ще 109 військових, 52 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 109 оборонців України, 52 із них – посмертно.

Відповідний указ №59/2026 від 16 січня оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Військовослужбовці отримали:

"Хрест бойових заслуг",

ордени Богдана Хмельницького та "За мужність",

медалі "За військову службу Україні",

"Захиснику Вітчизни ",

"За врятоване життя".

Нагадаємо, 14 січня повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 767 українських воїнів, 355 з них - посмертно.

