Зеленський нагородив ще 109 військових, 52 із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 109 оборонців України, 52 із них – посмертно.
Відповідний указ №59/2026 від 16 січня оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Військовослужбовці отримали:
- "Хрест бойових заслуг",
- ордени Богдана Хмельницького та "За мужність",
- медалі "За військову службу Україні",
- "Захиснику Вітчизни",
- "За врятоване життя".
Нагадаємо, 14 січня повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 767 українських воїнів, 355 з них - посмертно.
