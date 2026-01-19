Женщина выбросила с 9-го этажа свою дочь в Запорожье, после чего прыгнула сама: полиция выясняет обстоятельства

В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства падения женщины с восьмилетним ребенком из окна квартиры на девятом этаже.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от медиков скорой помощи.

По предварительным данным, женщина выбросила из окна свою дочь, после чего прыгнула сама.

Обеих пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, решается вопрос правовой квалификации инцидента.