Женщина выбросила с 9-го этажа свою дочь в Запорожье, после чего прыгнула сама: полиция выясняет обстоятельства
В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства падения женщины с восьмилетним ребенком из окна квартиры на девятом этаже.
Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от медиков скорой помощи.
По предварительным данным, женщина выбросила из окна свою дочь, после чего прыгнула сама.
Обеих пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, решается вопрос правовой квалификации инцидента.
тож вважаю шо ту суку треба судити.