РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10076 посетителей онлайн
Новости Домашнее насилие
2 623 7

Женщина выбросила с 9-го этажа свою дочь в Запорожье, после чего прыгнула сама: полиция выясняет обстоятельства

вікно

В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства падения женщины с восьмилетним ребенком из окна квартиры на девятом этаже.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от медиков скорой помощи.

По предварительным данным, женщина выбросила из окна свою дочь, после чего прыгнула сама.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина шантажировал украинскую певицу распространением конфиденциальной информации: его задержали, - Нацполиция

Обеих пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, решается вопрос правовой квалификации инцидента.

Автор: 

дети (6881) Нацполиция (17047)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоріш за все мати наркоша. Адекватна людина, тим більше мати такого не зробить.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:00 Ответить
Странно что за восемь лет никому не пришло в голову что мамаша чёкнутая или конченная ханыга или нарколыга...
показать весь комментарий
19.01.2026 13:06 Ответить
мати одиначка, 9 поверх, нема світла і до світла, холод, туга, безнадія
показать весь комментарий
19.01.2026 13:15 Ответить
У Запоріжжі світло по графіку, опалення працює
показать весь комментарий
19.01.2026 13:21 Ответить
Але це не означає шо можна відібрати життя в своєї дитини,
тож вважаю шо ту суку треба судити.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:35 Ответить
А що ви дивуєтесь - життя довело...
показать весь комментарий
19.01.2026 13:47 Ответить
треба було віддати дитину в прийомну сім*ю, а самій робити з собою що завгодно.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:58 Ответить
 
 