3 279 13

Мужчина шантажировал украинскую певицу распространением конфиденциальной информации: его задержали, - Нацполиция

дело,наручники,расследование

Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу. За нераспространение конфиденциальной информации об артистке задержанный требовал деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Имя певицы полиция не указывает.

Что известно о шантажисте?

Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичное пространство, он требовал деньги. Его задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Что грозит?

"В настоящее время вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - 12 лет лишения свободы.

Нацполиция (17047) шантаж (93)
Топ комментарии
+8
Хотів розповсюдити як стала співачкою?)))
19.01.2026 11:29 Ответить
+5
Переспав з якоюсь звєздою-одноденкою і фоток наклацав?
19.01.2026 11:30 Ответить
+3
Хосподи, та шо там может быть? Еще ни у одной поперек не было
19.01.2026 11:48 Ответить
Хотів розповсюдити як стала співачкою?)))
19.01.2026 11:29 Ответить
Чз Поплавского, ясное дело... Хотяяяя, есть ещё Кондратюк.
19.01.2026 11:32 Ответить
зі співака
19.01.2026 12:18 Ответить
Переспав з якоюсь звєздою-одноденкою і фоток наклацав?
19.01.2026 11:30 Ответить
Хосподи, та шо там может быть? Еще ни у одной поперек не было
19.01.2026 11:48 Ответить
а якщо там співак?
19.01.2026 12:16 Ответить
Тіпа вєрка смердючка ?
19.01.2026 12:25 Ответить
"Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - 12 років позбавлення волі. " - більше ніж за державну зраду, яка призвела до загибелі людей....кодекс імені Портнова рулить...за всіма статтями, які він сам особисто збирався порушувати, там смішні покарання...і ніхто його не бажає виправляти.
19.01.2026 11:32 Ответить
И теперь озабоченцы не узнают какая такая спивачка попала в водоворот извращенных групповушек под чистыми порошочками.
19.01.2026 11:36 Ответить
Олена Тополя, колись Альоша називалась
19.01.2026 11:43 Ответить
Ну я озабоченец. Да если бы из этой информации, да узнать что то новенькое. Дак и денег не жалко.
А так в этом деле никакого прогресса. За тысячи лет ничего нового. Видно всё уже придумано до нам
19.01.2026 11:45 Ответить
Українська співачка була знята на відео коли виконувала мінет?
19.01.2026 12:16 Ответить
Добре що не розповсюдив. Домашнє порно з Альона-Альна- це вже рівнозначно біологічній зброї.
19.01.2026 12:21 Ответить
 
 