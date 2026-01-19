Мужчина шантажировал украинскую певицу распространением конфиденциальной информации: его задержали, - Нацполиция
Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу. За нераспространение конфиденциальной информации об артистке задержанный требовал деньги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Имя певицы полиция не указывает.
Что известно о шантажисте?
Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичное пространство, он требовал деньги. Его задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Что грозит?
"В настоящее время вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Продолжаются мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - 12 лет лишения свободы.
А так в этом деле никакого прогресса. За тысячи лет ничего нового. Видно всё уже придумано до нам