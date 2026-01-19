Чоловік шантажував українську співачку розповсюдженням конфіденційної інформації: його затримали, - Нацполіція
Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку. За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Імені співачки поліція не зазначає.
Що про шантажиста відомо?
Йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції.
Що загрожує?
"Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Продовжуються заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - 12 років позбавлення волі.
