6 072

Жінка викинула з 9-го поверху свою доньку у Запоріжжі, після чого стрибнула сама: поліція з’ясовує обставини

У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини падіння жінки з восьмирічною дитиною з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від медиків швидкої допомоги.

За попередніми даними, жінка викинула з вікна свою доньку, після чого стрибнула сама.

Обох постраждалих госпіталізували. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

+7
Скоріш за все мати наркоша. Адекватна людина, тим більше мати такого не зробить.
19.01.2026 13:00 Відповісти
+7
мати одиначка, 9 поверх, нема світла і до світла, холод, туга, безнадія
19.01.2026 13:15 Відповісти
+2
Странно что за восемь лет никому не пришло в голову что мамаша чёкнутая или конченная ханыга или нарколыга...
19.01.2026 13:06 Відповісти
Ну так то ж мабуть ще не народжені, а цій дитині вже 9 рочків було...
показати весь коментар
19.01.2026 17:27 Відповісти
У Запоріжжі світло по графіку, опалення працює
19.01.2026 13:21 Відповісти
довгий час працював теплотехніком і знаю, як вимкнення електроенергії дається взнаки на теплопостачання...весь ланцюжок від котлів з вентиляторами і димососами, циркуляційних насосів до кінцевих точок з кранами маєвського...і скільки при цьому утворюється воздушних пробок/повітряних корків і бульбашок...та як вони впливають на ту ж циркуляцію...
і те, що забезпечити при цьому подачу теплоносія на висоту 9 поверху це додаткова морока, коли в одній мережі високі поверхи і набагато нижчі...
це все до того, що у одинокої жінки з малою дитиною нема такого розуміння, а є вічно холодні батареї і світло по графіку...нелегко таке витримати
20.01.2026 13:01 Відповісти
Я живу в Запоріжжі, в дев'ятиповерхівці. Поки що, за весь час війни, після обстрілів, опалення зникало на декілька годин, один раз. Як буде далі, невідомо, звісно. Світло по графіку, так, але воно, знов таки, поки є. І графік, більш меньш терпимий. Напевно, були інші, особисті причини. Наприклад, відсутність нормальної роботи чи борги
20.01.2026 13:41 Відповісти
Але це не означає шо можна відібрати життя в своєї дитини,
тож вважаю шо ту суку треба судити.
19.01.2026 13:35 Відповісти
А що ви дивуєтесь - життя довело...
19.01.2026 13:47 Відповісти
треба було віддати дитину в прийомну сім*ю, а самій робити з собою що завгодно.
19.01.2026 13:58 Відповісти
Які права має одинока жінка з дитиною в Україні?Який є захист?А ніякий.....На ці копійки не протягнеш....Просто зриває дах.Яке майбутнє,воно є?...Крізь все переводять на ЗЕЛЕНУ КАПУСТУ!
19.01.2026 15:59 Відповісти
Тому виїхати, це чудовий варіант
20.01.2026 13:43 Відповісти
 
 