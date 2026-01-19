Жінка викинула з 9-го поверху свою доньку у Запоріжжі, після чого стрибнула сама: поліція з’ясовує обставини

У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини падіння жінки з восьмирічною дитиною з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від медиків швидкої допомоги.

За попередніми даними, жінка викинула з вікна свою доньку, після чого стрибнула сама.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік шантажував українську співачку розповсюдженням конфіденційної інформації: його затримали, - Нацполіція

Обох постраждалих госпіталізували. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.