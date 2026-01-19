2 561 7
Президент Болгарии Радев подал в отставку: ранее он оправдывал агрессию РФ против Украины
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке. Его обязанности будет исполнять вице-президент Илиана Йотова.
Об этом он заявил 19 января, цитирует его БНТ1, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Радев заявил, что подаст официальное заявление уже во вторник, 20 января.
"Хочу отметить, что за эти девять лет президент и вице-президент показали, что мы можем работать эффективно и слаженно, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова будет достойным главой государства", - сказал Радев.
Как пишет Reuters, решение президента Болгарии об отставке усилило предположение, что после распада предыдущего правительства Радев может создать свою политическую партию.
- Румен Радев, который ранее выражал скептицизм по поводу недавнего решения Болгарии присоединиться к еврозоне и оправдывал российское вторжение в Украину, был избран президентом Болгарии в 2016 году и переизбран в 2021-м. Свою должность он должен был занимать до января 2027 года.
- Однако, добавляет Reuters, его политические амбиции расширились, и он давно заявлял о возможности создания собственной партии.
- На своей должности Радев неоднократно выступал против поставок оружия Украине и блокировал санкции против России. В частности, в декабре 2023 года Радев наложил вето на решение парламента бесплатно предоставить Украине 100 списанных бронетранспортеров.
- Он также выражал сомнения относительно возможности победы Украины и подчеркивал необходимость скорейшего прекращения боевых действий. В своих заявлениях Радев часто избегает жестких формулировок в отношении России, называя войну "конфликтом".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий19.01.2026 21:12 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Катерина Андрієвська
показать весь комментарий19.01.2026 21:17 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Marta #602367
показать весь комментарий19.01.2026 21:16 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.01.2026 21:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий19.01.2026 22:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий20.01.2026 12:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрій Борисов
показать весь комментарий20.01.2026 13:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль