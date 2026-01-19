Президент Болгарии Радев подал в отставку: ранее он оправдывал агрессию РФ против Украины

радев

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке. Его обязанности будет исполнять вице-президент Илиана Йотова.

Об этом он заявил 19 января, цитирует его БНТ1, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Радев заявил, что подаст официальное заявление уже во вторник, 20 января.

"Хочу отметить, что за эти девять лет президент и вице-президент показали, что мы можем работать эффективно и слаженно, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова будет достойным главой государства", - сказал Радев.

Как пишет Reuters, решение президента Болгарии об отставке усилило предположение, что после распада предыдущего правительства Радев может создать свою политическую партию.

  • Румен Радев, который ранее выражал скептицизм по поводу недавнего решения Болгарии присоединиться к еврозоне и оправдывал российское вторжение в Украину, был избран президентом Болгарии в 2016 году и переизбран в 2021-м. Свою должность он должен был занимать до января 2027 года.
  • Однако, добавляет Reuters, его политические амбиции расширились, и он давно заявлял о возможности создания собственной партии.
  • На своей должности Радев неоднократно выступал против поставок оружия Украине и блокировал санкции против России. В частности, в декабре 2023 года Радев наложил вето на решение парламента бесплатно предоставить Украине 100 списанных бронетранспортеров.
  • Он также выражал сомнения относительно возможности победы Украины и подчеркивал необходимость скорейшего прекращения боевых действий. В своих заявлениях Радев часто избегает жестких формулировок в отношении России, называя войну "конфликтом".

А так можна було? Наш найвеличніший візьме на озброєння....
19.01.2026 21:12 Ответить
Ага дочекаєтеся...
19.01.2026 21:17 Ответить
Іліяна Йотова така сама
19.01.2026 21:16 Ответить
През на розтяжці - і в НАТО і до кацапів його тягнуло
19.01.2026 21:19 Ответить
Не відпускає його болгарський комсомол...
19.01.2026 22:38 Ответить
нажаль в Болгарії тенденції які гратимуть тільки на погіршення відношення до ЄС та України...
20.01.2026 12:06 Ответить
Гарний приклад!!!
20.01.2026 13:26 Ответить
 
 