Президент Болгарії Радев подав у відставку: раніше він виправдовував агресію РФ проти України
Президент Болгарії Румен Радев оголосив про свою відставку. Його обов’язки виконуватиме віцепрезидентка Іліяна Йотова.
Про це він заявив 19 січня, цитує його БНТ1, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Радев заявив, що подасть офіційну заяву вже у вівторок, 20 січня.
"Хочу зазначити, що за ці дев’ять років президент і віцепрезидент показали, що ми можемо працювати ефективно й злагоджено, об'єднані спільною метою. Я переконаний, що Іліяна Йотова буде гідною главою держави", - сказав Радев.
Більше про Румена Радева
Як пише Reuters, рішення президента Болгарії про відставку посилило припущення, що після розпаду попереднього уряду Радев може створити свою політичну партію.
- Румен Радев, який раніше висловлював скептицизм щодо нещодавнього рішення Болгарії приєднатися до єврозони й виправдовував російське вторгнення в Україну, був обраний президентом Болгарії 2016 року й переобраний 2021-го. Свою посаду він мав обіймати до січня 2027 року.
- Однак, додає Reuters, його політичні амбіції розширилися, і він давно заявляв про можливість створення власної партії.
- На своїй посаді Радев неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Зокрема, у грудні 2023 року Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів.
- Він також висловлював сумніви щодо можливості перемоги України та наголошував на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій. У своїх заявах Радев часто уникає жорстких формулювань щодо Росії, називаючи війну "конфліктом".
