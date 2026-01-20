Новости Отключение электроэнергии
Три района оккупированного Крыма обесточены в результате аварии

20 января часть временно оккупированного Крыма была обесточена в результате аварии.

Об этом сообщило оккупационное "Крымэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей в Джанкойском, Евпаторийском и Перекопском районах", - говорится в сообщении.

О причинах аварии оккупанты не информируют.

Что предшествовало?

Ранее оккупационные "власти" заявляли о возможных аварийных отключениях света 17-21 января. Причиной называли резкое похолодание и атмосферный циклон.

Крым (25868) отключение света (770)
Оооо...
Кияни, бачите?
Не все у нас погано!
Слухаємо танєчку ліберман, та уявляємо три райони Криму, без світла.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:24 Ответить
 
 