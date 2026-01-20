Три райони окупованого Криму знеструмлено внаслідок аварії
20 січня частину тимчасово окупованого Криму було знеструмлено внаслідок аварії.
Про це повідомило окупаційне "Крименерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У зв’язку з технологічними порушеннями в мережах сталося відключення споживачів у Джанкойському, Євпаторійському та Перекопському районах", - йдеться в повідомленні.
Про причини аварії окупанти не інформують.
Що передувало?
Раніше окупаційна "влада" заявляла про можливі аварійні відключення світла 17-21 січня. Причиною називали різке похолодання та атмосферний циклон.
Кияни, бачите?
Не все у нас погано!
Слухаємо танєчку ліберман, та уявляємо три райони Криму, без світла.