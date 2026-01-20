Россия к 2030 году планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европе необходимо иметь общие объединенные Вооруженные силы, учитывая российскую угрозу.

По словам главы государства, Россия к 2030 году планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек. Поэтому объединенные Вооруженные силы Европы, с учетом того, что каждая страна должна сохранить собственную суверенную армию, должны быть готовы реагировать на потенциальную угрозу со стороны Москвы.

По мнению Зеленского, численность таких сил должна составлять около 3 млн военнослужащих.

"Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум Европы, в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может, еще будут сейчас из-за всех этих вызовов, может, лидеры Европы немного задумаются об этом", - добавил президент.