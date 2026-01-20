Россия к 2030 году планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европе необходимо иметь общие объединенные Вооруженные силы, учитывая российскую угрозу.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, Россия к 2030 году планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек. Поэтому объединенные Вооруженные силы Европы, с учетом того, что каждая страна должна сохранить собственную суверенную армию, должны быть готовы реагировать на потенциальную угрозу со стороны Москвы.
По мнению Зеленского, численность таких сил должна составлять около 3 млн военнослужащих.
"Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум Европы, в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может, еще будут сейчас из-за всех этих вызовов, может, лидеры Европы немного задумаются об этом", - добавил президент.
Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек
Ми знаємо, чим це закінчилось. Удачі.
Ні, я розумію, до чого схиляєте: все безглуздо, тікайте з цієї зони смерті.
Он Трамп, наприклад, здебільшого думає правільно.
Наполєон там, Гітлєр, нєпобєдімая.
Корочє, **** тут думать, договарівайся давай.
І який стосунок він має до теми обговорення та мною написаного?
Адже тут мова ведеться про армію РФ...
Обзор от ИИ
Армия Китая (Народно-освободительная армия, НОАК) является самой большой в мире по численности, насчитывая
около 2,1 миллиона военнослужащих (по данным 2023 года), но с тенденцией к сокращению, при этом общее число людей, пригодных к военной службе, огромно, достигая сотен тысяч или даже миллионов, ежегодно призывая десятки миллионов человек.
такие потери несут?
Бо жорстка конкуренція, бо тих кого взяли можуть мати льготи та інші привелегії.
питання булоо у тому що у Китая армія 2 млн. а тут зеля каже що кацапи хочуть таку ж армію, а це неможливо
Армия Индии (Вооруженные силы Индии) -
одна из крупнейших и сильнейших армий мира, состоящая из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС), с численностью персонала более 1,4 миллиона человек.
якщо навіть 1 млн кацапів просто буде умовно кажучі стояти місяць і нічого не виробляти, а тільки споживати ресурси. це колосальні гроши
А нащо їм про щось задумуватися?!. Україна форпост, фронтір, сталевий дікобраз і таке інше-все вигрібає сама. Стільки, скільки буде потрібно. Їм!