Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європі необхідно мати спільні об’єднані Збройні сили з огляду на російську загрозу.

За словами глави держави, Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб. Відтак об’єднані Збройні сили Європи, з урахуванням того, що кожна країна повинна зберегти власну суверенну армію, мають бути готові реагувати на потенційну загрозу з боку Москви.

На думку Зеленського, чисельність таких сил має становити близько 3 млн військовослужбовців.

"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи, минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це", - додав президент.