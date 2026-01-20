Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європі необхідно мати спільні об’єднані Збройні сили з огляду на російську загрозу.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб. Відтак об’єднані Збройні сили Європи, з урахуванням того, що кожна країна повинна зберегти власну суверенну армію, мають бути готові реагувати на потенційну загрозу з боку Москви.
На думку Зеленського, чисельність таких сил має становити близько 3 млн військовослужбовців.
"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи, минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це", - додав президент.
Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек
Ми знаємо, чим це закінчилось. Удачі.
Ні, я розумію, до чого схиляєте: все безглуздо, тікайте з цієї зони смерті.
Он Трамп, наприклад, здебільшого думає правільно.
Наполєон там, Гітлєр, нєпобєдімая.
Корочє, **** тут думать, договарівайся давай.
І який стосунок він має до теми обговорення та мною написаного?
Адже тут мова ведеться про армію РФ...
Обзор от ИИ
Армия Китая (Народно-освободительная армия, НОАК) является самой большой в мире по численности, насчитывая
около 2,1 миллиона военнослужащих (по данным 2023 года), но с тенденцией к сокращению, при этом общее число людей, пригодных к военной службе, огромно, достигая сотен тысяч или даже миллионов, ежегодно призывая десятки миллионов человек.
такие потери несут?
Бо жорстка конкуренція, бо тих кого взяли можуть мати льготи та інші привелегії.
питання булоо у тому що у Китая армія 2 млн. а тут зеля каже що кацапи хочуть таку ж армію, а це неможливо
Армия Индии (Вооруженные силы Индии) -
одна из крупнейших и сильнейших армий мира, состоящая из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС), с численностью персонала более 1,4 миллиона человек.
якщо навіть 1 млн кацапів просто буде умовно кажучі стояти місяць і нічого не виробляти, а тільки споживати ресурси. це колосальні гроши
А нащо їм про щось задумуватися?!. Україна форпост, фронтір, сталевий дікобраз і таке інше-все вигрібає сама. Стільки, скільки буде потрібно. Їм!