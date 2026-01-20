Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб, - Зеленський

Росія стягнула до 150 тисяч військових на три напрямки для наступу на Донеччину

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європі необхідно мати спільні об’єднані Збройні сили з огляду на російську загрозу.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб. Відтак об’єднані Збройні сили Європи, з урахуванням того, що кожна країна повинна зберегти власну суверенну армію, мають бути готові реагувати на потенційну загрозу з боку Москви.

На думку Зеленського, чисельність таких сил має становити близько 3 млн військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не надсилатиме військових до Гренландії, - Зеленський

"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи, минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це", - додав президент.

армія рф (20810) Зеленський Володимир (27578)
+13
Це тому що в них чмоні на віслюках закінчуються, і ракети закінчуються, і скоро крах економіки. Все буде дуже добре.
20.01.2026 15:06 Відповісти
+6
Що це за напастя цілий день ЦН цитує "найвеличнішого" недоумка.
20.01.2026 15:11 Відповісти
+5
А ми, точніше, наш телевізійний весельчак і борець всього хорошого проти всього поганого Голобородько будував не армію під час війни, в дороги. А сьогодні лякає українців, що кцапи збільшують армію?
20.01.2026 15:11 Відповісти
Це тому що в них чмоні на віслюках закінчуються, і ракети закінчуються, і скоро крах економіки. Все буде дуже добре.
20.01.2026 15:06 Відповісти
Саме так. Їм українські експерти пообіцяли неминучий розпад ерефії дуже скоро і вони повірили. Навіщо витрачатися на армію, якщо Московії всеодно розпадеться?
20.01.2026 15:20 Відповісти
В них свої експерти й своя стратегія. І на відміну від, скажімо так, менш розвинених народів, вони в "неминучий розпад ерефії" навряд чи вірять. Але таку віру підтримують, чому б і ні.
20.01.2026 15:26 Відповісти
ТАСС повідомляє:
Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек
Ми знаємо, чим це закінчилось. Удачі.
20.01.2026 15:34 Відповісти
От і я кажу - все буде добре, розваляться.
20.01.2026 15:36 Відповісти
Тільки не у найближчі роки.
20.01.2026 15:36 Відповісти
Просто треба триматися і все буде. Це екзистенційна війна, потрібно готувати дітей.
20.01.2026 15:38 Відповісти
Євреї так вже скільки живуть.
Ні, я розумію, до чого схиляєте: все безглуздо, тікайте з цієї зони смерті.
20.01.2026 16:01 Відповісти
Євреї так не живуть, це ж неправда. Це зовсім різні масштаби. І так, я думаю, якщо все буде йти як іде, то все безглуздо, просто розтягнуто в часі. Але це виключно моя думка і взагалі може буде й інакше.
20.01.2026 16:14 Відповісти
Виключно ваша думка, яку ви наполегливо просуваєте, щоб вона стала якомога менше виключно вашою.
20.01.2026 16:22 Відповісти
Як і всі інші старанно розповідають про свої) Хоча воно б добре, аби роти позакривали, і тільки єдину правильну думку просувати. Втім, це ще може й буде.
20.01.2026 16:24 Відповісти
Так, багато хто тут розповідає про "свої" думки, які зводяться до однієї - припиняйте вже ту боротьбу з росією.
20.01.2026 16:26 Відповісти
Чути можна різне, а в кого до якої думки це зводиться в голові - то виключно справа індивідуальна.
20.01.2026 16:28 Відповісти
Не індивідуальна, а колективна.
20.01.2026 16:33 Відповісти
А то вже нюанси, кому як подобається думати.
20.01.2026 16:37 Відповісти
Як кажуть отвєтствєнниє товаріщі, мало думать, надо думать правільно.
Он Трамп, наприклад, здебільшого думає правільно.
Наполєон там, Гітлєр, нєпобєдімая.
Корочє, **** тут думать, договарівайся давай.
20.01.2026 16:40 Відповісти
Херня. Ми як підпишем мірний план і план працвєтанія. Гаранти як пришлють нам миротворців хто одного хто двох а хтось даже чотирьох як зараз в Гренландію
20.01.2026 15:10 Відповісти
Гаранти нам мали вже в 2019 році за рішенням ООН прислати миротворців на кордони, але мудрий наріт 73% вирішив по іншому і прислав нам Голобородька' і його не українське( по паспортах і по діях) оточення у владу і всі міністерства.
20.01.2026 15:13 Відповісти
А ми, точніше, наш телевізійний весельчак і борець всього хорошого проти всього поганого Голобородько будував не армію під час війни, в дороги. А сьогодні лякає українців, що кцапи збільшують армію?
20.01.2026 15:11 Відповісти
Уряд ФРН заявив щодо збільшення Бундесверу на 25 тис., але це - замало.
20.01.2026 15:11 Відповісти
"Планувать" можна, що-завгодно... Питання в іншому - чим Кремль їх озброювать думає? Більша половина того, що СРСР виробляв десятиліттями,та накопичував, згоріла на поляж України... А виробництво нової техніки, не покриває втрат . Чим він надлишковий мільйон озброювать думає? Автоматами?
20.01.2026 15:11 Відповісти
Українською вундервафлею, запатентованою кулебою.
20.01.2026 15:21 Відповісти
Це такий "сарказм"? А придумали його у "ВнутріМКАДді"?...
І який стосунок він має до теми обговорення та мною написаного?
Адже тут мова ведеться про армію РФ...
20.01.2026 15:35 Відповісти
А навіщо їх чимось забезпечувати? Як говорив великий sцикун жюков, що чим більше загине українців на полі бою, тим менше їх прийдеться садити, направляючи з половиною цеглини на німців. Там вони мали здобути зброю та йти воювати. Чому я привів цей приклад? Бо Голобородько залишив ворогу на окупованих територіях до 6 мільйонів українців. Через рік їх пропаганда підготує і направить воювати проти нас. Хоча зброя в них буде, з ними Китай, Індія, Північна Корея, Іран і бульбашна ''корея".
20.01.2026 15:22 Відповісти
Що це за напастя цілий день ЦН цитує "найвеличнішого" недоумка.
20.01.2026 15:11 Відповісти
Оманський Недоумок у Давос не поїхав ..так що ще не вечір
20.01.2026 15:15 Відповісти
Європа робить ставку на літаки - надіються шо відіб"ються
20.01.2026 15:11 Відповісти
Не послушались тебя европейцы да Вова? От засранцы.
20.01.2026 15:18 Відповісти
2 млн дармоїдів похоронять економіку кацапстана
20.01.2026 15:21 Відповісти
Сколько человек в армии в Китае?

Обзор от ИИ

Армия Китая (Народно-освободительная армия, НОАК) является самой большой в мире по численности, насчитывая
около 2,1 миллиона военнослужащих (по данным 2023 года), но с тенденцией к сокращению, при этом общее число людей, пригодных к военной службе, огромно, достигая сотен тысяч или даже миллионов, ежегодно призывая десятки миллионов человек.
20.01.2026 15:23 Відповісти
Псамметих II

Армия Китая (Народно-освободительная армия, НОАК) является самой большой в мире по численности, насчитывая
около 2,1 миллиона военнослужащих .....ежегодно призывая десятки миллионов человек.
такие потери несут?
20.01.2026 16:04 Відповісти
Дорофеев Сергей спитай у ШІ що він мав на увазі
20.01.2026 16:06 Відповісти
Мопед не ваш?
20.01.2026 16:08 Відповісти
написано -Обзор от ИИ
20.01.2026 16:12 Відповісти
Да ради бога. Миллионы так миллионы
20.01.2026 16:20 Відповісти
може призивають до армії міліони, але не всіх беруть.
Бо жорстка конкуренція, бо тих кого взяли можуть мати льготи та інші привелегії.

питання булоо у тому що у Китая армія 2 млн. а тут зеля каже що кацапи хочуть таку ж армію, а це неможливо
20.01.2026 16:25 Відповісти
Обзор от ИИ

Армия Индии (Вооруженные силы Индии) -
одна из крупнейших и сильнейших армий мира, состоящая из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС), с численностью персонала более 1,4 миллиона человек.
20.01.2026 15:27 Відповісти
а я планирую к 2030 по 3 раза за ночь с женой, хотя по правде и 3 раза в неделю врядли будет
20.01.2026 15:55 Відповісти
зеля десь бере такі цифри, але якщо подумати - скільки потрібно м'са тушонки, крупи, води, одягу, ліків, палива, запчастин до техники, не кажучі про зброю.... це мілліарди фублів.

якщо навіть 1 млн кацапів просто буде умовно кажучі стояти місяць і нічого не виробляти, а тільки споживати ресурси. це колосальні гроши
20.01.2026 16:18 Відповісти
"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи, минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це Джерело: https://censor.net/ua/n3596363

А нащо їм про щось задумуватися?!. Україна форпост, фронтір, сталевий дікобраз і таке інше-все вигрібає сама. Стільки, скільки буде потрібно. Їм!
20.01.2026 16:15 Відповісти
Де вони візьмуть стільки чорних пакетів? 🤔😀
20.01.2026 16:18 Відповісти
Я не розумію, що нам робити з цією інформацією? До 30 року України може зовсім не бути або раніше..
20.01.2026 16:19 Відповісти
Схоже тепер тексти для нього і Буданга пише.
20.01.2026 16:21 Відповісти
Підземну армію такої кількості вони будуть мати навіть раніше.
20.01.2026 16:22 Відповісти
Такая армия обязана воевать и сама себя кормить, потому шо кормить просто так никто не будет!!!! У Римской империи тоже была огромная армия, но она рухнула из-за того что нечем было эту армию кормить!!!
20.01.2026 18:01 Відповісти
Радий за кацапів? Чим тобі ще похвалитися? Малорос *******
20.01.2026 18:43 Відповісти
 
 