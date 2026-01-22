Почти 200 боевых столкновений произошло на фронте. Наиболее активно враг действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 196 боевых столкновений. На Покровском направлении уничтожено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2862 дрона-камикадзе и осуществили 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, и осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
Сегодня противник восемь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого, одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе населенного пункта Сыньковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодязи, Заречное и Ямполовка.
На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.
На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Маркового.
На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, 40 БПЛА и антенну связи. Также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.
На Александровском направлении украинские защитники отразили 12 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степовое, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор 34 раза пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении имела место одна неудачная попытка противника улучшить свое положение.
Бої йдуть у напрямку згаданих населених пунктів, вздовж залізниці на північ від Дорожнього у західному напрямку та в районі Софіївки та Шахового.
На Вовчанському напрямку розширено сіру зону в Татарському лісі до населеного пункту Графське, ворожа піхота штурмує житлову забудову на північній околиці населеного пункту.
У східній частині Вовчанська додано зону контролю противника та розширено сіру зону на західну околицю Вовчанських Хуторів, оскільки російська піхота вже досягла житлової забудови."