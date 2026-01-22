Почти 200 боевых столкновений произошло на фронте. Наиболее активно враг действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 196 боевых столкновений. На Покровском направлении уничтожено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2862 дрона-камикадзе и осуществили 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, и осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

Сегодня противник восемь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе населенного пункта Сыньковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодязи, Заречное и Ямполовка.

На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Маркового.

На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, 40 БПЛА и антенну связи. Также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 12 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степовое, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 34 раза пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении имела место одна неудачная попытка противника улучшить свое положение.