НАТО без Соединенных Штатов не является защитой для членов Альянса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО без Соединенных Штатов не в состоянии защитить страны Альянса.

Об этом он заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

США в НАТО

Зеленский сказал, что сейчас Европа в контексте НАТО находится в ситуации, когда "ты либо привлекателен для США, либо нет".

"Я говорю сейчас об Альянсе НАТО. И без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки –– это не НАТО. Это союз, может он сильный, но точно без Америки. Союз без Америки не является угрозой для России. Не то что они хотят угрожать, но даже защитой для своих государств не являются, на мой взгляд", - пояснил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский

Об украинской армии

Зеленский также отметил, что украинская армия на сегодняшний день — самая сильная в Европе.

"И поэтому Европа должна понимать и беречь Украину, и нас поддерживать сегодня, потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некому", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы на 100% поддерживаем НАТО, но не уверен, поддержали бы они нас