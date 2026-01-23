НАТО без Соединенных Штатов не является защитой для членов Альянса, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО без Соединенных Штатов не в состоянии защитить страны Альянса.

Об этом он заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский сказал, что сейчас Европа в контексте НАТО находится в ситуации, когда "ты либо привлекателен для США, либо нет".

"Я говорю сейчас об Альянсе НАТО. И без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки –– это не НАТО. Это союз, может он сильный, но точно без Америки. Союз без Америки не является угрозой для России. Не то что они хотят угрожать, но даже защитой для своих государств не являются, на мой взгляд", - пояснил глава государства.

Об украинской армии 

  • Зеленский также отметил, что украинская армия на сегодняшний день — самая сильная в Европе.

"И поэтому Европа должна понимать и беречь Украину, и нас поддерживать сегодня, потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некому", - резюмировал президент.

Топ комментарии
+23
Феномен сегодня в ударе, поперло.
23.01.2026 23:19 Ответить
+15
Бєнін гамадрил знову відчебушив отсєбятіну, без написаного тексту😂
23.01.2026 23:19 Ответить
+14
Зе Придурок
23.01.2026 23:20 Ответить
Феномен сегодня в ударе, поперло.
23.01.2026 23:19 Ответить
попердло
23.01.2026 23:25 Ответить
да,че то зе-бил раздухарился не по детски. с чего бы это? пообещали домик в Майями ,когда придется бежать с Украины?
23.01.2026 23:39 Ответить
Феномену зачастую лучше молча жевать. Меньше вреда.
23.01.2026 23:43 Ответить
Вовку попердолило
24.01.2026 00:30 Ответить
Вождь світу.
24.01.2026 05:33 Ответить
Ганьба Україні, яка не може усунути від влади це диво в пір'ї- Вову **********. кожен день з Вовкою *********** на чолі приносить Україні колосальні матеріальні і іміджеві втрати, Ганьба еліті України_ цим щокастим генералам в першу чергу, які не можуть дати копняка під зад цьому мегааферисту- Вові **********.
24.01.2026 12:20 Ответить
Бєнін гамадрил знову відчебушив отсєбятіну, без написаного тексту😂
23.01.2026 23:19 Ответить
Щось цей гамадрил часто, останнім часом, став бухтіти на європейських партнерів.
24.01.2026 08:57 Ответить
а вообще-стеб Судьбы..когда полное Ничто разъезжает по миру,крутит пальцы,и учит серьезных людей,как им жить.в Украине же это чмо все вопросы давно порешало...
23.01.2026 23:41 Ответить
Зе Придурок
23.01.2026 23:20 Ответить
Більш страшним є те, що він ворог українців, і навіть не приховує цього. Він вже багаторазовий кандидат на отримання "премії", передбаченої 111-ю статтею.
24.01.2026 09:15 Ответить
наш Зеля понял суть глобальной политики, надо нарцисизм Трампа поддерживать, тот ему что-то пообещал.
23.01.2026 23:24 Ответить
Є поговірка---мовчання --золото.Але наш зе цього ніколи НЕ ЗРОЗУМІЄ.
23.01.2026 23:25 Ответить
Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві

Кузня нових кадрів для "зе-команди"?
23.01.2026 23:28 Ответить
Країна з президентом-скоморохом теж не має захисту.
23.01.2026 23:29 Ответить
Якщо «талановита молодь» прийшла слухати зе-маячню, практично, немає сумніву кому служать їхні батьки.
23.01.2026 23:31 Ответить
Конспектуйте - це класика психіатрії.
23.01.2026 23:32 Ответить
+100500😄😄😄
24.01.2026 00:27 Ответить
У Європи є "лідер світу"!

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZaz5xIbq_PUFmCNuiYgD6I9doHIRcWlLezl01GedcOaZZcLqV4NScezjltl0Q0n6YZxVc7cdlPd5RX_oZDbR_8dRcOEqjSUm09kBvQCtIuZ5uqpjc32W2XZPmx5KEGNMADpRzVVwZZTTUMbHyZzngldZLorSlqZ_rje-kRXavZ5dQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/pfbid02vPbKCQaWLGKddrWADD9QHFNjRP1hGs8vDEhbdBzecduJqADoruWTGb9o4FqYWguDl?__cft__[0]=AZaz5xIbq_PUFmCNuiYgD6I9doHIRcWlLezl01GedcOaZZcLqV4NScezjltl0Q0n6YZxVc7cdlPd5RX_oZDbR_8dRcOEqjSUm09kBvQCtIuZ5uqpjc32W2XZPmx5KEGNMADpRzVVwZZTTUMbHyZzngldZLorSlqZ_rje-kRXavZ5dQ&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Після того, як Зеленський став Верховним Головнокомандувачем України, Україна стала воєнним і духовним лідером Європи.

Ні перше, ні друге не подобається москві, Трампу та їхнім посіпакам в Україні.

Але це подобається європейцям.

У Давосі промову нашого Верховного Головнокомандувача європейці стоячи вітали овацією.

У той час коли Європа дедалі менше може розраховувати на захист США, Україна лишається її єдиною надією...
23.01.2026 23:41 Ответить
Заробітчанин Медведчука топить за Зе?
Оце так поворот!
23.01.2026 23:45 Ответить
Здається, там вже нова "партія" формується...
23.01.2026 23:52 Ответить
Продажних лизунів?
23.01.2026 23:53 Ответить
так філімон і політрук карась о і працівник кладовища серуня іванов не вистачае люсінди щоб показати що права ідея просто купка агентури
23.01.2026 23:54 Ответить
23.01.2026 23:52 Ответить
https://zn.ua/ukr/WORLD/prints-harri-zhorstko-vidpoviv-trampu-na-joho-zakidi-shchodo-nato.html https://zn.ua/ukr/WORLD/prints-harri-zhorstko-vidpoviv-trampu-na-joho-zakidi-shchodo-ПРИНЦ ГАРРІ ЖОРСТКО ВІДПОВІВ ТРАМПУ НА ЙОГО ЗАКИДИ ЩОДО НАТО
23.01.2026 23:46 Ответить
оце бо не втік оманьскицй в френчі аля кіми глибоко лизнув тако мена
23.01.2026 23:53 Ответить
Навіщо він тявкає на Європу, за рахунок якої ми живемо!?
23.01.2026 23:54 Ответить
Так йому трамп наказав
24.01.2026 00:00 Ответить
Продовжує грати роль "лідера, що не втік"... Але зараз не 22 рік, цим вже нікого не здивуєш.
24.01.2026 00:06 Ответить
Може, мосійчучки наслухався і уявив себе Лідаром Світу?
З цими трьома придурками потрібно щось робити.
24.01.2026 00:08 Ответить
І хто його тягнув за його дурний язик? Де режисери?
24.01.2026 00:04 Ответить
сша не таке сильне як здається.
Виявилося, що їхні плани на Гренландію то тріпання чистої води, бо чорношкірі не витримують морозів.
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanie-nie-nadaja-sie-do-arktyki-upokorzyli-ich-finscy-r,nId,8060104 Amerykanie nie nadają się do Arktyki. Upokorzyli ich fińscy rezerwiści
24.01.2026 00:09 Ответить
Феномена всесвіту понесло нєпадєцкі
24.01.2026 00:23 Ответить
Він абсолютно правий на цей раз. НАТО по суті не існує, взагалі. Данію просто брутально нагнули. Навколо Австралії китайський флот влаштовує стрільби в зоні проходження цивільних кораблів, всі просто "не помічають". І так далі. Питання не тільки в Росії, просто НАТО недієздатне як виявилось.
24.01.2026 00:32 Ответить
є чи не є - але це реальність, америка перетворюється на союзника рашки і прочіх диктатур. Інема чого європейців ображати, нам залишились тільки вони
24.01.2026 01:10 Ответить
То, что армия Украины сильнейшая в Европе, не согласится Турция, армия которая по многим показателям сильнее украинской, а мобилизацию там даже не проводили
24.01.2026 02:03 Ответить
Туреччина не в Європі.
24.01.2026 02:41 Ответить
Коли треба було вчити історію "бубочка" курив бамбук...
24.01.2026 06:06 Ответить
Без мене,ЗЕленського,армія в Україні не армія бо я її Головнокомандувач,Верховний.Те що не так в армії то Порошенко зробив.
24.01.2026 06:26 Ответить
Хто ти таке
24.01.2026 07:01 Ответить
Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости. Це прямо про лідора України. Погано, що воно не читало ніц.
24.01.2026 08:08 Ответить
Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві

Это как одно ***** на слетах условных слесарей забайкальского пту рассказывает о половцах и печенегах, так и зейло рассказывает талантливой молодежи про нато
24.01.2026 08:56 Ответить
Без ермака нарешті осягнув.
А в присутності ермака бикував в Овальному.
24.01.2026 09:21 Ответить
 
 