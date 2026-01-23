НАТО без Сполучених Штатів не є захистом для членів Альянсу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО без Сполучених Штатів не в змозі захистити країни Альянсу.

Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

США в НАТО

Зеленський сказав, що зараз Європа в контексті НАТО перебуває в ситуації, коли "ти або привабливий для США, або ні".

"Я говорю зараз про Альянс НАТО. І без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки –– це не НАТО. Це союз, може він сильний, але точно без Америки. Союз без Америки не є загрозою для Росії. Не те що вони хочуть погрожувати, але не є навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - пояснив глава держави.

Про українську армію

Зеленський також зазначив, що українська армія на сьогодні — найсильніша у Європі.

"І тому Європа повинна розуміти й берегти Україну, і нас підтримувати сьогодні, тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати будуть продовжувати політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нема кому", - резюмував президент.

