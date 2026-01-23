НАТО без Сполучених Штатів не є захистом для членів Альянсу, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО без Сполучених Штатів не в змозі захистити країни Альянсу.

Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

США в НАТО

Зеленський сказав, що зараз Європа в контексті НАТО перебуває в ситуації, коли "ти або привабливий для США, або ні".

"Я говорю зараз про Альянс НАТО. І без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки –– це не НАТО. Це союз, може він сильний, але точно без Америки. Союз без Америки не є загрозою для Росії. Не те що вони хочуть погрожувати, але не є навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - пояснив глава держави.

Про українську армію 

  • Зеленський також зазначив, що українська армія на сьогодні — найсильніша у Європі.

"І тому Європа повинна розуміти й берегти Україну, і нас підтримувати сьогодні, тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати будуть продовжувати політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нема кому", - резюмував президент.

Феномен сегодня в ударе, поперло.
23.01.2026 23:19 Відповісти
Бєнін гамадрил знову відчебушив отсєбятіну, без написаного тексту😂
23.01.2026 23:19 Відповісти
Зе Придурок
23.01.2026 23:20 Відповісти
Феномен сегодня в ударе, поперло.
23.01.2026 23:19 Відповісти
попердло
23.01.2026 23:25 Відповісти
да,че то зе-бил раздухарился не по детски. с чего бы это? пообещали домик в Майями ,когда придется бежать с Украины?
23.01.2026 23:39 Відповісти
Феномену зачастую лучше молча жевать. Меньше вреда.
23.01.2026 23:43 Відповісти
Вовку попердолило
24.01.2026 00:30 Відповісти
Вождь світу.
24.01.2026 05:33 Відповісти
Ганьба Україні, яка не може усунути від влади це диво в пір'ї- Вову **********. кожен день з Вовкою *********** на чолі приносить Україні колосальні матеріальні і іміджеві втрати, Ганьба еліті України_ цим щокастим генералам в першу чергу, які не можуть дати копняка під зад цьому мегааферисту- Вові **********.
24.01.2026 12:20 Відповісти
Бєнін гамадрил знову відчебушив отсєбятіну, без написаного тексту😂
23.01.2026 23:19 Відповісти
Щось цей гамадрил часто, останнім часом, став бухтіти на європейських партнерів.
24.01.2026 08:57 Відповісти
а вообще-стеб Судьбы..когда полное Ничто разъезжает по миру,крутит пальцы,и учит серьезных людей,как им жить.в Украине же это чмо все вопросы давно порешало...
23.01.2026 23:41 Відповісти
Зе Придурок
23.01.2026 23:20 Відповісти
Більш страшним є те, що він ворог українців, і навіть не приховує цього. Він вже багаторазовий кандидат на отримання "премії", передбаченої 111-ю статтею.
24.01.2026 09:15 Відповісти
наш Зеля понял суть глобальной политики, надо нарцисизм Трампа поддерживать, тот ему что-то пообещал.
23.01.2026 23:24 Відповісти
Є поговірка---мовчання --золото.Але наш зе цього ніколи НЕ ЗРОЗУМІЄ.
23.01.2026 23:25 Відповісти
Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві

Кузня нових кадрів для "зе-команди"?
23.01.2026 23:28 Відповісти
Країна з президентом-скоморохом теж не має захисту.
23.01.2026 23:29 Відповісти
Якщо «талановита молодь» прийшла слухати зе-маячню, практично, немає сумніву кому служать їхні батьки.
23.01.2026 23:31 Відповісти
Конспектуйте - це класика психіатрії.
23.01.2026 23:32 Відповісти
+100500😄😄😄
24.01.2026 00:27 Відповісти
У Європи є "лідер світу"!

Після того, як Зеленський став Верховним Головнокомандувачем України, Україна стала воєнним і духовним лідером Європи.

Ні перше, ні друге не подобається москві, Трампу та їхнім посіпакам в Україні.

Але це подобається європейцям.

У Давосі промову нашого Верховного Головнокомандувача європейці стоячи вітали овацією.

У той час коли Європа дедалі менше може розраховувати на захист США, Україна лишається її єдиною надією...
23.01.2026 23:41 Відповісти
Заробітчанин Медведчука топить за Зе?
Оце так поворот!
23.01.2026 23:45 Відповісти
Здається, там вже нова "партія" формується...
23.01.2026 23:52 Відповісти
Продажних лизунів?
23.01.2026 23:53 Відповісти
так філімон і політрук карась о і працівник кладовища серуня іванов не вистачае люсінди щоб показати що права ідея просто купка агентури
23.01.2026 23:54 Відповісти
https://zn.ua/ukr/WORLD/prints-harri-zhorstko-vidpoviv-trampu-na-joho-zakidi-shchodo-nato.html https://zn.ua/ukr/WORLD/prints-harri-zhorstko-vidpoviv-trampu-na-joho-zakidi-shchodo-ПРИНЦ ГАРРІ ЖОРСТКО ВІДПОВІВ ТРАМПУ НА ЙОГО ЗАКИДИ ЩОДО НАТО
23.01.2026 23:46 Відповісти
оце бо не втік оманьскицй в френчі аля кіми глибоко лизнув тако мена
23.01.2026 23:53 Відповісти
Навіщо він тявкає на Європу, за рахунок якої ми живемо!?
23.01.2026 23:54 Відповісти
Так йому трамп наказав
24.01.2026 00:00 Відповісти
Продовжує грати роль "лідера, що не втік"... Але зараз не 22 рік, цим вже нікого не здивуєш.
24.01.2026 00:06 Відповісти
Може, мосійчучки наслухався і уявив себе Лідаром Світу?
З цими трьома придурками потрібно щось робити.
24.01.2026 00:08 Відповісти
І хто його тягнув за його дурний язик? Де режисери?
24.01.2026 00:04 Відповісти
24.01.2026 00:09 Відповісти
Феномена всесвіту понесло нєпадєцкі
24.01.2026 00:23 Відповісти
Він абсолютно правий на цей раз. НАТО по суті не існує, взагалі. Данію просто брутально нагнули. Навколо Австралії китайський флот влаштовує стрільби в зоні проходження цивільних кораблів, всі просто "не помічають". І так далі. Питання не тільки в Росії, просто НАТО недієздатне як виявилось.
24.01.2026 00:32 Відповісти
є чи не є - але це реальність, америка перетворюється на союзника рашки і прочіх диктатур. Інема чого європейців ображати, нам залишились тільки вони
24.01.2026 01:10 Відповісти
То, что армия Украины сильнейшая в Европе, не согласится Турция, армия которая по многим показателям сильнее украинской, а мобилизацию там даже не проводили
24.01.2026 02:03 Відповісти
Туреччина не в Європі.
24.01.2026 02:41 Відповісти
Коли треба було вчити історію "бубочка" курив бамбук...
24.01.2026 06:06 Відповісти
Без мене,ЗЕленського,армія в Україні не армія бо я її Головнокомандувач,Верховний.Те що не так в армії то Порошенко зробив.
24.01.2026 06:26 Відповісти
Хто ти таке
24.01.2026 07:01 Відповісти
Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости. Це прямо про лідора України. Погано, що воно не читало ніц.
24.01.2026 08:08 Відповісти
Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві

Это как одно ***** на слетах условных слесарей забайкальского пту рассказывает о половцах и печенегах, так и зейло рассказывает талантливой молодежи про нато
24.01.2026 08:56 Відповісти
Без ермака нарешті осягнув.
А в присутності ермака бикував в Овальному.
24.01.2026 09:21 Відповісти
 
 