НАТО без Сполучених Штатів не є захистом для членів Альянсу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО без Сполучених Штатів не в змозі захистити країни Альянсу.
Про це він заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
США в НАТО
Зеленський сказав, що зараз Європа в контексті НАТО перебуває в ситуації, коли "ти або привабливий для США, або ні".
"Я говорю зараз про Альянс НАТО. І без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки –– це не НАТО. Це союз, може він сильний, але точно без Америки. Союз без Америки не є загрозою для Росії. Не те що вони хочуть погрожувати, але не є навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - пояснив глава держави.
Про українську армію
- Зеленський також зазначив, що українська армія на сьогодні — найсильніша у Європі.
"І тому Європа повинна розуміти й берегти Україну, і нас підтримувати сьогодні, тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати будуть продовжувати політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нема кому", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кузня нових кадрів для "зе-команди"?
Після того, як Зеленський став Верховним Головнокомандувачем України, Україна стала воєнним і духовним лідером Європи.
Ні перше, ні друге не подобається москві, Трампу та їхнім посіпакам в Україні.
Але це подобається європейцям.
У Давосі промову нашого Верховного Головнокомандувача європейці стоячи вітали овацією.
У той час коли Європа дедалі менше може розраховувати на захист США, Україна лишається її єдиною надією...
