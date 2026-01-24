На левом берегу Киева восстановлено водоснабжение, - Киевводоканал

В левобережной части Киева восстановлено водоснабжение после российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевводоканал.

"В настоящее время восстановлено водоснабжение левобережной части города", - сообщили в компании.

На верхних этажах возможны перебои

Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Читайте также: Кремль потратил за ночь бюджет российского города: $131 млн на обстрел Украины 20 января, - ГУР

Система работает в нестабильном режиме

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" заказал 9 генераторов за 250 миллионов: их доставят не раньше весны