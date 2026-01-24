На левом берегу Киева восстановлено водоснабжение, - Киевводоканал

Левобережье Киева с водой

В левобережной части Киева восстановлено водоснабжение после российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевводоканал.

"В настоящее время восстановлено водоснабжение левобережной части города", - сообщили в компании.

На верхних этажах возможны перебои

Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Система работает в нестабильном режиме

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.

Нахера ви постійно це повідомляєте? Вкажіть конкретно ще будинки, вулиці, кількість..
24.01.2026 17:08 Ответить
****, ну почему нельзя молчать? Ну ведь если у человека есть в кране вода - он кран откроет и найдет ее. Если воды нет - будет ждать. Сколько можно языком молоть и помогать врагу?
24.01.2026 17:22 Ответить
Так саме, як і з опаленням та ЕЕ.

Таке враження, оті дятли, що дають інфу отримують премії за кількість буков в новинах. Київводоканал просто якісь довбой@би. Треба як Кличко - ой піпець, капець повний..щоб пуйло радів й передиху дав. Бо кацапи й так дронів насують - глянути, що там у хохлов.
24.01.2026 17:42 Ответить
Це важливо, бо:
- без води ви не будете серти;
- але, з водою ви
- будете купляти їжу, ссцяти, серти, та сплачувати податки
24.01.2026 17:29 Ответить
в нас теж перебої ,но я запасаюсь водою
показать весь комментарий
24.01.2026 17:11 Ответить
«Буде поступове покращення», - Кім про ситуацію зі світлом у Миколаїв та області
24.01.2026 17:16 Ответить
поступове, але потужне!
24.01.2026 17:18 Ответить
****, ну почему нельзя молчать? Ну ведь если у человека есть в кране вода - он кран откроет и найдет ее. Если воды нет - будет ждать. Сколько можно языком молоть и помогать врагу?
Так саме, як і з опаленням та ЕЕ.

Таке враження, оті дятли, що дають інфу отримують премії за кількість буков в новинах. Київводоканал просто якісь довбой@би. Треба як Кличко - ой піпець, капець повний..щоб пуйло радів й передиху дав. Бо кацапи й так дронів насують - глянути, що там у хохлов.
24.01.2026 17:42 Ответить
А газовики ще не нажерлися. Якийсь рахунок прийшов за розподілення газу в багатоквартирних будинках. Та ще й з боргом за минулий рік. Що це за хрєнотінь? Не знаєте?
24.01.2026 17:25 Ответить
в мене все по нулям ,опалюю газом
24.01.2026 17:28 Ответить
на сайті Нафтогазу і Мережі дивись
24.01.2026 17:31 Ответить
Подивилася. Якась нова додаткова послуга. Придумали недавно.
https://lv.grmu.com.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%96%d1%97/
24.01.2026 18:12 Ответить
Також приходив. Я навіть повівся. Аж потім побачив що там не вказано прізвища та адреси. Тільки номер рахунку в системі який ще й не мав до мене відношення. Тобто кудись негайно потрібно було перерахувати кошти а то буде аяяй.
24.01.2026 18:14 Ответить
https://lv.grmu.com.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%96%d1%97/
24.01.2026 18:18 Ответить
В мене було абсолютно інше. А це так, нове нарахування. За техобслуговування будинкової системи. В нашому випадку був рандомний поквартирний огляд та огляд труб на будинку. Після цього з квартири приблизно сто гр нарахування. Сказали що це навіть не кожний рік. Виглядає як профанація діяльності. Дві людини походили дві години та заробили підприємству декілька тисяч. Бо дійсний ремонт, у разі потреби, все одно за рахунок власника чи співвласників осбб.
24.01.2026 18:25 Ответить
До чого тут Конституція? Найпотужніший Боневтів Бонопартовий вже давно на неї рояльний клав.
24.01.2026 18:01 Ответить
А хто на неї не клав? Ми всі на неї поклали коли з пустою головою голосували ісі роки незалежності України за справжніх утирків.
24.01.2026 18:40 Ответить
Боже які ви тільки дебіли. Люди які там живуть і так знають, є вода чи немає. То для кого ця інформація?
24.01.2026 21:46 Ответить
 
 