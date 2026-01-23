Кремль потратил за ночь бюджет российского города: $131 млн на обстрел Украины 20 января, - ГУР
Во время массированной атаки по Украине в ночь на 20 января Россия потратила на ракеты и дроны более 131 миллиона долларов. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом российского города с населением более 200 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
"В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.
Среди них:
- баллистические ракеты "Искандер",
- гиперзвуковая "циркон",
- крылатые ракеты Х-101,
- учебные РМ-48У, а также
- дроны типов "герань", "гарпия" и "гербера".
Стоимость обстрела
Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (более 10,2 млрд рублей).
- Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.
- За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.
Как отмечают в ведомстве, такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.
Ради продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.
Несмотря на мирные заверения Кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере, Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.
Обстрел Киева 20 января
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.
Орієнтовна ціна: за оцінками, коливається близько $13 млн (за даними Forbes/ГУР).
