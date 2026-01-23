РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10140 посетителей онлайн
Новости Состояние российской экономики Массированный комбинированный удар
2 407 16

Кремль потратил за ночь бюджет российского города: $131 млн на обстрел Украины 20 января, - ГУР

ракета рф

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 20 января Россия потратила на ракеты и дроны более 131 миллиона долларов. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом российского города с населением более 200 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Среди них:

  • баллистические ракеты "Искандер",
  • гиперзвуковая "циркон",
  • крылатые ракеты Х-101,
  • учебные РМ-48У, а также
  • дроны типов "герань", "гарпия" и "гербера".

Читайте также: Последствия мобилизации от Путина: в Россию ввезли рекордное за 9 лет количество мигрантов из Индии и Бангладеш

Стоимость обстрела

Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (более 10,2 млрд рублей).

  • Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.
  • За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.

Смотрите: Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели, - Стубб. ВИДЕО

Как отмечают в ведомстве, такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.

Ради продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

Несмотря на мирные заверения Кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере, Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки до атаки РФ мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Обстрел Киева 20 января

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Автор: 

обстрел (32343) россия (97318) ГУР (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дякую що повідомили вартість обстрілу України. Аж на душі тепліше і в квартирі світліше стало. Не розумію чому ГУР, та інші спецслужби не передушили кротів ще до війни, а тепер народ України платить таку велику ціну.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:02 Ответить
+6
Якщо вся русня почне жити нормально, чи піде вона на м'ясо за 8 тисяч доларів?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:00 Ответить
+3
Зельцер казав, що Україна витратила 80 млн. $ на відбіття цієї атаки.
І?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо вся русня почне жити нормально, чи піде вона на м'ясо за 8 тисяч доларів?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:00 Ответить
та їм пох, вони кору будуть їсти лиш би Україні напакостити
показать весь комментарий
23.01.2026 15:01 Ответить
Дякую що повідомили вартість обстрілу України. Аж на душі тепліше і в квартирі світліше стало. Не розумію чому ГУР, та інші спецслужби не передушили кротів ще до війни, а тепер народ України платить таку велику ціну.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:02 Ответить
Патужна! Але цього мало - ви ще обдзвоніть кожного руснявого чи бурятського алкаша на рашці і роз'ясніть йому як злочинний ***** знищує бюджети їхніх міст. Вони звісно ж дуже обуряться і побіжать замість СВО влаштовувати Майдан в москві.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:03 Ответить
Якось геть похєр скільки вони витратили. Від цього у квартирах не теплішає. Їм, здається,також.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:08 Ответить
Звертаюсь до цих підрахуїв- у яких цінах рахуєте ,закупівлі чи продажу? Опт чи роздріб? А з ПДВ чи без? Ваш головний вже в Криму каву попив?. Робіть свою справу мовчки та якісно,а піар нам кожен вечір розповідав "какая разніца",поки було світло
показать весь комментарий
23.01.2026 15:11 Ответить
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.

Орієнтовна ціна: за оцінками, коливається близько $13 млн (за даними Forbes/ГУР).
показать весь комментарий
23.01.2026 15:48 Ответить
Томагавки ************ в 3,5 раза дешевші за Х-101...ГУР знає ціну озброєнь на болотах але вперто бреше.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:58 Ответить
Tesla Model 2 2026 за $15 990 нарешті доступна для замовлення!Х-101=812 Тесла 2 з автопілотом.....
показать весь комментарий
23.01.2026 16:26 Ответить
Вартість українського ударного БПЛА «Лютий» оцінюється приблизно у $200 000 за одиницю (з дальністю польоту 1000-2000 км),=====В 10разів дорожче ішакеда і Тесла2 з автопілотом..
показать весь комментарий
23.01.2026 16:49 Ответить
Зельцер казав, що Україна витратила 80 млн. $ на відбіття цієї атаки.
І?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:15 Ответить
Значить ми перемогли, бо витратили менше.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:21 Ответить
И что?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:28 Ответить
І отримав 520-550 млн за сутки від продажу нафтогазу судячі з звіту профільного аналітичного центру.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:01 Ответить
Ну витратив, і що? Це більше,чи меньше того, скільки Баканов і Наумовим заробляли за місяць?м
показать весь комментарий
23.01.2026 16:22 Ответить
Эта информация должна как-то приободрит тех кто уже не первую неделю сидит без тепла и света. Сколько нам обошлось отбить все это дело плюс на ремонт того куда прилетело? По чем там сейчас новую ТЭЦ продают?
показать весь комментарий
23.01.2026 16:41 Ответить
 
 