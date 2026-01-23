Во время массированной атаки по Украине в ночь на 20 января Россия потратила на ракеты и дроны более 131 миллиона долларов. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом российского города с населением более 200 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

"В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Среди них:

баллистические ракеты "Искандер",

гиперзвуковая "циркон",

крылатые ракеты Х-101,

учебные РМ-48У, а также

дроны типов "герань", "гарпия" и "гербера".

Стоимость обстрела

Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (более 10,2 млрд рублей).

Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.

Как отмечают в ведомстве, такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита — в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл. США), или около 2,6% ВВП.

Ради продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

Несмотря на мирные заверения Кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере, Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа.

