Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 20 січня Росія витратила на ракети та дрони понад 131 мільйон доларів. Це сума, співмірна з річним бюджетом російського міста з населенням понад 200 тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу", - ідеться в повідомленні.

Серед них:

балістичні ракети "іскандер",

гіперзвукова "циркон",

крилаті ракети Х-101,

навчальні РМ-48У, а також

дрони типів "герань", "гарпія" та "гербера".

Вартість обстрілу

Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 млрд рублів).

Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто вєлікій новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: калмикії та ненецького автономного округу.

За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

Як зазначають у відомстві, такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол.США), або близько 2,6% ВВП.

Заради продовження фінансування воєнної машини москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.

Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу.

