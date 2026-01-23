Кремль витратив за ніч бюджет російського міста: $131 млн на обстріл України 20 січня, - ГУР
Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 20 січня Росія витратила на ракети та дрони понад 131 мільйон доларів. Це сума, співмірна з річним бюджетом російського міста з населенням понад 200 тисяч людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
"У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу", - ідеться в повідомленні.
Серед них:
- балістичні ракети "іскандер",
- гіперзвукова "циркон",
- крилаті ракети Х-101,
- навчальні РМ-48У, а також
- дрони типів "герань", "гарпія" та "гербера".
Вартість обстрілу
Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 млрд рублів).
- Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто вєлікій новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: калмикії та ненецького автономного округу.
- За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.
Як зазначають у відомстві, такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол.США), або близько 2,6% ВВП.
Заради продовження фінансування воєнної машини москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.
Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу.
Обстріл Києва 20 січня
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.
І?