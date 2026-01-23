Кремль витратив за ніч бюджет російського міста: $131 млн на обстріл України 20 січня, - ГУР

Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 20 січня Росія витратила на ракети та дрони понад 131 мільйон доларів. Це сума, співмірна з річним бюджетом російського міста з населенням понад 200 тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу", - ідеться в повідомленні.

Серед них:

  • балістичні ракети "іскандер",
  • гіперзвукова "циркон",
  • крилаті ракети Х-101,
  • навчальні РМ-48У, а також
  • дрони типів "герань", "гарпія" та "гербера".

Вартість обстрілу

Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 млрд рублів).

  • Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто вєлікій новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів росії: калмикії та ненецького автономного округу.
  • За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

Як зазначають у відомстві, такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол.США), або близько 2,6% ВВП.

Заради продовження фінансування воєнної машини москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.

Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу.

Обстріл Києва 20 січня

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Дякую що повідомили вартість обстрілу України. Аж на душі тепліше і в квартирі світліше стало. Не розумію чому ГУР, та інші спецслужби не передушили кротів ще до війни, а тепер народ України платить таку велику ціну.
23.01.2026 15:02 Відповісти
Якщо вся русня почне жити нормально, чи піде вона на м'ясо за 8 тисяч доларів?
23.01.2026 15:00 Відповісти
Зельцер казав, що Україна витратила 80 млн. $ на відбіття цієї атаки.
І?
23.01.2026 15:15 Відповісти
Якщо вся русня почне жити нормально, чи піде вона на м'ясо за 8 тисяч доларів?
23.01.2026 15:00 Відповісти
та їм пох, вони кору будуть їсти лиш би Україні напакостити
23.01.2026 15:01 Відповісти
Дякую що повідомили вартість обстрілу України. Аж на душі тепліше і в квартирі світліше стало. Не розумію чому ГУР, та інші спецслужби не передушили кротів ще до війни, а тепер народ України платить таку велику ціну.
23.01.2026 15:02 Відповісти
Патужна! Але цього мало - ви ще обдзвоніть кожного руснявого чи бурятського алкаша на рашці і роз'ясніть йому як злочинний ***** знищує бюджети їхніх міст. Вони звісно ж дуже обуряться і побіжать замість СВО влаштовувати Майдан в москві.
23.01.2026 15:03 Відповісти
Якось геть похєр скільки вони витратили. Від цього у квартирах не теплішає. Їм, здається,також.
23.01.2026 15:08 Відповісти
Звертаюсь до цих підрахуїв- у яких цінах рахуєте ,закупівлі чи продажу? Опт чи роздріб? А з ПДВ чи без? Ваш головний вже в Криму каву попив?. Робіть свою справу мовчки та якісно,а піар нам кожен вечір розповідав "какая разніца",поки було світло
23.01.2026 15:11 Відповісти
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.
Крилаті ракети повітряного базування Х-101 є одними з найдорожчих у російському арсеналі, їхня приблизна вартість становить $13-14 мільйонів доларів за одиницю. Ці дозвукові високоточні ракети використовують для ударів по критичній інфраструктурі та є важливою частиною стратегічного озброєння РФ.

Орієнтовна ціна: за оцінками, коливається близько $13 млн (за даними Forbes/ГУР).
23.01.2026 15:48 Відповісти
Томагавки ************ в 3,5 раза дешевші за Х-101...ГУР знає ціну озброєнь на болотах але вперто бреше.
23.01.2026 15:58 Відповісти
Tesla Model 2 2026 за $15 990 нарешті доступна для замовлення!Х-101=812 Тесла 2 з автопілотом.....
23.01.2026 16:26 Відповісти
Вартість українського ударного БПЛА «Лютий» оцінюється приблизно у $200 000 за одиницю (з дальністю польоту 1000-2000 км),=====В 10разів дорожче ішакеда і Тесла2 з автопілотом..
23.01.2026 16:49 Відповісти
Зельцер казав, що Україна витратила 80 млн. $ на відбіття цієї атаки.
І?
23.01.2026 15:15 Відповісти
Значить ми перемогли, бо витратили менше.
23.01.2026 15:21 Відповісти
И что?
23.01.2026 15:28 Відповісти
І отримав 520-550 млн за сутки від продажу нафтогазу судячі з звіту профільного аналітичного центру.
23.01.2026 16:01 Відповісти
Ну витратив, і що? Це більше,чи меньше того, скільки Баканов і Наумовим заробляли за місяць?м
23.01.2026 16:22 Відповісти
Эта информация должна как-то приободрит тех кто уже не первую неделю сидит без тепла и света. Сколько нам обошлось отбить все это дело плюс на ремонт того куда прилетело? По чем там сейчас новую ТЭЦ продают?
23.01.2026 16:41 Відповісти
 
 