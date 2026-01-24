На лівому березі Києва відновлено водопостачання, - Київводоканал

У лівобережній частині Києва відновлено водопостачання після російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київводоканал.

"Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста", - повідомили в компанії.

На верхніх поверхах можливі перебої

Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Також читайте: Кремль витратив за ніч бюджет російського міста: $131 млн на обстріл України 20 січня, - ГУР

Система працює в нестабільному режимі

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київводоканал" замовив 9 генераторів за 250 мільйонів: їх доставлять не раніше весни