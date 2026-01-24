"Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов": в "Укрэнерго" рассказали о вкладе Алексея Брехта в устойчивость энергосистемы Украины
Член правления НЭК "Укренерго" и бывший руководитель компании Алексей Брехт был человеком, который не просто составлял планы и давал распоряжения, а всегда подавал пример на самых сложных участках работы.
Так коллеги-энергетики вспоминают Алексея Брехта, который погиб 21 января во время восстановления энергетического объекта, поврежденного в результате вражеского удара, говорится на странице "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.
Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов
"Алексей Брехт был инженером не только по образованию, но и по призванию. Благодаря его техническим и рационализаторским решениям ремонтные бригады "Укренерго" смогли достичь такого уровня скорости в выполнении задач, которого нет у работников ни одной энергокомпании. Например, замена мощного автотрансформатора за две недели - это то, чего никто и никогда не делал во всем мире. Но под руководством Алексея Брехта - возможно все. Именно он внедрял в Украине технологию работ под напряжением, что существенно ускорило ремонты магистральных линий. И он же был автором технических решений по строительству защиты на ключевых подстанциях "Укренерго", которая уже сохранила от российских атак десятки автотрансформаторов. Это значительно ускорило восстановление энергосистемы после обстрелов", - говорится в сообщении.
Профессионал, который знал об энергосистеме все
В "Укренерго" отметили, что на протяжении многих лет Брехт отвечал за эксплуатацию и развитие сети системы передачи. За это время на энергетической карте Украины появилось много новых объектов.
В частности, за последние 7 лет под его руководством была проведена модернизация более 40 высоковольтных подстанций, появилось несколько совершенно новых и современных. Были введены в эксплуатацию новые магистральные линии, в том числе межгосударственные. Во многом именно упорный труд Брехта стал решающим для быстрой интеграции украинской энергосистемы с сетью ENTSO-E.
Человек, всегда готовый посоветовать и помочь
"Алексей Брехт был человеком энциклопедических знаний. К нему всегда можно было подойти за советом и поддержкой. С ним можно было посоветоваться по любым другим вопросам. Потому что Человеком с большой буквы Алексей Александрович был, несмотря на любые должности и статусы", - заявили в компании.
Эффективный менеджер в кризисных ситуациях
"С началом полномасштабной российской агрессии Брехт не эвакуировался из Киевской области. Даже когда бои шли совсем рядом. Он находился на постоянной связи с персоналом, в том числе - на территориях, оказавшихся во временной оккупации. И именно Алексей Брехт вел переговоры о ремонте линии, питавшей оккупированную на тот момент Чернобыльскую атомную электростанцию. За безопасность подчиненных, которым пришлось пересекать линию фронта, отвечал лично", - рассказали в "Укренерго".
"В целом, всегда в условиях повышенной опасности Алексей Александрович поддерживал "своих хлопцев". И они отвечали ему взаимностью", - добавили в компании.
- Напомним, 21 января сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей погиб бывший глава Укренерго Алексей Брехт.
Мы мозг потеряли.
Для того, чтобы создать много рабочих мест в производстве, я тоже пассатижи особо не держал.
Прибрали, бо багато знав про "захист"?
Узнаёшь только тогда ,когда его не стало
Мы дико измельчали как народ
Наш лидер - мелкий недомерок
Который уничтожает все лучшее в нас
Который травит и преследует лучших
Это и есть ЛИЦО НАШЕЙ НАЦИИ ????????
Тот ,кто ржал над самым святым для меня
Над нашим Майданом ...
Не думала,что доживу до такого позора ....
Але був на місці аварії, спричиненої рашистами.
https://petition.president.gov.ua/petition/259066