Новости Погиб Алексей Брехт
4 387 23

"Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов": в "Укрэнерго" рассказали о вкладе Алексея Брехта в устойчивость энергосистемы Украины

Брехт

Член правления НЭК "Укренерго" и бывший руководитель компании Алексей Брехт был человеком, который не просто составлял планы и давал распоряжения, а всегда подавал пример на самых сложных участках работы.

Так коллеги-энергетики вспоминают Алексея Брехта, который погиб 21 января во время восстановления энергетического объекта, поврежденного в результате вражеского удара, говорится на странице "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов

"Алексей Брехт был инженером не только по образованию, но и по призванию. Благодаря его техническим и рационализаторским решениям ремонтные бригады "Укренерго" смогли достичь такого уровня скорости в выполнении задач, которого нет у работников ни одной энергокомпании. Например, замена мощного автотрансформатора за две недели - это то, чего никто и никогда не делал во всем мире. Но под руководством Алексея Брехта - возможно все. Именно он внедрял в Украине технологию работ под напряжением, что существенно ускорило ремонты магистральных линий. И он же был автором технических решений по строительству защиты на ключевых подстанциях "Укренерго", которая уже сохранила от российских атак десятки автотрансформаторов. Это значительно ускорило восстановление энергосистемы после обстрелов", - говорится в сообщении.

Брехт

Профессионал, который знал об энергосистеме все

В "Укренерго" отметили, что на протяжении многих лет Брехт отвечал за эксплуатацию и развитие сети системы передачи. За это время на энергетической карте Украины появилось много новых объектов.

В частности, за последние 7 лет под его руководством была проведена модернизация более 40 высоковольтных подстанций, появилось несколько совершенно новых и современных. Были введены в эксплуатацию новые магистральные линии, в том числе межгосударственные. Во многом именно упорный труд Брехта стал решающим для быстрой интеграции украинской энергосистемы с сетью ENTSO-E.

Брехт

Человек, всегда готовый посоветовать и помочь

"Алексей Брехт был человеком энциклопедических знаний. К нему всегда можно было подойти за советом и поддержкой. С ним можно было посоветоваться по любым другим вопросам. Потому что Человеком с большой буквы Алексей Александрович был, несмотря на любые должности и статусы", - заявили в компании.

Брехт

Эффективный менеджер в кризисных ситуациях

"С началом полномасштабной российской агрессии Брехт не эвакуировался из Киевской области. Даже когда бои шли совсем рядом. Он находился на постоянной связи с персоналом, в том числе - на территориях, оказавшихся во временной оккупации. И именно Алексей Брехт вел переговоры о ремонте линии, питавшей оккупированную на тот момент Чернобыльскую атомную электростанцию. За безопасность подчиненных, которым пришлось пересекать линию фронта, отвечал лично", - рассказали в "Укренерго". 

"В целом, всегда в условиях повышенной опасности Алексей Александрович поддерживал "своих хлопцев". И они отвечали ему взаимностью", - добавили в компании.

  • Напомним, 21 января сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей погиб бывший глава Укренерго Алексей Брехт.

Читайте также: Член правления НЭК "Укрэнерго" Брехт погиб при исполнении служебных обязанностей

+15
Напевно, міг би в кабінеті сидіти, ставити задачі і чекати звітів про їхнє виконання.
Але був на місці аварії, спричиненої рашистами.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:30 Ответить
+12
Горько, что про знакового человека
Узнаёшь только тогда ,когда его не стало
Мы дико измельчали как народ
Наш лидер - мелкий недомерок
Который уничтожает все лучшее в нас
Который травит и преследует лучших
Это и есть ЛИЦО НАШЕЙ НАЦИИ ????????
Тот ,кто ржал над самым святым для меня
Над нашим Майданом ...
Не думала,что доживу до такого позора ....
показать весь комментарий
24.01.2026 19:54 Ответить
+12
Вічна пам'ять справжній Людині, професіоналу, патріоту України !
показать весь комментарий
24.01.2026 20:31 Ответить
Або добре або нічого...?
показать весь комментарий
24.01.2026 19:25 Ответить
Це хто такі історії розказує?
показать весь комментарий
24.01.2026 19:34 Ответить
Не унижай человека, которого не знаешь. Благодаря которому Украина заслужила 2 премии Эдисона для лучших энергетиков мира, а укрытия подстанций делались в 2-3 раза дешевле, чем от Агенції Закупівель.
Мы мозг потеряли.
Для того, чтобы создать много рабочих мест в производстве, я тоже пассатижи особо не держал.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:02 Ответить
От повірив би... якби не стрьомний твій акаунт
показать весь комментарий
25.01.2026 02:56 Ответить
І він же був автором технічних рішень будівництва захисту на ключових підстанціях "Укренерго"

Прибрали, бо багато знав про "захист"?
показать весь комментарий
24.01.2026 19:49 Ответить
Зелений кібуц може прибрати ціле керивництво міністерства, якщо захотять
.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:01 Ответить
Горько, что про знакового человека
Узнаёшь только тогда ,когда его не стало
Мы дико измельчали как народ
Наш лидер - мелкий недомерок
Который уничтожает все лучшее в нас
Который травит и преследует лучших
Это и есть ЛИЦО НАШЕЙ НАЦИИ ????????
Тот ,кто ржал над самым святым для меня
Над нашим Майданом ...
Не думала,что доживу до такого позора ....
показать весь комментарий
24.01.2026 19:54 Ответить
Ганьба писати на 12 році війни на українському сайті кацапьячою. Навіть сенс повідомлення через це втрачається. Вивчи вже мову, то й розуму наберешся.
показать весь комментарий
05.02.2026 15:35 Ответить
Напевно, міг би в кабінеті сидіти, ставити задачі і чекати звітів про їхнє виконання.
Але був на місці аварії, спричиненої рашистами.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:30 Ответить
Вічна пам'ять Герою
показать весь комментарий
24.01.2026 20:08 Ответить
Вічна пам'ять справжній Людині, професіоналу, патріоту України !
показать весь комментарий
24.01.2026 20:31 Ответить
Тобто топменеджер енергетик загинув від удару електрострумом... енциклопедичні знання і усе таке... якось дивно.
показать весь комментарий
25.01.2026 02:58 Ответить
нічого дивного. Він загинув від наведеної напруги. Наведена напруга може з'являтись при певних умовах на відключених лініях під впливом електромагнітних полів від інших ліній, як знаходяться під напругою. Таке може статись при ремонтах, коли не вдключають інші потужності. Якби енергетики зараз проводили відновлення подачі енергії користуючись довоєнними регламентами, то ти би місяцями сидів би у блекауті. А про наведену напругу на уроках фізики розповідають, для цього не обов'язково мати ениклопедичні знання, про неї всі електрики знають. Ну це приблизно так, як сапери знають про вибухові пристрої. Тому про роботу саперів звісно безпечніше ******* на форумі. А Брехт в енергетиці - це приблизно як Мадяр в СБС. Так що май трохи поваги.
показать весь комментарий
25.01.2026 03:42 Ответить
Щоб не виникала наведена напруга, потрібно добре заземляти дроти ліній електропередач, на яких виконуються рнионтні роботи. Ці правила добре описуються в ПУЕ.
показать весь комментарий
25.01.2026 10:27 Ответить
Якби всі в Україні діяли згідно ПУЕ, Україна б не вилазила з блекаутів.... Саме в цьому і є героїзм.
показать весь комментарий
25.01.2026 10:34 Ответить
я не обізнани з обставинами конкретного інциденту, тому не знаю, хто там і що проїбав зробити.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:40 Ответить
В ПУЕ багато чого написано. А Брехту поставили задачу - в найкоротші терміни заживити ключову підстанцію після прильотів ракет, безпосередньо від міністра енергетики. От він тамі був, не в кабінеті відсижував. Що ти там позаземляєш, коли воно все розкурочене?
показать весь комментарий
25.01.2026 17:52 Ответить
Дуже жаль, що гинуть такі люди. Повага Олексію Олександровичу Брехту і вічна пам'ять!
показать весь комментарий
25.01.2026 17:54 Ответить
Проголосуйте за петицію щодо надання посмертно Героя України члену правління НЕК "Укренерго" Брехту О.О.
https://petition.president.gov.ua/petition/259066
показать весь комментарий
28.01.2026 10:55 Ответить
 
 