"Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов": в "Укрэнерго" рассказали о вкладе Алексея Брехта в устойчивость энергосистемы Украины

Член правления НЭК "Укренерго" и бывший руководитель компании Алексей Брехт был человеком, который не просто составлял планы и давал распоряжения, а всегда подавал пример на самых сложных участках работы.

Так коллеги-энергетики вспоминают Алексея Брехта, который погиб 21 января во время восстановления энергетического объекта, поврежденного в результате вражеского удара, говорится на странице "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Автор нестандартных идей и инициатор новых подходов

"Алексей Брехт был инженером не только по образованию, но и по призванию. Благодаря его техническим и рационализаторским решениям ремонтные бригады "Укренерго" смогли достичь такого уровня скорости в выполнении задач, которого нет у работников ни одной энергокомпании. Например, замена мощного автотрансформатора за две недели - это то, чего никто и никогда не делал во всем мире. Но под руководством Алексея Брехта - возможно все. Именно он внедрял в Украине технологию работ под напряжением, что существенно ускорило ремонты магистральных линий. И он же был автором технических решений по строительству защиты на ключевых подстанциях "Укренерго", которая уже сохранила от российских атак десятки автотрансформаторов. Это значительно ускорило восстановление энергосистемы после обстрелов", - говорится в сообщении.

Профессионал, который знал об энергосистеме все

В "Укренерго" отметили, что на протяжении многих лет Брехт отвечал за эксплуатацию и развитие сети системы передачи. За это время на энергетической карте Украины появилось много новых объектов.

В частности, за последние 7 лет под его руководством была проведена модернизация более 40 высоковольтных подстанций, появилось несколько совершенно новых и современных. Были введены в эксплуатацию новые магистральные линии, в том числе межгосударственные. Во многом именно упорный труд Брехта стал решающим для быстрой интеграции украинской энергосистемы с сетью ENTSO-E.

Человек, всегда готовый посоветовать и помочь

"Алексей Брехт был человеком энциклопедических знаний. К нему всегда можно было подойти за советом и поддержкой. С ним можно было посоветоваться по любым другим вопросам. Потому что Человеком с большой буквы Алексей Александрович был, несмотря на любые должности и статусы", - заявили в компании.

Эффективный менеджер в кризисных ситуациях

"С началом полномасштабной российской агрессии Брехт не эвакуировался из Киевской области. Даже когда бои шли совсем рядом. Он находился на постоянной связи с персоналом, в том числе - на территориях, оказавшихся во временной оккупации. И именно Алексей Брехт вел переговоры о ремонте линии, питавшей оккупированную на тот момент Чернобыльскую атомную электростанцию. За безопасность подчиненных, которым пришлось пересекать линию фронта, отвечал лично", - рассказали в "Укренерго".

"В целом, всегда в условиях повышенной опасности Алексей Александрович поддерживал "своих хлопцев". И они отвечали ему взаимностью", - добавили в компании.

Читайте также: Член правления НЭК "Укрэнерго" Брехт погиб при исполнении служебных обязанностей