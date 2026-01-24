"Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів": в "Укренерго" розповіли про внесок Олексія Брехта в стійкість енергосистеми України
Член правління НЕК "Укренерго" та колишній керівник компанії Олексій Брехт був людиною, яка не просто складає плани і дає розпорядження, а завжди подає приклад на найскладніших ділянках роботи.
Так колеги-енергетики згадують Олексія Брехта, який загинув 21 січня під час відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок ворожого удару, йдеться на сторінці "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів
"Олексій Брехт був інженером не лише за освітою, а й за покликанням. Завдяки його технічним та раціоналізаторським рішенням ремонтні бригади "Укренерго" змогли досягти такого рівня швидкості у виконанні завдань, якої не мають працівники жодної енергокомпанії. Наприклад, заміна потужного автотрансформатора за два тижні – це те, чого ніхто й ніколи не робив у всьому світі. Але під керівництвом Олексія Брехта – можливо все. Саме він впроваджував в Україні технологію робіт під напругою, що суттєво пришвидшила ремонти магістральних ліній. І він же був автором технічних рішень будівництва захисту на ключових підстанціях "Укренерго", який вже зберіг від російських атак десятки автотрансформаторів. Це значно прискорило відновлення енергосистеми після обстрілів", - йдеться у дописі.
Професіонал, який знав про енергосистему все
В "Укренерго" зазначили, що впродовж багатьох років Брехт відповідав за експлуатацію та розвиток мережі системи передачі. За цей час на енергетичній мапі України з’явилось багато нових об’єктів.
Зокрема, за останні 7 років під його керівництвом відбулась модернізація більше 40 високовольтних підстанцій, з’явилось кілька абсолютно нових та сучасних. Були введені в роботу нові магістральні лінії, зокрема – і міждержавні. Багато в чому – саме наполеглива праця Брехта стала вирішальною для швидкої інтеграції української енергосистеми з мережею ENTSO-E.
Людина, яка завжди готова порадити і допомогти
"Олексій Брехт був людиною енциклопедичних знань. До нього завжди можна було підійти за порадою і підтримкою. Врешті, так само з ним можна було порадитись з будь-яких інших питань. Бо Людиною з великої літери Олексій Олександрович був, незважаючи на будь-які посади і статуси", - заявили у компанії.
Ефективний менеджер у кризових ситуаціях
"З початком повномасштабної російської агресії – Брехт не евакуювався із Київщини. Навіть коли бої точились зовсім поруч. Він перебував на постійному зв’язку з персоналом, зокрема – і на територіях, що виявились тимчасово окупованими. І саме Олексій Брехт вів перемовини щодо ремонту лінії, яка живила окуповану на той час Чорнобильську атомну електростанцію. За безпеку підлеглих, яким довелось перетинати лінію фронту, відповідав особисто", - розповіли в "Укренерго".
"Загалом, завжди в умовах підвищеної небезпеки Олексій Олександрович підтримував "своїх хлопців". І вони відповідали йому взаємністю", - додали у компанії.
- Нагадаємо, 21 січня повідомлялося, що під час виконання професійних обов'язків загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт.
Прибрали, бо багато знав про "захист"?
Узнаёшь только тогда ,когда его не стало
Але був на місці аварії, спричиненої рашистами.
