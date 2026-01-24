"Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів": в "Укренерго" розповіли про внесок Олексія Брехта в стійкість енергосистеми України

Член правління НЕК "Укренерго" та колишній керівник компанії Олексій Брехт був людиною, яка не просто складає плани і дає розпорядження, а завжди подає приклад на найскладніших ділянках роботи.

Так колеги-енергетики згадують Олексія Брехта, який загинув 21 січня під час відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок ворожого удару, йдеться на сторінці "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів

"Олексій Брехт був інженером не лише за освітою, а й за покликанням. Завдяки його технічним та раціоналізаторським рішенням ремонтні бригади "Укренерго" змогли досягти такого рівня швидкості у виконанні завдань, якої не мають працівники жодної енергокомпанії. Наприклад, заміна потужного автотрансформатора за два тижні – це те, чого ніхто й ніколи не робив у всьому світі. Але під керівництвом Олексія Брехта – можливо все. Саме він впроваджував в Україні технологію робіт під напругою, що суттєво пришвидшила ремонти магістральних ліній. І він же був автором технічних рішень будівництва захисту на ключових підстанціях "Укренерго", який вже зберіг від російських атак десятки автотрансформаторів. Це значно прискорило відновлення енергосистеми після обстрілів", - йдеться у дописі.

Професіонал, який знав про енергосистему все

В "Укренерго" зазначили, що впродовж багатьох років Брехт відповідав за експлуатацію та розвиток мережі системи передачі. За цей час на енергетичній мапі України з’явилось багато нових об’єктів.

Зокрема, за останні 7 років під його керівництвом відбулась модернізація більше 40 високовольтних підстанцій, з’явилось кілька абсолютно нових та сучасних. Були введені в роботу нові магістральні лінії, зокрема – і міждержавні. Багато в чому – саме наполеглива праця Брехта стала вирішальною для швидкої інтеграції української енергосистеми з мережею ENTSO-E.

Людина, яка завжди готова порадити і допомогти

"Олексій Брехт був людиною енциклопедичних знань. До нього завжди можна було підійти за порадою і підтримкою. Врешті, так само з ним можна було порадитись з будь-яких інших питань. Бо Людиною з великої літери Олексій Олександрович був, незважаючи на будь-які посади і статуси", - заявили у компанії.

Ефективний менеджер у кризових ситуаціях

"З початком повномасштабної російської агресії – Брехт не евакуювався із Київщини. Навіть коли бої точились зовсім поруч. Він перебував на постійному зв’язку з персоналом, зокрема – і на територіях, що виявились тимчасово окупованими. І саме Олексій Брехт вів перемовини щодо ремонту лінії, яка живила окуповану на той час Чорнобильську атомну електростанцію. За безпеку підлеглих, яким довелось перетинати лінію фронту, відповідав особисто", - розповіли в "Укренерго".

"Загалом, завжди в умовах підвищеної небезпеки Олексій Олександрович підтримував "своїх хлопців". І вони відповідали йому взаємністю", - додали у компанії.

Нагадаємо, 21 січня повідомлялося, що під час виконання професійних обов'язків загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт.

