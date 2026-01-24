Новини Загинув Олексій Брехт
4 387 23

"Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів": в "Укренерго" розповіли про внесок Олексія Брехта в стійкість енергосистеми України

Брехт

Член правління НЕК "Укренерго" та колишній керівник компанії Олексій Брехт був людиною, яка не просто складає плани і дає розпорядження, а завжди подає приклад на найскладніших ділянках роботи.

Так колеги-енергетики згадують Олексія Брехта, який загинув 21 січня під час відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок ворожого удару, йдеться на сторінці "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Автор нестандартних ідей та ініціатор нових підходів

"Олексій Брехт був інженером не лише за освітою, а й за покликанням. Завдяки його технічним та раціоналізаторським рішенням ремонтні бригади "Укренерго" змогли досягти такого рівня швидкості у виконанні завдань, якої не мають працівники жодної енергокомпанії. Наприклад, заміна потужного автотрансформатора за два тижні – це те, чого ніхто й ніколи не робив у всьому світі. Але під керівництвом Олексія Брехта – можливо все. Саме він впроваджував в Україні технологію робіт під напругою, що суттєво пришвидшила ремонти магістральних ліній. І він же був автором технічних рішень будівництва захисту на ключових підстанціях "Укренерго", який вже зберіг від російських атак десятки автотрансформаторів. Це значно прискорило відновлення енергосистеми після обстрілів", - йдеться у дописі.

Брехт

Професіонал, який знав про енергосистему все

В "Укренерго" зазначили, що впродовж багатьох років Брехт відповідав за експлуатацію та розвиток мережі системи передачі. За цей час на енергетичній мапі України з’явилось багато нових об’єктів.

Зокрема, за останні 7 років під його керівництвом відбулась модернізація більше 40 високовольтних підстанцій, з’явилось кілька абсолютно нових та сучасних. Були введені в роботу нові магістральні лінії, зокрема – і міждержавні. Багато в чому – саме наполеглива праця Брехта стала вирішальною для швидкої інтеграції української енергосистеми з мережею ENTSO-E.

Брехт

Людина, яка завжди готова порадити і допомогти

"Олексій Брехт був людиною енциклопедичних знань. До нього завжди можна було підійти за порадою і підтримкою. Врешті, так само з ним можна було порадитись з будь-яких інших питань. Бо Людиною з великої літери Олексій Олександрович був, незважаючи на будь-які посади і статуси", - заявили у компанії.

Брехт

Ефективний менеджер у кризових ситуаціях

"З початком повномасштабної російської агресії – Брехт не евакуювався із Київщини. Навіть коли бої точились зовсім поруч. Він перебував на постійному зв’язку з персоналом, зокрема – і на територіях, що виявились тимчасово окупованими. І саме Олексій Брехт вів перемовини щодо ремонту лінії, яка живила окуповану на той час Чорнобильську атомну електростанцію. За безпеку підлеглих, яким довелось перетинати лінію фронту, відповідав особисто", - розповіли в "Укренерго". 

"Загалом, завжди в умовах підвищеної небезпеки Олексій Олександрович підтримував "своїх хлопців". І вони відповідали йому взаємністю", - додали у компанії.

  • Нагадаємо, 21 січня повідомлялося, що під час виконання професійних обов'язків загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт.

+15
Напевно, міг би в кабінеті сидіти, ставити задачі і чекати звітів про їхнє виконання.
Але був на місці аварії, спричиненої рашистами.
24.01.2026 20:30 Відповісти
+12
Горько, что про знакового человека
Узнаёшь только тогда ,когда его не стало
Мы дико измельчали как народ
Наш лидер - мелкий недомерок
Который уничтожает все лучшее в нас
Который травит и преследует лучших
Это и есть ЛИЦО НАШЕЙ НАЦИИ ????????
Тот ,кто ржал над самым святым для меня
Над нашим Майданом ...
Не думала,что доживу до такого позора ....
24.01.2026 19:54 Відповісти
+12
Вічна пам'ять справжній Людині, професіоналу, патріоту України !
24.01.2026 20:31 Відповісти
Або добре або нічого...?
24.01.2026 19:25 Відповісти
Це хто такі історії розказує?
24.01.2026 19:34 Відповісти
Не унижай человека, которого не знаешь. Благодаря которому Украина заслужила 2 премии Эдисона для лучших энергетиков мира, а укрытия подстанций делались в 2-3 раза дешевле, чем от Агенції Закупівель.
Мы мозг потеряли.
Для того, чтобы создать много рабочих мест в производстве, я тоже пассатижи особо не держал.
24.01.2026 21:02 Відповісти
От повірив би... якби не стрьомний твій акаунт
показати весь коментар
25.01.2026 02:56 Відповісти
І він же був автором технічних рішень будівництва захисту на ключових підстанціях "Укренерго"

Прибрали, бо багато знав про "захист"?
24.01.2026 19:49 Відповісти
Зелений кібуц може прибрати ціле керивництво міністерства, якщо захотять
.
24.01.2026 20:01 Відповісти
Ганьба писати на 12 році війни на українському сайті кацапьячою. Навіть сенс повідомлення через це втрачається. Вивчи вже мову, то й розуму наберешся.
05.02.2026 15:35 Відповісти
Вічна пам'ять Герою
показати весь коментар
24.01.2026 20:08 Відповісти
Тобто топменеджер енергетик загинув від удару електрострумом... енциклопедичні знання і усе таке... якось дивно.
25.01.2026 02:58 Відповісти
нічого дивного. Він загинув від наведеної напруги. Наведена напруга може з'являтись при певних умовах на відключених лініях під впливом електромагнітних полів від інших ліній, як знаходяться під напругою. Таке може статись при ремонтах, коли не вдключають інші потужності. Якби енергетики зараз проводили відновлення подачі енергії користуючись довоєнними регламентами, то ти би місяцями сидів би у блекауті. А про наведену напругу на уроках фізики розповідають, для цього не обов'язково мати ениклопедичні знання, про неї всі електрики знають. Ну це приблизно так, як сапери знають про вибухові пристрої. Тому про роботу саперів звісно безпечніше ******* на форумі. А Брехт в енергетиці - це приблизно як Мадяр в СБС. Так що май трохи поваги.
25.01.2026 03:42 Відповісти
Щоб не виникала наведена напруга, потрібно добре заземляти дроти ліній електропередач, на яких виконуються рнионтні роботи. Ці правила добре описуються в ПУЕ.
25.01.2026 10:27 Відповісти
Якби всі в Україні діяли згідно ПУЕ, Україна б не вилазила з блекаутів.... Саме в цьому і є героїзм.
25.01.2026 10:34 Відповісти
я не обізнани з обставинами конкретного інциденту, тому не знаю, хто там і що проїбав зробити.
25.01.2026 13:40 Відповісти
В ПУЕ багато чого написано. А Брехту поставили задачу - в найкоротші терміни заживити ключову підстанцію після прильотів ракет, безпосередньо від міністра енергетики. От він тамі був, не в кабінеті відсижував. Що ти там позаземляєш, коли воно все розкурочене?
25.01.2026 17:52 Відповісти
Дуже жаль, що гинуть такі люди. Повага Олексію Олександровичу Брехту і вічна пам'ять!
25.01.2026 17:54 Відповісти
Проголосуйте за петицію щодо надання посмертно Героя України члену правління НЕК "Укренерго" Брехту О.О.
https://petition.president.gov.ua/petition/259066
28.01.2026 10:55 Відповісти
 
 