Член правління НЕК "Укренерго" Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків

Новини Загинув Олексій Брехт
Загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт

Під час виконання професійних обов'язків загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора. Випускник Київської політехніки, він розпочав свою кар'єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС", - йдеться в повідомленні.

Брехт як т.в.о. голови правління очолював "Укренерго" у 2024-2025 роках. 

"А згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити.

Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі.

Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго", - підсумували там.

У ДТЕК зазначили, що він загинув під час виконання професійних обов'язків.

Топ коментарі
Як головний енергетик герман галущенко і міндічі усілякі. Не плутай керівництво з робітниками.
21.01.2026 16:05
21.01.2026 16:05 Відповісти
Енергетики в наші часи - герої.
21.01.2026 16:03 Відповісти
Робіть світло по 1,68 грн/квт назад
21.01.2026 16:10
21.01.2026 16:10 Відповісти
Його вбило ударом струму.
21.01.2026 16:06 Відповісти
Енергетики в наші часи - герої.
Він же був великим начальником, для чого він поліз на струмопровідне обладнання, яке було під напругою?
21.01.2026 16:05
21.01.2026 16:05 Відповісти
Не уточнують.
Можливо був на об'єкті під час обстрілу
21.01.2026 16:06 Відповісти
Пишуть, що його вбило ударом електричного струму.
21.01.2026 16:07
21.01.2026 16:07 Відповісти
Він настільки не довіряє інженерам, яких йому "на бронювали", що вимушений особисто відвідувати зруйновані об'єкти?
21.01.2026 16:10
21.01.2026 16:10 Відповісти
не було воно під напругою хтось включив щоб його вбити
21.01.2026 16:08
21.01.2026 16:08 Відповісти
Враховуючи що 2024-2025 роках він займав таку високу посаду,може забагато знав?
21.01.2026 16:27
21.01.2026 16:27 Відповісти
"чого ви там копаєтесь? Дивись як треба.."
Це або поліз куди не треба наплював на техніку безпеки, або там на об'єкті вже творився такий 3,14здець, що вже поліз т.в.о голови
21.01.2026 16:10 Відповісти
не дотримуватися ТБ
21.01.2026 16:10 Відповісти
а табличку він шо не бачив -"не лізь вб'є"
21.01.2026 16:13
21.01.2026 16:13 Відповісти
Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб'єктів», - повідомили у пресслужбі «Укренерго».
21.01.2026 16:19
21.01.2026 16:19 Відповісти
Правила по охороні праці написані кров'ю...
21.01.2026 16:23
21.01.2026 16:23 Відповісти
Коли не уточнюють обставини ,виникає багато питань. Для чого це робиться? Я так розумію,що з смертю енергетика,щось не так...
21.01.2026 16:59
21.01.2026 16:59 Відповісти
На початку вторгнення компанія "Юнайтед Енерджі", якою володіє партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, отримала від НЕК "Укренерго" електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн, перепродала її на ринку та не розрахувалася з оператором. Схема була реалізована за ймовірного сприяння керівництва НЕК. Він-не керівництво НЕК?
21.01.2026 17:37
21.01.2026 17:37 Відповісти
Читаючи коментарі про відключення у фейсбуці Укренерго - напевно карма "прилетіла"...
21.01.2026 17:42
21.01.2026 17:42 Відповісти
_Мамка, мамка! Папку в гараже током убило!
- Это как?
- Аккумулятор со стеллажа на голову упал!
21.01.2026 18:13 Відповісти
Скоріше багато знав.
21.01.2026 21:02 Відповісти
Щоб часом не взнали люди правди.
21.01.2026 23:13 Відповісти
КРЫСЫ КОРРУПЦИОННЫЕ СЛЕДЫ ЗАМЕТАЮТ !)
22.01.2026 07:02
22.01.2026 07:02 Відповісти
 
 