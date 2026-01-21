Член правління НЕК "Укренерго" Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків

Під час виконання професійних обов'язків загинув колишній очільник Укренерго Олексій Брехт.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора. Випускник Київської політехніки, він розпочав свою кар'єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС", - йдеться в повідомленні.

Брехт як т.в.о. голови правління очолював "Укренерго" у 2024-2025 роках.

"А згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити.



Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі.



Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго", - підсумували там.

У ДТЕК зазначили, що він загинув під час виконання професійних обов'язків.

