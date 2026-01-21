Член правления НЭК "Укрэнерго" Брехт погиб при исполнении профессиональных обязанностей
При исполнении служебных обязанностей погиб бывший глава Укрэнерго Алексей Брехт.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Прервалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до главы системного оператора. Выпускник Киевской политехники, он начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС", – говорится в сообщении.
Брехт в качестве и.о. председателя правления возглавлял "Укрэнерго" в 2024-2025 годах.
"А впоследствии, отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить.
Мы запомним Алексея Александровича Брехта как мудрого руководителя, талантливого энергетика и человека стальной воли, который до последнего вздоха оставался верен своему делу.
Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго", - подытожили там.
В ДТЭК отметили, что он погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.
Можливо був на об'єкті під час обстрілу
Це або поліз куди не треба наплював на техніку безпеки, або там на об'єкті вже творився такий 3,14здець, що вже поліз т.в.о голови
