Член правления НЭК "Укрэнерго" Брехт погиб при исполнении профессиональных обязанностей

При исполнении служебных обязанностей погиб бывший глава Укрэнерго Алексей Брехт.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Прервалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до главы системного оператора. Выпускник Киевской политехники, он начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС", – говорится в сообщении.

Брехт в качестве и.о. председателя правления возглавлял "Укрэнерго" в 2024-2025 годах.

Читайте также: С июня по ноябрь в Украине значительно возросло количество гражданских жертв российской агрессии, - ООН

"А впоследствии, отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить.



Мы запомним Алексея Александровича Брехта как мудрого руководителя, талантливого энергетика и человека стальной воли, который до последнего вздоха оставался верен своему делу.



Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго", - подытожили там.

В ДТЭК отметили, что он погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.

Читайте: В мире не существует необходимого объема оборудования для ремонта энергосистемы Украины, - экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий