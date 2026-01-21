Новости Погиб Алексей Брехт
7 971 31

Член правления НЭК "Укрэнерго" Брехт погиб при исполнении профессиональных обязанностей

Погиб бывший глава Укрэнерго Алексей Брехт

При исполнении служебных обязанностей погиб бывший глава Укрэнерго Алексей Брехт.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Прервалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до главы системного оператора. Выпускник Киевской политехники, он начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС", – говорится в сообщении.

Брехт в качестве и.о. председателя правления возглавлял "Укрэнерго" в 2024-2025 годах. 

"А впоследствии, отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить.

Мы запомним Алексея Александровича Брехта как мудрого руководителя, талантливого энергетика и человека стальной воли, который до последнего вздоха оставался верен своему делу.

Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго", - подытожили там.

В ДТЭК отметили, что он погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.

смерть (9090) Укрэнерго (754)
Як головний енергетик герман галущенко і міндічі усілякі. Не плутай керівництво з робітниками.
21.01.2026 16:05 Ответить
Енергетики в наші часи - герої.
21.01.2026 16:03 Ответить
Робіть світло по 1,68 грн/квт назад
21.01.2026 16:10 Ответить
Його вбило ударом струму.
21.01.2026 16:06 Ответить
Як головний енергетик герман галущенко і міндічі усілякі. Не плутай керівництво з робітниками.
21.01.2026 16:05 Ответить
21.01.2026 16:05 Ответить
Він же був великим начальником, для чого він поліз на струмопровідне обладнання, яке було під напругою?
21.01.2026 16:05 Ответить
Не уточнують.
Можливо був на об'єкті під час обстрілу
21.01.2026 16:06 Ответить
Пишуть, що його вбило ударом електричного струму.
21.01.2026 16:07 Ответить
Він настільки не довіряє інженерам, яких йому "на бронювали", що вимушений особисто відвідувати зруйновані об'єкти?
21.01.2026 16:10 Ответить
не було воно під напругою хтось включив щоб його вбити
21.01.2026 16:08 Ответить
Враховуючи що 2024-2025 роках він займав таку високу посаду,може забагато знав?
21.01.2026 16:27 Ответить
"чого ви там копаєтесь? Дивись як треба.."
Це або поліз куди не треба наплював на техніку безпеки, або там на об'єкті вже творився такий 3,14здець, що вже поліз т.в.о голови
21.01.2026 16:10 Ответить
не дотримуватися ТБ
21.01.2026 16:10 Ответить
а табличку він шо не бачив -"не лізь вб'є"
21.01.2026 16:13 Ответить
Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб'єктів», - повідомили у пресслужбі «Укренерго».
21.01.2026 16:19 Ответить
Правила по охороні праці написані кров'ю...
21.01.2026 16:23 Ответить
Коли не уточнюють обставини ,виникає багато питань. Для чого це робиться? Я так розумію,що з смертю енергетика,щось не так...
21.01.2026 16:59 Ответить
На початку вторгнення компанія "Юнайтед Енерджі", якою володіє партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, отримала від НЕК "Укренерго" електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн, перепродала її на ринку та не розрахувалася з оператором. Схема була реалізована за ймовірного сприяння керівництва НЕК. Він-не керівництво НЕК?
21.01.2026 17:37 Ответить
Читаючи коментарі про відключення у фейсбуці Укренерго - напевно карма "прилетіла"...
21.01.2026 17:42 Ответить
_Мамка, мамка! Папку в гараже током убило!
- Это как?
- Аккумулятор со стеллажа на голову упал!
21.01.2026 18:13 Ответить
Скоріше багато знав.
21.01.2026 21:02 Ответить
Щоб часом не взнали люди правди.
21.01.2026 23:13 Ответить
КРЫСЫ КОРРУПЦИОННЫЕ СЛЕДЫ ЗАМЕТАЮТ !)
22.01.2026 07:02 Ответить
 
 