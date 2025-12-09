С июня по ноябрь в Украине значительно возросло количество гражданских жертв российской агрессии, - ООН
С июня по ноябрь 2025 года количество гражданских жертв агрессии РФ против Украины значительно возросло как в прифронтовых, так и в городских районах.
Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.
Рост количества жертв
"Наши выводы свидетельствуют о нескольких тревожных тенденциях: рост числа жертв среди гражданских лиц как в прифронтовых, так и в городских районах, постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, а также продолжение систематических и широкомасштабных пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными", - отмечается в сообщении.
Так, июль стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых гражданских лиц с апреля 2022 года.
"19 ноября массированный комбинированный удар дронами и ракетами унес жизни по меньшей мере 36 гражданских лиц в Тернополе - это была атака, которая унесла наибольшее количество жизней на западе Украины с начала полномасштабного вторжения", - говорится в докладе.
Удары по энергетике
В ООН отметили, что в октябре и ноябре 2025 года РФ осуществила 8 масштабных скоординированных атак с применением ракет и беспилотников, направленных на энергетическую систему Украины.
"Эти удары привели к аварийным отключениям и ежедневным ограничениям электроснабжения во многих областях, плановые отключения длились до 18 часов в сутки. В некоторых районах наблюдались длительные перебои в водо- и теплоснабжении - от нескольких часов до нескольких дней", - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згадайте як Ічкерія перемогла москву.
Москалі досі в чечні не мають права в шортах ходить.