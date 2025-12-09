С июня по ноябрь в Украине значительно возросло количество гражданских жертв российской агрессии, - ООН

С июня по ноябрь 2025 года количество гражданских жертв агрессии РФ против Украины значительно возросло как в прифронтовых, так и в городских районах.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рост количества жертв

"Наши выводы свидетельствуют о нескольких тревожных тенденциях: рост числа жертв среди гражданских лиц как в прифронтовых, так и в городских районах, постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, а также продолжение систематических и широкомасштабных пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными", - отмечается в сообщении.

Читайте: Массированная атака РФ: сотрудник энергетического предприятия погиб в Харьковской области

Так, июль стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых гражданских лиц с апреля 2022 года.

"19 ноября массированный комбинированный удар дронами и ракетами унес жизни по меньшей мере 36 гражданских лиц в Тернополе - это была атака, которая унесла наибольшее количество жизней на западе Украины с начала полномасштабного вторжения", - говорится в докладе.

Читайте также: Совбез ООН обсудит усиление российских обстрелов Украины

Удары по энергетике

В ООН отметили, что в октябре и ноябре 2025 года РФ осуществила 8 масштабных скоординированных атак с применением ракет и беспилотников, направленных на энергетическую систему Украины.

"Эти удары привели к аварийным отключениям и ежедневным ограничениям электроснабжения во многих областях, плановые отключения длились до 18 часов в сутки. В некоторых районах наблюдались длительные перебои в водо- и теплоснабжении - от нескольких часов до нескольких дней", - добавили там.

Читайте: ООН: гибель гражданских в Киеве в 2025 году почти в 4 раза выше, чем в 2024