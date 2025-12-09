Із червня по листопад в Україні значно зросла кількість цивільних жертв російської агресії, - ООН
Із червня по листопад 2025 року кількість цивільних жертв агресії РФ проти України значно зросла як у прифронтових, так і в міських районах.
Про це йдеться у доповіді Управління ООН із прав людини, передає Цензор.НЕТ.
Зростання кількості жертв
"Наші висновки засвідчують декілька тривожних тенденцій: зростання кількості жертв серед цивільних осіб як у прифронтових, так і в міських районах, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також продовження систематичних і широкомасштабних катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими й цивільними затриманими", - зазначається в повідомленні.
Так, липень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року.
"19 листопада масований комбінований удар дронами та ракетами забрав життя щонайменше 36 цивільних осіб у Тернополі - це була атака, яка забрала найбільшу кількість життів на заході України з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у доповіді.
Удари по енергетиці
В ООН зазначили, що у жовтні та листопаді 2025 року РФ здійснила 8 масштабних скоординованих атак із застосуванням ракет та безпілотників, спрямованих на енергетичну систему України.
"Ці удари спричинили аварійні відключення та щоденні обмеження електропостачання в багатьох областях, планові відключення тривали до 18 годин на добу. У деяких районах спостерігалися тривалі перебої у водо- та теплопостачанні - від кількох годин до кількох днів", - додали там.
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