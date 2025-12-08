Радбез ООН обговорить посилення російських обстрілів України

Рада Безпеки ООН обговорить у вівторок посилення російських обстрілів України, а в середу Генасамблея ООН голосуватиме за резолюцію щодо наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Скликання Радбезу у звʼязку з посиленням обстрілів цивільного населення та об'єктів інфраструктури ініціювали члени РБ - Данія, Франція, Греція, Південна Корея, Словенія і Велика Британія.

Вестиме засідання віцепремʼєрка, глава МЗС Словенії Таня Файон (її країна головує в Радбезі у грудні).

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Генасамблея ООН голосуватиме за резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи

На наступного дня, Генеральна Асамблея ООН збереться для обговорення та ухвалення проєкту резолюції "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи". Генасамблея ухвалює резолюції з цього приводу кожні три роки для продовження програм ООН та підтримки постраждалих територій.

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