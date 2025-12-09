РУС
Совет Безопасности ООН обсудит усиление российских обстрелов Украины

Совет Безопасности ООН обсудит во вторник усиление российских обстрелов Украины, а в среду Генассамблея ООН будет голосовать за резолюцию о последствиях Чернобыльской катастрофы.

Созыв Совбеза в связи с усилением обстрелов гражданского населения и объектов инфраструктуры инициировали члены СБ - Дания, Франция, Греция, Южная Корея, Словения и Великобритания.

Вести заседание будет вице-премьер, глава МИД Словении Таня Файон (ее страна председательствует в Совбезе в декабре).

Генеральная Ассамблея ООН будет голосовать за резолюцию относительно Чернобыльской катастрофы

На следующий день Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения и принятия проекта резолюции "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы". Генеральная Ассамблея принимает резолюции по этому поводу каждые три года для продолжения программ ООН и поддержки пострадавших территорий.

Не посилення російських обстрілів ,а свідомий геноцид ,етноцид рашиської орди проти українського народу .
Обговорили, пошуткували , посміялися і поїхали в ресторан, круто.
Не робота а мрія. Хоча думаю в Лізі Націй точно так само кайфували.
Не робота а мрія. Хоча думаю в Лізі Націй точно так само кайфували.
Не посилення російських обстрілів ,а свідомий геноцид ,етноцид рашиської орди проти українського народу .
Трохи не так. Ґенацид дамбаскаво народа Україною вони скоро будуть абґаварівать. Ось побачите.
Обговорили, пошуткували , посміялися і поїхали в ресторан, круто.
до п...зды это все,евромалята(
Про пошкоджений рф конфайнмент над ЧС також будете говорити?
Папуги говоруни якщо двома словами, це все, що треба знати про ООН де в Радбезі засідає країна агресор-рф і обговорює наслідки своїх дій, а якщо щось не сподобається то накладе вето!
касап знову брехатиме і висуватиме свої внутрішні "закони" як пріорітет над міжнародними.
Обговорить, напише, намалює, роздрукую, зачитає вслух...
Потужна організація. Прям як Гідоант на печерських пагорбах
Як казав мій кум - піздоглядники.
З таким самим успіхом вони можуть обговорювати швидкість світла у вакуумі, це все одно ні на що не вплине.
