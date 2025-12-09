Совет Безопасности ООН обсудит усиление российских обстрелов Украины
Совет Безопасности ООН обсудит во вторник усиление российских обстрелов Украины, а в среду Генассамблея ООН будет голосовать за резолюцию о последствиях Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Созыв Совбеза в связи с усилением обстрелов гражданского населения и объектов инфраструктуры инициировали члены СБ - Дания, Франция, Греция, Южная Корея, Словения и Великобритания.
Вести заседание будет вице-премьер, глава МИД Словении Таня Файон (ее страна председательствует в Совбезе в декабре).
Генеральная Ассамблея ООН будет голосовать за резолюцию относительно Чернобыльской катастрофы
На следующий день Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения и принятия проекта резолюции "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы". Генеральная Ассамблея принимает резолюции по этому поводу каждые три года для продолжения программ ООН и поддержки пострадавших территорий.
Папуги говоруни якщо двома словами, це все, що треба знати про ООН де в Радбезі засідає країна агресор-рф і обговорює наслідки своїх дій, а якщо щось не сподобається то накладе вето!
Потужна організація. Прям як Гідоант на печерських пагорбах