В мире не существует необходимого объема оборудования для ремонта энергосистемы Украины, - экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий
Ситуация в энергетике Украины в 2025 году осложнилась не только из-за российских обстрелов, но и из-за критического дефицита энергетического оборудования, необходимого для восстановительных работ.
Об этом говорится в материале hromadske "Дефицит электричества в Киеве может достигать 80-90%", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, еще в прошлом году энергосистема сталкивалась с недостатком генерации и проблемами с ремонтами, однако сейчас ключевым отличием стало почти полное отсутствие запасов критически важного оборудования. Ремонты, проведенные в 2024 году, фактически исчерпали арсеналы энергокомпаний, а производство нового оборудования в Украине затруднено из-за нехватки электроэнергии.
Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что получить готовую технику в необходимых объемах сейчас невозможно - речь идет только об единичных экземплярах оборудования. По его словам, в мире не существует резервов таких критических элементов, как магистральные трансформаторы, турбины или генераторы крупных тепловых электростанций.
Кудрицкий отмечает, что одним из ключевых решений должно было стать строительство бетонных укрытий над трансформаторами электростанций и облэнерго - мера, которая не была реализована в предыдущие годы.
Из-за уменьшения количества мощных трансформаторов энергетики вынуждены устанавливать менее мощное оборудование и прокладывать дополнительные линии электропередач. Также используются бензиновые и дизельные генераторы мощностью от 150 кВт, однако они не способны компенсировать общий дефицит электроэнергии.
Заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников отмечает, что генераторы являются лишь точечным решением и не могут существенно улучшить энергоснабжение многоквартирных домов.
Захист був би набагато дешевшим та швидшим, але тут трапилася банда веселих міндічів, і вся потужність разом із захистом різко випарувалася в їхні бездонні кишені.
Або хай у Києві щось станеться і хтось візьме на себе важку відповідальність
Або вивозьте мирняк геть чисто увесь!!
"Влада" яка пофігічно ставиться до перманентного геноциду свого народу, не має благословення та ніяких перспектив
він просрав вибори через гординю
народ не балотувався, балотувався порох
йому усі казали шо він робе дурне та нікого не чує
але він вважав себе самим вумним
ну отримав...
вам європа виділяла мільярди доларів на розподілену генерацію - маленькі котельні, в яких встановлюються маленькі запчастини, маленькі труби, насоси, маленькі турбіни, їх НАБАГАТО легше і швидше виготовляти.
Новий трансформатор живе до наступного обстрілу орками. І виробляти їх в таких кількостях як орки виробляють шахеди ніхто не може.
Так що електроенергії не буде до закінчення війни.
Неясно як це зробити тим хто прив'язаний саме до великого міста - комунальники, ППО, енергетика, критична інфраструктура
"Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній"
На будівництво укриттів для захисту критичної інфраструктури було витрачено понад 50 млрд грн. Головними отримувачами коштів стали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, діяльність якого курував екс-віце-прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кубраков та «Укренерго» під керівництвом Кудрицького. За даними видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші», протягом 14 серпня-4 вересня 2023 року «Укренерго» уклало низку угод на 2,8 млрд грн. А у вересні 2023 року уряд виділив додатково 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. У серпні 2023 року в «Центренерго», що входить до складу «Укренерго», заявили про фізичний захист Трипільської ТЕС на 100 %, Зміївської ТЕС - на 70 %. У кінці 2023 року Кудрицький заявив, що він на чолі «Укренерго» будує перший у світі інженерний захист від дронів та ракет на енергетичних об'єктах. У березні та квітні 2024 року 100 % генерації цих двох ТЕС було знищено через обстріл російськими ракетами.
безмозглыый? да, да, только галущенко, а кудрицкий, конечно, ничего не знал и не видел, и благополучно продолжал руководить укрэнерго, аж 4 года
наивный, сколько тебе лет? насмотрелся фильмов о робин гуде? пиццы переел? если видел и не мог, то будучи даже условно честным не работал бы с п...ми 4 года, и система не дала бы ему "видел и что мог делал" целых 4 года, выплюнула бы через полгода. система взяла слабое (или отработанное) звено и назначила стрелочника для прикрытия гешефтов. ты бы работал с п..ми? ты бы не понимал что против не попрешь? всё он видел и всё понимал, но оставался в системе, пока не пошел отработанным материалом.
Зам Єрмака отримав підозру. Банкова "рятує" своїх.
Электриков тоже нет, половина разбежались, половину отправили в окопы, а теперь вон оно как вышло понимаешь..... И комплектующих нет, можно было заказать за год или два, но кто ж знал что война продолжится ещё и в 25 не говоря уже про 26, тем более что красть начали уже в 23м. График не сошёлся.... отакое. Короче в очередной раз все сложилось против нас. Не повезло. Если кто-то сомневаться что в армии и на фронте точно так же, то он просто отбитый ...... оптимист.