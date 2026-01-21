В мире не существует необходимого объема оборудования для ремонта энергосистемы Украины, - экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Ситуация в энергетике Украины в 2025 году осложнилась не только из-за российских обстрелов, но и из-за критического дефицита энергетического оборудования, необходимого для восстановительных работ.

Об этом говорится в материале hromadske "Дефицит электричества в Киеве может достигать 80-90%".

Как отмечается, еще в прошлом году энергосистема сталкивалась с недостатком генерации и проблемами с ремонтами, однако сейчас ключевым отличием стало почти полное отсутствие запасов критически важного оборудования. Ремонты, проведенные в 2024 году, фактически исчерпали арсеналы энергокомпаний, а производство нового оборудования в Украине затруднено из-за нехватки электроэнергии.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что получить готовую технику в необходимых объемах сейчас невозможно - речь идет только об единичных экземплярах оборудования. По его словам, в мире не существует резервов таких критических элементов, как магистральные трансформаторы, турбины или генераторы крупных тепловых электростанций.

Кудрицкий отмечает, что одним из ключевых решений должно было стать строительство бетонных укрытий над трансформаторами электростанций и облэнерго - мера, которая не была реализована в предыдущие годы.

Из-за уменьшения количества мощных трансформаторов энергетики вынуждены устанавливать менее мощное оборудование и прокладывать дополнительные линии электропередач. Также используются бензиновые и дизельные генераторы мощностью от 150 кВт, однако они не способны компенсировать общий дефицит электроэнергии.

Заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников отмечает, что генераторы являются лишь точечным решением и не могут существенно улучшить энергоснабжение многоквартирных домов.