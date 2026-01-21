РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
3 912 67

В мире не существует необходимого объема оборудования для ремонта энергосистемы Украины, - экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий

энергетика, свет

Ситуация в энергетике Украины в 2025 году осложнилась не только из-за российских обстрелов, но и из-за критического дефицита энергетического оборудования, необходимого для восстановительных работ.

Об этом говорится в материале hromadske "Дефицит электричества в Киеве может достигать 80-90%".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, еще в прошлом году энергосистема сталкивалась с недостатком генерации и проблемами с ремонтами, однако сейчас ключевым отличием стало почти полное отсутствие запасов критически важного оборудования. Ремонты, проведенные в 2024 году, фактически исчерпали арсеналы энергокомпаний, а производство нового оборудования в Украине затруднено из-за нехватки электроэнергии.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что получить готовую технику в необходимых объемах сейчас невозможно - речь идет только об единичных экземплярах оборудования. По его словам, в мире не существует резервов таких критических элементов, как магистральные трансформаторы, турбины или генераторы крупных тепловых электростанций.

Кудрицкий отмечает, что одним из ключевых решений должно было стать строительство бетонных укрытий над трансформаторами электростанций и облэнерго - мера, которая не была реализована в предыдущие годы.

Из-за уменьшения количества мощных трансформаторов энергетики вынуждены устанавливать менее мощное оборудование и прокладывать дополнительные линии электропередач. Также используются бензиновые и дизельные генераторы мощностью от 150 кВт, однако они не способны компенсировать общий дефицит электроэнергии.

Заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников отмечает, что генераторы являются лишь точечным решением и не могут существенно улучшить энергоснабжение многоквартирных домов.

Автор: 

ремонт (1157) Укрэнерго (754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Дякуєм міндічу за захист тес.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:07 Ответить
+15
Можуть, але це дуже довго і дорого. І його требу було замовляти ще в 2023му, щоб перші партії почали надходити хоча б цьогоріч.
Захист був би набагато дешевшим та швидшим, але тут трапилася банда веселих міндічів, і вся потужність разом із захистом різко випарувалася в їхні бездонні кишені.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:21 Ответить
+9
Він що, вже дунув зранку? Чи це просто спроба виправдатись за те, що гроші розкрадалися та й будуть розкрадатися у майбутньому?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, світові потужності не взмозі забезпечити виробництво необхідного устаткування чи Україна самотужки?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:06 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 13:21 Ответить
Міндіч- це Зеленьський. Фізично крав Міндіч,керував крадівництвом Зеленьський. Тепер суфльорить, що " київська влада не захистила ТЕЦ".
показать весь комментарий
22.01.2026 00:07 Ответить
Тобто це обладнання, яке ніхто не виробляє штабелями. Це штучні екземпляри, які розробляються під конкретні вимоги конкретної підстанції. І це абсолютно логічно, інакше виробники збанкрутують. Да і якщо б було це обладнанням - монтаж та ввід в експлуатацію може тривати місяці і роки, а обстріли масовані по декілька разів на місяць і знову іде відкочування назад. Чи як всі гадали: нехай гатять по енергетиці, в ми хитрі - ми все під землю зариємо та будемо міняти автотрансформатори, наче запобіжники? Ні: нажаль, це так не працює. І ситуація буде тільки погіршуватися, поки ідуть бойові дії. Це реальність і треба її прийняти
показать весь комментарий
21.01.2026 15:31 Ответить
От і знову ми прийшли до висновку: при зєльці буде гірше і гірше, аж до стану капітуляції.
Або хай у Києві щось станеться і хтось візьме на себе важку відповідальність
Або вивозьте мирняк геть чисто увесь!!
"Влада" яка пофігічно ставиться до перманентного геноциду свого народу, не має благословення та ніяких перспектив
показать весь комментарий
21.01.2026 15:53 Ответить
показать весь комментарий
Не тому Ви дякуєте.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:22 Ответить
показать весь комментарий
Щоб його бакланити почитай про нього
показать весь комментарий
21.01.2026 13:27 Ответить
Я чудово знаю про нього і що? Я якось не вірю у святість будь-якого керівника з енергосектору, зважаючи на всю дичину, що там вібдувається з приходу зеленого шапіто.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:34 Ответить
А святих не буває.Існують нормальні і зелені.І голіву укенерго призначала наглядова рада,поки зелений кабмін не призначив в ручному режимі свого ручного голову.Як і в нафтогазі
показать весь комментарий
21.01.2026 13:39 Ответить
Ну от ти віриш в те, що він нормальний. Я - ні, вважаю його таким самим коурпціонером і крадієм, тільки меншого масштабу, що в результаті вирішив заробити собі політичного авторитету завдяки сварці зі своїми колишніми хазяями. І очевидно, що кожен з нас тут залишиться при своїй думці.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:44 Ответить
То "вважання" з розряду "навкруги одні злодії".А такими тезами у 19 молодих ригів в вру завели.А давайте за молодих проголосуємо "хужє нє будєт"У нас тепер міністри і голови усіх значних дп 34-40 річні.І що?Не стало хужє?Як я вже сумую за зубожінням 19року...
показать весь комментарий
21.01.2026 14:27 Ответить
А мені ти це до чого пишеш? Я за Пороха голосував, тому оце скавчання залиш для зебілів. Просто дуже наївно вважати, що чувак за аж 4(!) роки на посаді не брав участь у всіх наявних схемах. Та його б тоді зжерли за пару місяців.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:44 Ответить
Ну так і зжерли
показать весь комментарий
21.01.2026 17:19 Ответить
ця гніда отримувала 150тис зарплатні а зараз розказує шо нічо не можна зробити
підарня зелена
показать весь комментарий
21.01.2026 13:09 Ответить
В тому і проблема що він не зелений
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
в сортах лайна не розбираюсь
усі депутати гнійні підараси
показать весь комментарий
21.01.2026 13:37 Ответить
Прирівнюючи забродського,федину,пороха,вятровича до тищенка,безглуздої,арахамії,аналтабу ти просто популізмом дешевим займаєшся
показать весь комментарий
21.01.2026 14:29 Ответить
то статистична похибка
показать весь комментарий
21.01.2026 16:24 Ответить
Але ти узагальнив і їх теж до лайна приписав
показать весь комментарий
21.01.2026 17:21 Ответить
не сотвори собі кумира
не буду писати про порошенка бо забанять знову
все
показать весь комментарий
21.01.2026 18:33 Ответить
Про що і мова-ти знову змішав усіх з лайном.Порох і єс не святі,але не не був привід завести в ВРУ ригів і сн.Але навіть і в тому що нарід обрав зе призедентом нарід звинувачує того ж Порошенка.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:11 Ответить
звісно
він просрав вибори через гординю
показать весь комментарий
21.01.2026 19:15 Ответить
Геніальна відповідь.Просрав Порошенко.Нарід не винен.Але нарід зараз в лайні по вуха.І винен в цьому Порошенко.Геніально.Тобі не здається що караючи Пороха за гординю нарід не йому а собі в штани насрав?
показать весь комментарий
21.01.2026 19:31 Ответить
ти шось не поняв
народ не балотувався, балотувався порох
йому усі казали шо він робе дурне та нікого не чує
але він вважав себе самим вумним
ну отримав...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:32 Ответить
Нарід голосував.І назло Пороху насрав йому.Але опинився в лайні нарід.Новиною про скороход насолодився?Срохорож -це і є "аби не Порошенко" і "аби не ЄС"
показать весь комментарий
21.01.2026 20:06 Ответить
Ні, не всі!! а тільки вибрані нарідом Країни Мрій
показать весь комментарий
21.01.2026 15:48 Ответить
та то зрозуміло, що запаси величзних трансформаторів яких вироблялось по дві штуки на рік - закінчились, як і запаси величезних турбін і запчасти до них, як і запаси величезних живильних насосів, труб великого діаметру для великого тиску і т.д.

вам європа виділяла мільярди доларів на розподілену генерацію - маленькі котельні, в яких встановлюються маленькі запчастини, маленькі труби, насоси, маленькі турбіни, їх НАБАГАТО легше і швидше виготовляти.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:10 Ответить
- гдє дєньгі, Зін...
- какіє такіє дєньгі.. ?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:47 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 13:12 Ответить
Це він каже що розраховувати на відновлення подачі електроенергії в найближчій перспективі не варто.
Новий трансформатор живе до наступного обстрілу орками. І виробляти їх в таких кількостях як орки виробляють шахеди ніхто не може.
Так що електроенергії не буде до закінчення війни.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:17 Ответить
А ракет у світі вистачить, щоб роз'їбати кацапську енергосистему?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:21 Ответить
Він сказав, що велосипед Україна вже укатали вщент, можна на брухт.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:24 Ответить
Одна надія шо потеплопає і Україна не замерзне
показать весь комментарий
21.01.2026 13:25 Ответить
Твердопаливні печі, парові генератори.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:30 Ответить
З такою недо-влалою я більше вірю в ініциативу людей " гоу в село, ремонт пічки та запасатися лровами, сирниками, акумуляторами, закатками, консервами .
Неясно як це зробити тим хто прив'язаний саме до великого міста - комунальники, ППО, енергетика, критична інфраструктура
показать весь комментарий
21.01.2026 15:45 Ответить
А він сам, що робив??
показать весь комментарий
21.01.2026 13:26 Ответить
Він працював і під зелень не гнувся.Тому його звільнили і справу білими нитками зшиту на нього повісили
показать весь комментарий
21.01.2026 13:29 Ответить
класно попрацював! подобається???
показать весь комментарий
21.01.2026 13:39 Ответить
Почитай про него и не физди.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:49 Ответить
почитай, може тобі там тепліше стане в італії, від читання, ботяра?
мені-ні у Київі без електрики
показать весь комментарий
21.01.2026 13:51 Ответить
почитал, это при нем:
"Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній"
далее:
На будівництво укриттів для захисту критичної інфраструктури було витрачено понад 50 млрд грн. Головними отримувачами коштів стали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, діяльність якого курував екс-віце-прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кубраков та «Укренерго» під керівництвом Кудрицького. За даними видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші», протягом 14 серпня-4 вересня 2023 року «Укренерго» уклало низку угод на 2,8 млрд грн. А у вересні 2023 року уряд виділив додатково 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. У серпні 2023 року в «Центренерго», що входить до складу «Укренерго», заявили про фізичний захист Трипільської ТЕС на 100 %, Зміївської ТЕС - на 70 %. У кінці 2023 року Кудрицький заявив, що він на чолі «Укренерго» будує перший у світі інженерний захист від дронів та ракет на енергетичних об'єктах. У березні та квітні 2024 року 100 % генерації цих двох ТЕС було знищено через обстріл російськими ракетами.

еще много чего есть написанного
показать весь комментарий
21.01.2026 14:28 Ответить
Подоляковский? Всю эту хрень творило галущенко на поту министра, а повесили всех собак на Кудрицкого и убрали, не смотря на протесты ЕС.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:13 Ответить
"Всю эту хрень творило галущенко"

безмозглыый? да, да, только галущенко, а кудрицкий, конечно, ничего не знал и не видел, и благополучно продолжал руководить укрэнерго, аж 4 года
показать весь комментарий
21.01.2026 18:19 Ответить
У тебя мозг атрофировался в бундесе или его и не было? Видел и что мог делал, но против министра, крышуемого елдаком, фламиндичем и зедротом не попрешь.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:48 Ответить
"Видел и что мог делал"

наивный, сколько тебе лет? насмотрелся фильмов о робин гуде? пиццы переел? если видел и не мог, то будучи даже условно честным не работал бы с п...ми 4 года, и система не дала бы ему "видел и что мог делал" целых 4 года, выплюнула бы через полгода. система взяла слабое (или отработанное) звено и назначила стрелочника для прикрытия гешефтов. ты бы работал с п..ми? ты бы не понимал что против не попрешь? всё он видел и всё понимал, но оставался в системе, пока не пошел отработанным материалом.
показать весь комментарий
21.01.2026 22:47 Ответить
Тут про Кудрицкого

Зам Єрмака отримав підозру. Банкова "рятує" своїх.

https://www.youtube.com/watch?v=ItCFRR5xCJY
показать весь комментарий
21.01.2026 21:17 Ответить
Так робите те саме з енергосистемою Московії !
показать весь комментарий
21.01.2026 13:28 Ответить
елдак не дозволяе.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:24 Ответить
Ця війна вже довела, що краще тисячі мінігазорозподільних установок краще за одну АЕС, але ж це не на часі, галущенко був проти, та й двушку на мацкву треба відправляти регулярно!
показать весь комментарий
21.01.2026 13:31 Ответить
закончі
ну хоч собі у труси....
показать весь комментарий
21.01.2026 13:46 Ответить
Заканчівай!! Вивозь сім'ю подалі від фронту, в Західну Европу наприклад. Хто тобі не дає заканчівать? А нам треба думати, як зупинити геноцид. Це така штука, що без збройного опору не зупиняється!!!! ( Хто не вірить, то не хай спитає мудрих людей, як зупиняли холокост - молитвами і закликами в білих пальтах чи збройною перемогою проти нацизму . )
показать весь комментарий
21.01.2026 15:42 Ответить
Щось ти надто розтриндівся, як на бурятського обісранця.
показать весь комментарий
21.01.2026 23:55 Ответить
Дякуємо громадянам Ізраїля за "готовність".
показать весь комментарий
21.01.2026 13:48 Ответить
Гнида йо@ана. У 24 році в літку сиділи без світла по 7 годин, і таких руйнувань не було. А це падло продавало ее у йеес через руминів. Гандон
показать весь комментарий
21.01.2026 13:59 Ответить
Та то все трамп
показать весь комментарий
21.01.2026 14:09 Ответить
В 24-м Кудрицкий как раз и был председателем Укрэнерго.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:32 Ответить
В останній час з'явилось дуже багато інтервью від Кудрицького, звачайно він виправдовується що на нього раніше було висунуте обвинувачення по енергетичним справам, але його інтервью мені більш нагадують підказки кацапам де у нас вразливіша енергетика і куди їм треба поцілити в першу чергу!
показать весь комментарий
21.01.2026 14:47 Ответить
Мощные трансформаторы 330, 500, 750 КИЛОвольт ЗТР изготавливал по заказу в течении полутора-двух лет. Так и в других странах, только там еще и другие ступени напряжений.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:51 Ответить
А ще не існує ніяких 3000 фламінго. Навіть в теоретичних можливостях логістики та зберігання такої кількості
показать весь комментарий
21.01.2026 15:35 Ответить
В общем электричества не будет. Можно было конечно построит защиту но...
Электриков тоже нет, половина разбежались, половину отправили в окопы, а теперь вон оно как вышло понимаешь..... И комплектующих нет, можно было заказать за год или два, но кто ж знал что война продолжится ещё и в 25 не говоря уже про 26, тем более что красть начали уже в 23м. График не сошёлся.... отакое. Короче в очередной раз все сложилось против нас. Не повезло. Если кто-то сомневаться что в армии и на фронте точно так же, то он просто отбитый ...... оптимист.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:07 Ответить
 
 