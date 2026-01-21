У світі не існує необхідного обсягу обладнання для ремонту енергосистеми України, - ексголова "Укренерго" Кудрицький

Ситуація в енергетиці України у 2025 році ускладнилася не лише через російські обстріли, а й через критичний дефіцит енергетичного обладнання, необхідного для відновлювальних робіт.

Як зазначається, ще торік енергосистема стикалася з браком генерації та проблемами з ремонтами, однак нині ключовою відмінністю стала майже повна відсутність запасів критично важливого обладнання. Ремонти, проведені у 2024 році, фактично вичерпали арсенали енергокомпаній, а виробництво нового обладнання в Україні ускладнене через нестачу електроенергії.

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснює, що отримати готову техніку у необхідних обсягах нині неможливо - йдеться лише про поодинокі одиниці обладнання. За його словами, у світі не існує резервів таких критичних елементів, як магістральні трансформатори, турбіни чи генератори великих теплових електростанцій.

Кудрицький наголошує, що одним із ключових рішень мало би стати будівництво бетонних укриттів над трансформаторами електростанцій та обленерго - заходу, який не був реалізований у попередні роки.

Через зменшення кількості потужних трансформаторів енергетики змушені встановлювати менш потужне обладнання та прокладати додаткові лінії електропередач. Також використовуються бензинові та дизельні генератори потужністю від 150 кВт, однак вони не здатні компенсувати загальний дефіцит електроенергії.

Заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков зазначає, що генератори є лише точковим рішенням і не можуть суттєво покращити енергопостачання багатоквартирних будинків.

Топ коментарі
Дякуєм міндічу за захист тес.
21.01.2026 13:07 Відповісти
Можуть, але це дуже довго і дорого. І його требу було замовляти ще в 2023му, щоб перші партії почали надходити хоча б цьогоріч.
Захист був би набагато дешевшим та швидшим, але тут трапилася банда веселих міндічів, і вся потужність разом із захистом різко випарувалася в їхні бездонні кишені.
21.01.2026 13:21 Відповісти
Він що, вже дунув зранку? Чи це просто спроба виправдатись за те, що гроші розкрадалися та й будуть розкрадатися у майбутньому?
21.01.2026 13:08 Відповісти
Тобто, світові потужності не взмозі забезпечити виробництво необхідного устаткування чи Україна самотужки?
21.01.2026 13:06 Відповісти
Можуть, але це дуже довго і дорого. І його требу було замовляти ще в 2023му, щоб перші партії почали надходити хоча б цьогоріч.
Захист був би набагато дешевшим та швидшим, але тут трапилася банда веселих міндічів, і вся потужність разом із захистом різко випарувалася в їхні бездонні кишені.
21.01.2026 13:21 Відповісти
Міндіч- це Зеленьський. Фізично крав Міндіч,керував крадівництвом Зеленьський. Тепер суфльорить, що " київська влада не захистила ТЕЦ".
показати весь коментар
22.01.2026 00:07 Відповісти
Тобто це обладнання, яке ніхто не виробляє штабелями. Це штучні екземпляри, які розробляються під конкретні вимоги конкретної підстанції. І це абсолютно логічно, інакше виробники збанкрутують. Да і якщо б було це обладнанням - монтаж та ввід в експлуатацію може тривати місяці і роки, а обстріли масовані по декілька разів на місяць і знову іде відкочування назад. Чи як всі гадали: нехай гатять по енергетиці, в ми хитрі - ми все під землю зариємо та будемо міняти автотрансформатори, наче запобіжники? Ні: нажаль, це так не працює. І ситуація буде тільки погіршуватися, поки ідуть бойові дії. Це реальність і треба її прийняти
21.01.2026 15:31 Відповісти
От і знову ми прийшли до висновку: при зєльці буде гірше і гірше, аж до стану капітуляції.
Або хай у Києві щось станеться і хтось візьме на себе важку відповідальність
Або вивозьте мирняк геть чисто увесь!!
"Влада" яка пофігічно ставиться до перманентного геноциду свого народу, не має благословення та ніяких перспектив
21.01.2026 15:53 Відповісти
Дякуєм міндічу за захист тес.
показати весь коментар
21.01.2026 13:07 Відповісти
Не тому Ви дякуєте.
показати весь коментар
21.01.2026 15:22 Відповісти
Він що, вже дунув зранку? Чи це просто спроба виправдатись за те, що гроші розкрадалися та й будуть розкрадатися у майбутньому?
показати весь коментар
21.01.2026 13:08 Відповісти
Щоб його бакланити почитай про нього
показати весь коментар
21.01.2026 13:27 Відповісти
Я чудово знаю про нього і що? Я якось не вірю у святість будь-якого керівника з енергосектору, зважаючи на всю дичину, що там вібдувається з приходу зеленого шапіто.
21.01.2026 13:34 Відповісти
А святих не буває.Існують нормальні і зелені.І голіву укенерго призначала наглядова рада,поки зелений кабмін не призначив в ручному режимі свого ручного голову.Як і в нафтогазі
показати весь коментар
21.01.2026 13:39 Відповісти
Ну от ти віриш в те, що він нормальний. Я - ні, вважаю його таким самим коурпціонером і крадієм, тільки меншого масштабу, що в результаті вирішив заробити собі політичного авторитету завдяки сварці зі своїми колишніми хазяями. І очевидно, що кожен з нас тут залишиться при своїй думці.
21.01.2026 13:44 Відповісти
То "вважання" з розряду "навкруги одні злодії".А такими тезами у 19 молодих ригів в вру завели.А давайте за молодих проголосуємо "хужє нє будєт"У нас тепер міністри і голови усіх значних дп 34-40 річні.І що?Не стало хужє?Як я вже сумую за зубожінням 19року...
21.01.2026 14:27 Відповісти
А мені ти це до чого пишеш? Я за Пороха голосував, тому оце скавчання залиш для зебілів. Просто дуже наївно вважати, що чувак за аж 4(!) роки на посаді не брав участь у всіх наявних схемах. Та його б тоді зжерли за пару місяців.
21.01.2026 16:44 Відповісти
Ну так і зжерли
21.01.2026 17:19 Відповісти
ця гніда отримувала 150тис зарплатні а зараз розказує шо нічо не можна зробити
підарня зелена
21.01.2026 13:09 Відповісти
В тому і проблема що він не зелений
21.01.2026 13:28 Відповісти
в сортах лайна не розбираюсь
усі депутати гнійні підараси
21.01.2026 13:37 Відповісти
Прирівнюючи забродського,федину,пороха,вятровича до тищенка,безглуздої,арахамії,аналтабу ти просто популізмом дешевим займаєшся
21.01.2026 14:29 Відповісти
то статистична похибка
21.01.2026 16:24 Відповісти
Але ти узагальнив і їх теж до лайна приписав
21.01.2026 17:21 Відповісти
не сотвори собі кумира
не буду писати про порошенка бо забанять знову
все
21.01.2026 18:33 Відповісти
Про що і мова-ти знову змішав усіх з лайном.Порох і єс не святі,але не не був привід завести в ВРУ ригів і сн.Але навіть і в тому що нарід обрав зе призедентом нарід звинувачує того ж Порошенка.
21.01.2026 19:11 Відповісти
звісно
він просрав вибори через гординю
21.01.2026 19:15 Відповісти
Геніальна відповідь.Просрав Порошенко.Нарід не винен.Але нарід зараз в лайні по вуха.І винен в цьому Порошенко.Геніально.Тобі не здається що караючи Пороха за гординю нарід не йому а собі в штани насрав?
21.01.2026 19:31 Відповісти
ти шось не поняв
народ не балотувався, балотувався порох
йому усі казали шо він робе дурне та нікого не чує
але він вважав себе самим вумним
ну отримав...
21.01.2026 19:32 Відповісти
Нарід голосував.І назло Пороху насрав йому.Але опинився в лайні нарід.Новиною про скороход насолодився?Срохорож -це і є "аби не Порошенко" і "аби не ЄС"
21.01.2026 20:06 Відповісти
Ні, не всі!! а тільки вибрані нарідом Країни Мрій
21.01.2026 15:48 Відповісти
та то зрозуміло, що запаси величзних трансформаторів яких вироблялось по дві штуки на рік - закінчились, як і запаси величезних турбін і запчасти до них, як і запаси величезних живильних насосів, труб великого діаметру для великого тиску і т.д.

вам європа виділяла мільярди доларів на розподілену генерацію - маленькі котельні, в яких встановлюються маленькі запчастини, маленькі труби, насоси, маленькі турбіни, їх НАБАГАТО легше і швидше виготовляти.
21.01.2026 13:10 Відповісти
- гдє дєньгі, Зін...
- какіє такіє дєньгі.. ?
21.01.2026 15:47 Відповісти
21.01.2026 13:12 Відповісти
Це він каже що розраховувати на відновлення подачі електроенергії в найближчій перспективі не варто.
Новий трансформатор живе до наступного обстрілу орками. І виробляти їх в таких кількостях як орки виробляють шахеди ніхто не може.
Так що електроенергії не буде до закінчення війни.
21.01.2026 13:17 Відповісти
А ракет у світі вистачить, щоб роз'їбати кацапську енергосистему?
21.01.2026 13:21 Відповісти
Він сказав, що велосипед Україна вже укатали вщент, можна на брухт.
21.01.2026 13:24 Відповісти
Одна надія шо потеплопає і Україна не замерзне
21.01.2026 13:25 Відповісти
Твердопаливні печі, парові генератори.
21.01.2026 13:30 Відповісти
З такою недо-влалою я більше вірю в ініциативу людей " гоу в село, ремонт пічки та запасатися лровами, сирниками, акумуляторами, закатками, консервами .
Неясно як це зробити тим хто прив'язаний саме до великого міста - комунальники, ППО, енергетика, критична інфраструктура
21.01.2026 15:45 Відповісти
А він сам, що робив??
21.01.2026 13:26 Відповісти
Він працював і під зелень не гнувся.Тому його звільнили і справу білими нитками зшиту на нього повісили
21.01.2026 13:29 Відповісти
класно попрацював! подобається???
21.01.2026 13:39 Відповісти
Почитай про него и не физди.
21.01.2026 13:49 Відповісти
почитай, може тобі там тепліше стане в італії, від читання, ботяра?
мені-ні у Київі без електрики
21.01.2026 13:51 Відповісти
почитал, это при нем:
"Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній"
далее:
На будівництво укриттів для захисту критичної інфраструктури було витрачено понад 50 млрд грн. Головними отримувачами коштів стали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, діяльність якого курував екс-віце-прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кубраков та «Укренерго» під керівництвом Кудрицького. За даними видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші», протягом 14 серпня-4 вересня 2023 року «Укренерго» уклало низку угод на 2,8 млрд грн. А у вересні 2023 року уряд виділив додатково 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. У серпні 2023 року в «Центренерго», що входить до складу «Укренерго», заявили про фізичний захист Трипільської ТЕС на 100 %, Зміївської ТЕС - на 70 %. У кінці 2023 року Кудрицький заявив, що він на чолі «Укренерго» будує перший у світі інженерний захист від дронів та ракет на енергетичних об'єктах. У березні та квітні 2024 року 100 % генерації цих двох ТЕС було знищено через обстріл російськими ракетами.

еще много чего есть написанного
21.01.2026 14:28 Відповісти
Подоляковский? Всю эту хрень творило галущенко на поту министра, а повесили всех собак на Кудрицкого и убрали, не смотря на протесты ЕС.
21.01.2026 16:13 Відповісти
"Всю эту хрень творило галущенко"

безмозглыый? да, да, только галущенко, а кудрицкий, конечно, ничего не знал и не видел, и благополучно продолжал руководить укрэнерго, аж 4 года
21.01.2026 18:19 Відповісти
У тебя мозг атрофировался в бундесе или его и не было? Видел и что мог делал, но против министра, крышуемого елдаком, фламиндичем и зедротом не попрешь.
21.01.2026 20:48 Відповісти
"Видел и что мог делал"

наивный, сколько тебе лет? насмотрелся фильмов о робин гуде? пиццы переел? если видел и не мог, то будучи даже условно честным не работал бы с п...ми 4 года, и система не дала бы ему "видел и что мог делал" целых 4 года, выплюнула бы через полгода. система взяла слабое (или отработанное) звено и назначила стрелочника для прикрытия гешефтов. ты бы работал с п..ми? ты бы не понимал что против не попрешь? всё он видел и всё понимал, но оставался в системе, пока не пошел отработанным материалом.
21.01.2026 22:47 Відповісти
Тут про Кудрицкого

Зам Єрмака отримав підозру. Банкова "рятує" своїх.

https://www.youtube.com/watch?v=ItCFRR5xCJY
21.01.2026 21:17 Відповісти
Так робите те саме з енергосистемою Московії !
21.01.2026 13:28 Відповісти
елдак не дозволяе.
21.01.2026 21:24 Відповісти
Ця війна вже довела, що краще тисячі мінігазорозподільних установок краще за одну АЕС, але ж це не на часі, галущенко був проти, та й двушку на мацкву треба відправляти регулярно!
21.01.2026 13:31 Відповісти
закончі
ну хоч собі у труси....
21.01.2026 13:46 Відповісти
Заканчівай!! Вивозь сім'ю подалі від фронту, в Західну Европу наприклад. Хто тобі не дає заканчівать? А нам треба думати, як зупинити геноцид. Це така штука, що без збройного опору не зупиняється!!!! ( Хто не вірить, то не хай спитає мудрих людей, як зупиняли холокост - молитвами і закликами в білих пальтах чи збройною перемогою проти нацизму . )
21.01.2026 15:42 Відповісти
Щось ти надто розтриндівся, як на бурятського обісранця.
21.01.2026 23:55 Відповісти
Дякуємо громадянам Ізраїля за "готовність".
21.01.2026 13:48 Відповісти
Гнида йо@ана. У 24 році в літку сиділи без світла по 7 годин, і таких руйнувань не було. А це падло продавало ее у йеес через руминів. Гандон
21.01.2026 13:59 Відповісти
Та то все трамп
21.01.2026 14:09 Відповісти
В 24-м Кудрицкий как раз и был председателем Укрэнерго.
21.01.2026 14:32 Відповісти
В останній час з'явилось дуже багато інтервью від Кудрицького, звачайно він виправдовується що на нього раніше було висунуте обвинувачення по енергетичним справам, але його інтервью мені більш нагадують підказки кацапам де у нас вразливіша енергетика і куди їм треба поцілити в першу чергу!
21.01.2026 14:47 Відповісти
Мощные трансформаторы 330, 500, 750 КИЛОвольт ЗТР изготавливал по заказу в течении полутора-двух лет. Так и в других странах, только там еще и другие ступени напряжений.
21.01.2026 14:51 Відповісти
А ще не існує ніяких 3000 фламінго. Навіть в теоретичних можливостях логістики та зберігання такої кількості
21.01.2026 15:35 Відповісти
В общем электричества не будет. Можно было конечно построит защиту но...
Электриков тоже нет, половина разбежались, половину отправили в окопы, а теперь вон оно как вышло понимаешь..... И комплектующих нет, можно было заказать за год или два, но кто ж знал что война продолжится ещё и в 25 не говоря уже про 26, тем более что красть начали уже в 23м. График не сошёлся.... отакое. Короче в очередной раз все сложилось против нас. Не повезло. Если кто-то сомневаться что в армии и на фронте точно так же, то он просто отбитый ...... оптимист.
21.01.2026 19:07 Відповісти
 
 