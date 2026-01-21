У світі не існує необхідного обсягу обладнання для ремонту енергосистеми України, - ексголова "Укренерго" Кудрицький

Ситуація в енергетиці України у 2025 році ускладнилася не лише через російські обстріли, а й через критичний дефіцит енергетичного обладнання, необхідного для відновлювальних робіт.

Як зазначається в матеріалі hromadske "Дефіцит електрики в Києві може сягати 80-90%"

Як зазначається, ще торік енергосистема стикалася з браком генерації та проблемами з ремонтами, однак нині ключовою відмінністю стала майже повна відсутність запасів критично важливого обладнання. Ремонти, проведені у 2024 році, фактично вичерпали арсенали енергокомпаній, а виробництво нового обладнання в Україні ускладнене через нестачу електроенергії.

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснює, що отримати готову техніку у необхідних обсягах нині неможливо - йдеться лише про поодинокі одиниці обладнання. За його словами, у світі не існує резервів таких критичних елементів, як магістральні трансформатори, турбіни чи генератори великих теплових електростанцій.

Кудрицький наголошує, що одним із ключових рішень мало би стати будівництво бетонних укриттів над трансформаторами електростанцій та обленерго - заходу, який не був реалізований у попередні роки.

Через зменшення кількості потужних трансформаторів енергетики змушені встановлювати менш потужне обладнання та прокладати додаткові лінії електропередач. Також використовуються бензинові та дизельні генератори потужністю від 150 кВт, однак вони не здатні компенсувати загальний дефіцит електроенергії.

Заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков зазначає, що генератори є лише точковим рішенням і не можуть суттєво покращити енергопостачання багатоквартирних будинків.