Рашисты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером субботы, 24 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных дронов и баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение дронов
В 17:50 ВС сообщили:
- БПЛА в районе населенного пункта Березна на Черниговщине, курс южный.
- БПЛА в Корюковском районе на Черниговщине, курс юго-восточный.
- БПЛА в районе населенного пункта Кринички на Днепропетровщине, курс западный.
БПЛА из Днепропетровской области, курсом на Кировоградщину, - сообщалось в 18:12.
В 18:50 ВС сообщили:
- БПЛА - на юге Кировоградской области, курс западный.
- БПЛА - в восточной части Черниговской области, курс западный.
- БПЛА - в Чугуевском районе Харьковской области, курс северо-западный.
- БПЛА - в районе н.п. Златополь на Харьковщине, курс северный.
Также сообщалось:
- БПЛА - на юге Сумской области, курсом на Полтавщину;
- БПЛА на севере Киевской области, курс западный.
Угроза баллистики
В 19:43 добавилась угроза баллистического вооружения:
"Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области. Скоростная цель - на севере Черниговщины, курсом на Киевщину".
"Скоростная цель восточнее Чернигова, курс юго-западный", - сообщалось в 19:45.
Обновление
В 19:54 ВС сообщили:
- БЛА на севере Киевской области, курсом на Житомирщину.
- БПЛА в Миргородском и Лубенском районах Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.
- БПЛА в Чугуевском районе Харьковщины постоянно меняют направление движения.
В 20:15 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Обновление
В 20:30 ВС сообщили:
- БПЛА мимо Чигирина на Черкасщине, курсом на Кировоградщину.
- БПЛА в Миргородском и Лубенском районах Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в районе н.п. Березня на Черниговщине постоянно меняют направление движения.
- БПЛА в Чугуевском районе Харьковщины постоянно меняют направление движения.
- БПЛА севернее Кропивницкого, курс восточный.
В 21:06 ВС сообщили:
- Разведывательный БПЛА в р-не. н.п. Олишевка (Черниговщина) в направлении Киевской области;
- Вражеские БПЛА кружатся на Харьковщине в р-не н.п. Пролесное/Печенеги;
- Вражеские БПЛА растянулись в западном направлении от Кременчуга вдоль границы Кировоградской и Черкасской областей;
- Вражеские БпЛА мимо Кременчугского водохранилища, юго-западным курсом.
Обновление
В 22:26 ВС сообщили:
- Вражеские БПЛА в р-не. Шаргорода, Ладыжина, Теплика (Винниччина) в западном направлении;
- БПЛА в р-не н.п. Монастырища (Черкащина), в Винницкой области - западным курсом;
- БПЛА на границе Черкасской на Кировоградскую область в западном направлении.
- БПЛА мимо Каменец-Подольского р-н. в направлении Ивано-Франковской области через юг Тернопольщины, - сообщалось в 23:10.
- БПЛА двигается на Черновцы с севера, - сообщалось в 23:27.
Времен 2-й мировой. Самый эффективный зенитный пулемет. Средний расход -1000 снарядов на 1 сбитый бомбардировщик.
Когда стали применять бесконтактные взрыватели расход уменьшился в два раза.
Створити ефективний захист від "шахедів" насправді не так важко - шахеди досить проста повітряна ціль, типу літаків Першої світової війни. Виявляються легко, летять повільно, практично не маневрують у польоті.
Збивати їх можна зенітною артилерією, пілотованими літаками і вертольотами - причому цілком достатньо недорогих спортивних машин для цієї мети, дронами-перехоплювачами і зенітно-ракетними комплексами, оснащеними недорогими зенітними ракетами без головки самонаведення, керованими по радіоканалу за сигналами радіолокатора.
На жаль, ставка була зроблена тільки на мобільні групи, трохи на авіацію, і більше всього на дрони-перехоплювачі, ефективність застосування яких сильно залежить від людського фактора і погоди.
Знову рішення було прийнято не фахівцями, а медійниками, "експертами", "волонтерами" і лобістами інтересів приватних збирачів дронів.
Я не заперечую внесок дронів-перехоплювачів у ППО країни, я постійно говорю про необхідність створення зенітно-ракетної компоненти протидронового щита, як найбільш ефективної. Робота над вирішенням цього завдання ведеться, однак це не загальнонаціональне завдання.
Результат цієї помилки ми спостерігаємо щоночі.
По-перше, у нас немає ракет у потрібній кількості, при цьому поодинокі застосування тих же "Нептунів" виявилися дуже ефективними.
По-друге, сегмент далекобійних дронів фактично монополізувала одна приватна компанія, яка лобіює свої інтереси, нав'язує свої можливості і свої концепції, тому ніякої реальної конкуренції ідей, тактики, моделей дронів немає. Тому наші дрони не долітають до москви.
По-третє, концепція ППО противника радикально відрізняється від нашої. Ворог застосовує в боротьбі з нашими дронами і мобільні групи, і вертольоти бойової авіації, і дрони-перехоплювачі, проте центральне місце в протидроновому щиті ворога займають зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир".
У чому особливість цього ЗРК? - У тому, що ракети "Панциря" не мають головки самонаведення, фактично це радіокеровані реактивні снаряди, які дуже дешеві - вартість порівнянна з вартістю дронів-перехоплювачів.
Людський фактор - кваліфікація пілота, його втома, а також фактор погоди зведені у "панцирі" до мінімуму - він працює фактично автоматично, цілі виявляє локатор, і він же керує ракетами під час атаки.
Радар практично не залежить від погоди, ракета теж. Ракети знаходяться в постійній готовності, при цьому одночасно можуть обстрілюватися десятки цілей з високою ймовірністю ураження - понад 95% для тихохідних дронів.
Для того, щоб дрони могли подолати ППО противника, побудовану на основі ЗРК "Панцир", вони повинні бути фактично невидимі на екранах його радарів і летіти дуже низько - близько 40 метрів. Я кажу це не як медійний "експерт", а як офіцер, який планував і проводив успішні атаки по москві.
Великі далекобійні дрони, які так любить наше військово-політичне керівництво і наші обивателі, оснащені "потужною" бойовою частиною і які коштують шалених грошей, не можуть подолати ППО москви та інших російських міст, для захисту яких застосовуються "панцирі".
Такі дрони, як і "шахеди", легко виявляються радарами, не можуть літати дуже низько і без проблем збиваються "панцирами".
Тому "Холодомор" ворогу не загрожує.
Для вирішення складного завдання подолання ППО були розроблені спеціальні дрони з малою радіолокаційною помітністю, здатні літати на наднизьких висотах і на велику дальність.
Наприклад, наші дрони "Спис", які багаторазово довели свою здатність долітати до самого центру москви.
Однак пан Дейнеко став на захист москви краще за будь-який "Панцир" - він просто ліквідував підрозділ, виробництво і дрони, скоївши акт державної зради.
Ви запитаєте, а навіщо нам дрони які можуть подолати щільну ППО ворога, але з невеликою бойовою частиною?... А я запитаю вас - навіщо нам дрони з великою бойовою частиною, але які збивають ворожі ракети ППО?...
Зараз на фронті повсюдно використовуються дрони з бойовою частиною 0,5-1,0 кг, і як всі бачать на відео - вони дуже ефективні. В операції "Павутина" використовувалися такі ж дрони з малою бойовою частиною - і вони прекрасно спалювали ворожі бомбардувальники.
Дрони з малою бойовою частиною, але які можуть подолати ППО москви (або інших міст), можуть бути націлені на ці самі "Панцирі", радіолокатори, штаби, енергопідстанції та інші важливі неброньовані об'єкти.
А головне - якби щоночі українські дрони прилітали в лігво звіра, то наші позиції, позиції України на світовій арені, в очах партнерів, Трампа, на переговорах - були б набагато сильнішими. А обивателі боліт знали б, що йде війна, що буває темно і холодно.
Є відповідь чому його не збивали?