Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 24 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних дронів. 

Рух дронів

О 17:50 ПС повідомили:

  • БпЛА в районі населеного пункту Березна на Чернігівщині, курс південний.
  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.
  • БпЛА в районі населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині, курс західний.

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину, - повідомлялося о 18:12.

О 18:50 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в районі н.п. Златопіль на Харківщині, курс північний.

Також повідомлялося:

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину;

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Загроза балістики

О 19:43 додалася загроза балістичного озброєння:

"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину".

"Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний", - повідомлялося о 19:45.

Оновлення

О 19:54 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.
  • БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.

О 20:15 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Оновлення

О 20:30 ПС повідомили:

  • БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в районі н.п. Березна на Чернігівщині, постійно змінюють напрямок руху.
  • БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.
  • БпЛА північніше Кропивницького, курс східний.

О 21:06 ПС повідомили:

  • Розвідувальний БпЛА в р-ні. н.п. Олишівка (Чернігівщина) у напрямку Київщини;
  • Ворожі БпЛА кружляють на Харківщині в р-ні н.п. Пролісне/Печеніги;
  • Ворожі БпЛА розтягнулися у західному напрямку від Кременчука вздовж межі Кіровоградської та Черкаської областей;
  • Ворожі БпЛА повз Кременчуцьке водосховище, південно-західним курсом.

Оновлення

О 22:26 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА в р-ні. Шаргороду, Ладижину, Теплика (Вінниччина) у західному напрямку;
  • БпЛА в р-ні н.п. Монастирище (Черкащина), на Вінниччину західним курсом;
  • БпЛА на межі Черкаської на Кіровоградської областей у західному напрямку.

БпЛА повз Кам'янець-Подільський р-н. у напрямку Івано-Франківщини через південь Тернопільщини, - повідомлялося о 23:10.

БпЛА рухається на Чернівці з півночі, - повідомлялося о 23:27. 

Оновлення щодо руху ворожих дронів 

О 01:03 ПС повідомили:

  • БпЛА продовжують кружляти в р-ні. н.п. Холми (Чернігівщина); 
  • БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів (Харківщина), курс північно-західний;
  • БпЛА у напрямку н.п. Великий Бурлук (Харківщина) з південного заходу;
  • БпЛА наближається до Полтави з півночі;
  • БпЛА наближається до н.п. Васильківка (Дніпропетровщина) зі сходу, курс західний.

І після цього всього виправдовуватися перед світом,що в ***** не хотіли попасти десь на Валдаї?((Якраз він і має бути також одною з приорітетних цілей.
Це знов атака "на стіл переговорів"?
Чи російська "дік-пломатія" знімає штани та валить купу на любому столі прямо при публіці??
Саме час нашему лідару, знову потрясти, своєю "фламінгою" , перед своїм стадом плем'ям...
Де ж наші перехоплювачі? Щоб ти сконав мародер з зеленою мерзотою ж*идівською
зенитное орудие войны... 5"/38 ВМС США с взрывателями VT
Времен 2-й мировой. Самый эффективный зенитный пулемет. Средний расход -1000 снарядов на 1 сбитый бомбардировщик.
Когда стали применять бесконтактные взрыватели расход уменьшился в два раза.
... перед своїми виборцями...
Точніше сказати, не лідеру, а вождю "зеленошкірих".)
В цей час москву потужно атакують двушки!
Пи ...дабол він,а не лідер.Як там Мосійчук прогнулась : "Лідер миру".Гівнокомандувач верховний.
Тьфу!
Юрій Касьянов
Створити ефективний захист від "шахедів" насправді не так важко - шахеди досить проста повітряна ціль, типу літаків Першої світової війни. Виявляються легко, летять повільно, практично не маневрують у польоті.

Збивати їх можна зенітною артилерією, пілотованими літаками і вертольотами - причому цілком достатньо недорогих спортивних машин для цієї мети, дронами-перехоплювачами і зенітно-ракетними комплексами, оснащеними недорогими зенітними ракетами без головки самонаведення, керованими по радіоканалу за сигналами радіолокатора.

На жаль, ставка була зроблена тільки на мобільні групи, трохи на авіацію, і більше всього на дрони-перехоплювачі, ефективність застосування яких сильно залежить від людського фактора і погоди.

Знову рішення було прийнято не фахівцями, а медійниками, "експертами", "волонтерами" і лобістами інтересів приватних збирачів дронів.

Я не заперечую внесок дронів-перехоплювачів у ППО країни, я постійно говорю про необхідність створення зенітно-ракетної компоненти протидронового щита, як найбільш ефективної. Робота над вирішенням цього завдання ведеться, однак це не загальнонаціональне завдання.

Результат цієї помилки ми спостерігаємо щоночі.
25.01.2026 06:21 Відповісти
Наші далекобійні атаки не настільки ефективні, як атаки противника по наших містах і нашій інфраструктурі. І в цьому немає провини військових - СБС, ГУР, СБУ, ССО роблять все можливе, однак це знову горезвісне військово-технічне завдання, в якому технічна складова переважно визначає успіх.

По-перше, у нас немає ракет у потрібній кількості, при цьому поодинокі застосування тих же "Нептунів" виявилися дуже ефективними.

По-друге, сегмент далекобійних дронів фактично монополізувала одна приватна компанія, яка лобіює свої інтереси, нав'язує свої можливості і свої концепції, тому ніякої реальної конкуренції ідей, тактики, моделей дронів немає. Тому наші дрони не долітають до москви.

По-третє, концепція ППО противника радикально відрізняється від нашої. Ворог застосовує в боротьбі з нашими дронами і мобільні групи, і вертольоти бойової авіації, і дрони-перехоплювачі, проте центральне місце в протидроновому щиті ворога займають зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир".

У чому особливість цього ЗРК? - У тому, що ракети "Панциря" не мають головки самонаведення, фактично це радіокеровані реактивні снаряди, які дуже дешеві - вартість порівнянна з вартістю дронів-перехоплювачів.

Людський фактор - кваліфікація пілота, його втома, а також фактор погоди зведені у "панцирі" до мінімуму - він працює фактично автоматично, цілі виявляє локатор, і він же керує ракетами під час атаки.

Радар практично не залежить від погоди, ракета теж. Ракети знаходяться в постійній готовності, при цьому одночасно можуть обстрілюватися десятки цілей з високою ймовірністю ураження - понад 95% для тихохідних дронів.

Для того, щоб дрони могли подолати ППО противника, побудовану на основі ЗРК "Панцир", вони повинні бути фактично невидимі на екранах його радарів і летіти дуже низько - близько 40 метрів. Я кажу це не як медійний "експерт", а як офіцер, який планував і проводив успішні атаки по москві.

Великі далекобійні дрони, які так любить наше військово-політичне керівництво і наші обивателі, оснащені "потужною" бойовою частиною і які коштують шалених грошей, не можуть подолати ППО москви та інших російських міст, для захисту яких застосовуються "панцирі".

Такі дрони, як і "шахеди", легко виявляються радарами, не можуть літати дуже низько і без проблем збиваються "панцирами".

Тому "Холодомор" ворогу не загрожує.

Для вирішення складного завдання подолання ППО були розроблені спеціальні дрони з малою радіолокаційною помітністю, здатні літати на наднизьких висотах і на велику дальність.

Наприклад, наші дрони "Спис", які багаторазово довели свою здатність долітати до самого центру москви.

Однак пан Дейнеко став на захист москви краще за будь-який "Панцир" - він просто ліквідував підрозділ, виробництво і дрони, скоївши акт державної зради.

Ви запитаєте, а навіщо нам дрони які можуть подолати щільну ППО ворога, але з невеликою бойовою частиною?... А я запитаю вас - навіщо нам дрони з великою бойовою частиною, але які збивають ворожі ракети ППО?...

Зараз на фронті повсюдно використовуються дрони з бойовою частиною 0,5-1,0 кг, і як всі бачать на відео - вони дуже ефективні. В операції "Павутина" використовувалися такі ж дрони з малою бойовою частиною - і вони прекрасно спалювали ворожі бомбардувальники.

Дрони з малою бойовою частиною, але які можуть подолати ППО москви (або інших міст), можуть бути націлені на ці самі "Панцирі", радіолокатори, штаби, енергопідстанції та інші важливі неброньовані об'єкти.

А головне - якби щоночі українські дрони прилітали в лігво звіра, то наші позиції, позиції України на світовій арені, в очах партнерів, Трампа, на переговорах - були б набагато сильнішими. А обивателі боліт знали б, що йде війна, що буває темно і холодно.
25.01.2026 06:23 Відповісти
В небі Чернігівщи орлан літав 8 годин і неушкодженим повернувся в парашу, зафільмувавши вже кожн міліметр.
Є відповідь чому його не збивали?
25.01.2026 07:29 Відповісти
 
 