Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 24 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух дронів

О 17:50 ПС повідомили:

БпЛА в районі населеного пункту Березна на Чернігівщині, курс південний.

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.

БпЛА в районі населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині, курс західний.

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину, - повідомлялося о 18:12.

О 18:50 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, курс північно-західний.

БпЛА в районі н.п. Златопіль на Харківщині, курс північний.

Також повідомлялося:

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину;

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Загроза балістики

О 19:43 додалася загроза балістичного озброєння:

"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину".

"Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний", - повідомлялося о 19:45.

Оновлення

О 19:54 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.

БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.

О 20:15 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлення

О 20:30 ПС повідомили:

БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курсом на Кіровоградщину.

БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в районі н.п. Березна на Чернігівщині, постійно змінюють напрямок руху.

БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.

БпЛА північніше Кропивницького, курс східний.

О 21:06 ПС повідомили:

Розвідувальний БпЛА в р-ні. н.п. Олишівка (Чернігівщина) у напрямку Київщини;

Ворожі БпЛА кружляють на Харківщині в р-ні н.п. Пролісне/Печеніги;

Ворожі БпЛА розтягнулися у західному напрямку від Кременчука вздовж межі Кіровоградської та Черкаської областей;

Ворожі БпЛА повз Кременчуцьке водосховище, південно-західним курсом.

Оновлення

О 22:26 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА в р-ні. Шаргороду, Ладижину, Теплика (Вінниччина) у західному напрямку;

БпЛА в р-ні н.п. Монастирище (Черкащина), на Вінниччину західним курсом;

БпЛА на межі Черкаської на Кіровоградської областей у західному напрямку.

БпЛА повз Кам'янець-Подільський р-н. у напрямку Івано-Франківщини через південь Тернопільщини, - повідомлялося о 23:10.

БпЛА рухається на Чернівці з півночі, - повідомлялося о 23:27.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 01:03 ПС повідомили:

БпЛА продовжують кружляти в р-ні. н.п. Холми (Чернігівщина);

БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів (Харківщина), курс північно-західний;

БпЛА у напрямку н.п. Великий Бурлук (Харківщина) з південного заходу;

БпЛА наближається до Полтави з півночі;

БпЛА наближається до н.п. Васильківка (Дніпропетровщина) зі сходу, курс західний.

