Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 24 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух дронів
О 17:50 ПС повідомили:
- БпЛА в районі населеного пункту Березна на Чернігівщині, курс південний.
- БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.
- БпЛА в районі населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині, курс західний.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину, - повідомлялося о 18:12.
О 18:50 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, курс північно-західний.
- БпЛА в районі н.п. Златопіль на Харківщині, курс північний.
Також повідомлялося:
БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину;
БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
Загроза балістики
О 19:43 додалася загроза балістичного озброєння:
"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину".
"Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний", - повідомлялося о 19:45.
Оновлення
О 19:54 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.
- БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
- БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.
О 20:15 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлення
О 20:30 ПС повідомили:
- БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА в Миргородському та Лубенському районах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в районі н.п. Березна на Чернігівщині, постійно змінюють напрямок руху.
- БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, постійно змінюють напрямок руху.
- БпЛА північніше Кропивницького, курс східний.
О 21:06 ПС повідомили:
- Розвідувальний БпЛА в р-ні. н.п. Олишівка (Чернігівщина) у напрямку Київщини;
- Ворожі БпЛА кружляють на Харківщині в р-ні н.п. Пролісне/Печеніги;
- Ворожі БпЛА розтягнулися у західному напрямку від Кременчука вздовж межі Кіровоградської та Черкаської областей;
- Ворожі БпЛА повз Кременчуцьке водосховище, південно-західним курсом.
Оновлення
О 22:26 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА в р-ні. Шаргороду, Ладижину, Теплика (Вінниччина) у західному напрямку;
- БпЛА в р-ні н.п. Монастирище (Черкащина), на Вінниччину західним курсом;
- БпЛА на межі Черкаської на Кіровоградської областей у західному напрямку.
БпЛА повз Кам'янець-Подільський р-н. у напрямку Івано-Франківщини через південь Тернопільщини, - повідомлялося о 23:10.
БпЛА рухається на Чернівці з півночі, - повідомлялося о 23:27.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 01:03 ПС повідомили:
- БпЛА продовжують кружляти в р-ні. н.п. Холми (Чернігівщина);
- БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів (Харківщина), курс північно-західний;
- БпЛА у напрямку н.п. Великий Бурлук (Харківщина) з південного заходу;
- БпЛА наближається до Полтави з півночі;
- БпЛА наближається до н.п. Васильківка (Дніпропетровщина) зі сходу, курс західний.
Чи російська "дік-пломатія" знімає штани та валить купу на любому столі прямо при публіці??
стадомплем'ям...
Времен 2-й мировой. Самый эффективный зенитный пулемет. Средний расход -1000 снарядов на 1 сбитый бомбардировщик.
Когда стали применять бесконтактные взрыватели расход уменьшился в два раза.
Тьфу!
Створити ефективний захист від "шахедів" насправді не так важко - шахеди досить проста повітряна ціль, типу літаків Першої світової війни. Виявляються легко, летять повільно, практично не маневрують у польоті.
Збивати їх можна зенітною артилерією, пілотованими літаками і вертольотами - причому цілком достатньо недорогих спортивних машин для цієї мети, дронами-перехоплювачами і зенітно-ракетними комплексами, оснащеними недорогими зенітними ракетами без головки самонаведення, керованими по радіоканалу за сигналами радіолокатора.
На жаль, ставка була зроблена тільки на мобільні групи, трохи на авіацію, і більше всього на дрони-перехоплювачі, ефективність застосування яких сильно залежить від людського фактора і погоди.
Знову рішення було прийнято не фахівцями, а медійниками, "експертами", "волонтерами" і лобістами інтересів приватних збирачів дронів.
Я не заперечую внесок дронів-перехоплювачів у ППО країни, я постійно говорю про необхідність створення зенітно-ракетної компоненти протидронового щита, як найбільш ефективної. Робота над вирішенням цього завдання ведеться, однак це не загальнонаціональне завдання.
Результат цієї помилки ми спостерігаємо щоночі.
По-перше, у нас немає ракет у потрібній кількості, при цьому поодинокі застосування тих же "Нептунів" виявилися дуже ефективними.
По-друге, сегмент далекобійних дронів фактично монополізувала одна приватна компанія, яка лобіює свої інтереси, нав'язує свої можливості і свої концепції, тому ніякої реальної конкуренції ідей, тактики, моделей дронів немає. Тому наші дрони не долітають до москви.
По-третє, концепція ППО противника радикально відрізняється від нашої. Ворог застосовує в боротьбі з нашими дронами і мобільні групи, і вертольоти бойової авіації, і дрони-перехоплювачі, проте центральне місце в протидроновому щиті ворога займають зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир".
У чому особливість цього ЗРК? - У тому, що ракети "Панциря" не мають головки самонаведення, фактично це радіокеровані реактивні снаряди, які дуже дешеві - вартість порівнянна з вартістю дронів-перехоплювачів.
Людський фактор - кваліфікація пілота, його втома, а також фактор погоди зведені у "панцирі" до мінімуму - він працює фактично автоматично, цілі виявляє локатор, і він же керує ракетами під час атаки.
Радар практично не залежить від погоди, ракета теж. Ракети знаходяться в постійній готовності, при цьому одночасно можуть обстрілюватися десятки цілей з високою ймовірністю ураження - понад 95% для тихохідних дронів.
Для того, щоб дрони могли подолати ППО противника, побудовану на основі ЗРК "Панцир", вони повинні бути фактично невидимі на екранах його радарів і летіти дуже низько - близько 40 метрів. Я кажу це не як медійний "експерт", а як офіцер, який планував і проводив успішні атаки по москві.
Великі далекобійні дрони, які так любить наше військово-політичне керівництво і наші обивателі, оснащені "потужною" бойовою частиною і які коштують шалених грошей, не можуть подолати ППО москви та інших російських міст, для захисту яких застосовуються "панцирі".
Такі дрони, як і "шахеди", легко виявляються радарами, не можуть літати дуже низько і без проблем збиваються "панцирами".
Тому "Холодомор" ворогу не загрожує.
Для вирішення складного завдання подолання ППО були розроблені спеціальні дрони з малою радіолокаційною помітністю, здатні літати на наднизьких висотах і на велику дальність.
Наприклад, наші дрони "Спис", які багаторазово довели свою здатність долітати до самого центру москви.
Однак пан Дейнеко став на захист москви краще за будь-який "Панцир" - він просто ліквідував підрозділ, виробництво і дрони, скоївши акт державної зради.
Ви запитаєте, а навіщо нам дрони які можуть подолати щільну ППО ворога, але з невеликою бойовою частиною?... А я запитаю вас - навіщо нам дрони з великою бойовою частиною, але які збивають ворожі ракети ППО?...
Зараз на фронті повсюдно використовуються дрони з бойовою частиною 0,5-1,0 кг, і як всі бачать на відео - вони дуже ефективні. В операції "Павутина" використовувалися такі ж дрони з малою бойовою частиною - і вони прекрасно спалювали ворожі бомбардувальники.
Дрони з малою бойовою частиною, але які можуть подолати ППО москви (або інших міст), можуть бути націлені на ці самі "Панцирі", радіолокатори, штаби, енергопідстанції та інші важливі неброньовані об'єкти.
А головне - якби щоночі українські дрони прилітали в лігво звіра, то наші позиції, позиції України на світовій арені, в очах партнерів, Трампа, на переговорах - були б набагато сильнішими. А обивателі боліт знали б, що йде війна, що буває темно і холодно.
Є відповідь чому його не збивали?