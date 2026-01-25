Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 234 040 человек (+1020 за сутки), 11 605 танков, 36 612 артсистем, 23 950 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 234 040 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили вГенштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 234 040 (+1 020) человек

танков - 11 605 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 950 (+1) ед.

артиллерийских систем - 36 612 (+32) ед.

РСЗО - 1 624 (+1) ед.

средства ПВО - 1 286 (+3) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 114 896 (+847) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+15) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 75 759 (+115) ед.

специальная техника - 4 050 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

