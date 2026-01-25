РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 877 17

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 234 040 человек (+1020 за сутки), 11 605 танков, 36 612 артсистем, 23 950 ББМ

Бойцы 92-й бригады ликвидировали штурмовую группу россиян в посадке во время стрелкового боя

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 234 040 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили вГенштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 234 040 (+1 020) человек
  • танков - 11 605 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 950 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 36 612 (+32) ед.
  • РСЗО - 1 624 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 286 (+3) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 114 896 (+847) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+15) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 75 759 (+115) ед.
  • специальная техника - 4 050 (+0) ед.

Смотрите также: От оккупанта разлетелось тряпье от попадания FPV-дрона 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Минус трое рашистов в промзоне Покровска: боевая работа 147-й бригады ДШВ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22657) Генштаб ВС (7968) ликвидация (4350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Новий міністр оборони казав про збільшення використання БПЛА для збільшення кількості уражених росіян та зменшення наших втрат. Якщо у вас не вистачає розуму, щоб це зрозуміти, то вам залишається лише гадити на будь-кого.
показать весь комментарий
25.01.2026 08:21 Ответить
+9
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 08:30 Ответить
+8
пво порадовали😀
показать весь комментарий
25.01.2026 09:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без жартів. ЗСУ молодці, а "зелені" кончені паскуди. До чого це? Новий міністр оборони поставив завдання - вбивати 50 тис орків на місяц. То дайте йому кулемет, хай на власному прикладі покаже як воно...
показать весь комментарий
25.01.2026 08:16 Ответить
Новий міністр оборони казав про збільшення використання БПЛА для збільшення кількості уражених росіян та зменшення наших втрат. Якщо у вас не вистачає розуму, щоб це зрозуміти, то вам залишається лише гадити на будь-кого.
показать весь комментарий
25.01.2026 08:21 Ответить
чергова зелена хвойда! де лям донів що обіцяв зеля??? І мені байдуже, як вбиватимуть орків. Казав 50 значить має бути 50, а не 30. До збереження життя. Багато зберів йолоп Зеля у Києві, Херсоні і Одесі?
показать весь комментарий
25.01.2026 08:28 Ответить
Ти ще передвиборочні обіцянки Клоуна згадай... Хіба це привід псувати настрій людям з ранку?
показать весь комментарий
25.01.2026 08:39 Ответить
..."хіба це привід... Дякую, тепер і в мене ранок - гут.+
показать весь комментарий
25.01.2026 11:34 Ответить
Здивував. Хфба може бути добрий настрій в країні без світла , тепла? І де кожен день викравають шахраїв і хабарників серед топ чинивників, але без покарання для них?
показать весь комментарий
25.01.2026 12:15 Ответить
клоунці яки все погано, все не так. НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ НЕ ТАКИЙ. Реально підхворіли...
показать весь комментарий
25.01.2026 21:12 Ответить
Черговий олігофрен, матері якого не вистачило кондома?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:51 Ответить
Звичайна плічьова шмара... звідки в тебе тернеТ? мобілку у дальнобія поцупила. І таки попереджую - ще раз батьків згадаєш, будеш покарана
показать весь комментарий
25.01.2026 14:10 Ответить
Не кип'ятись друже. Завдання поставлене - ось і подивимось як воно буде виконане... можливо так і станеться - він візьме кулемет і покаже приклад... Ще не вечір.
показать весь комментарий
25.01.2026 10:29 Ответить
Чим?
показать весь комментарий
25.01.2026 12:17 Ответить
16 443 БпЛА з початку місяця, в грудні було 12 363 (14 474 весь 24-ий рік). Доведеться козломордим і європейську частину кацапії віддавати Китаю.
показать весь комментарий
25.01.2026 10:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 16:59 Ответить
 
 