Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 234 040 человек (+1020 за сутки), 11 605 танков, 36 612 артсистем, 23 950 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 234 040 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили вГенштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 234 040 (+1 020) человек
- танков - 11 605 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 23 950 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 36 612 (+32) ед.
- РСЗО - 1 624 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 286 (+3) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 114 896 (+847) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+15) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 75 759 (+115) ед.
- специальная техника - 4 050 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
