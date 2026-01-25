Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 234 040 осіб (+1020 за добу), 11 605 танків, 36 612 артсистем, 23 950 ББМ

Бійці 92 бригади ліквідували штурмову групу росіян в посадці під час стрілецького бою

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 234 040 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  - близько 1 234 040 (+1 020) осіб
  • танків - 11 605 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 23 950 (+1) од.
  • артилерійських систем - 36 612 (+32) од.
  • РСЗВ - 1 624 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 286 (+3) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 114 896 (+847) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+15) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 759 (+115) од.
  • спеціальна техніка - 4 050 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Новий міністр оборони казав про збільшення використання БПЛА для збільшення кількості уражених росіян та зменшення наших втрат. Якщо у вас не вистачає розуму, щоб це зрозуміти, то вам залишається лише гадити на будь-кого.
25.01.2026 08:21
Героям слава!!!!!
25.01.2026 08:30
пво порадовали😀
25.01.2026 09:04
Без жартів. ЗСУ молодці, а "зелені" кончені паскуди. До чого це? Новий міністр оборони поставив завдання - вбивати 50 тис орків на місяц. То дайте йому кулемет, хай на власному прикладі покаже як воно...
25.01.2026 08:16
Новий міністр оборони казав про збільшення використання БПЛА для збільшення кількості уражених росіян та зменшення наших втрат. Якщо у вас не вистачає розуму, щоб це зрозуміти, то вам залишається лише гадити на будь-кого.
25.01.2026 08:21
чергова зелена хвойда! де лям донів що обіцяв зеля??? І мені байдуже, як вбиватимуть орків. Казав 50 значить має бути 50, а не 30. До збереження життя. Багато зберів йолоп Зеля у Києві, Херсоні і Одесі?
25.01.2026 08:28
Ти ще передвиборочні обіцянки Клоуна згадай... Хіба це привід псувати настрій людям з ранку?
25.01.2026 08:39
..."хіба це привід... Дякую, тепер і в мене ранок - гут.+
25.01.2026 11:34
Здивував. Хфба може бути добрий настрій в країні без світла , тепла? І де кожен день викравають шахраїв і хабарників серед топ чинивників, але без покарання для них?
25.01.2026 12:15
клоунці яки все погано, все не так. НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ НЕ ТАКИЙ. Реально підхворіли...
25.01.2026 21:12
Черговий олігофрен, матері якого не вистачило кондома?
25.01.2026 13:51
Звичайна плічьова шмара... звідки в тебе тернеТ? мобілку у дальнобія поцупила. І таки попереджую - ще раз батьків згадаєш, будеш покарана
25.01.2026 14:10
Не кип'ятись друже. Завдання поставлене - ось і подивимось як воно буде виконане... можливо так і станеться - він візьме кулемет і покаже приклад... Ще не вечір.
25.01.2026 10:29
Героям слава!!!!!
25.01.2026 08:30
пво порадовали😀
25.01.2026 09:04
Чим?
25.01.2026 12:17
16 443 БпЛА з початку місяця, в грудні було 12 363 (14 474 весь 24-ий рік). Доведеться козломордим і європейську частину кацапії віддавати Китаю.
25.01.2026 10:54
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.01.2026 16:59
 
 