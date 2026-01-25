Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 234 040 осіб (+1020 за добу), 11 605 танків, 36 612 артсистем, 23 950 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 234 040 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 234 040 (+1 020) осіб
- танків - 11 605 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 23 950 (+1) од.
- артилерійських систем - 36 612 (+32) од.
- РСЗВ - 1 624 (+1) од.
- засоби ППО - 1 286 (+3) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 114 896 (+847) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+15) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 759 (+115) од.
- спеціальна техніка - 4 050 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+12 Iryna LIV #303361
показати весь коментар25.01.2026 08:21 Відповісти Посилання
+9 Pawlo Kit
показати весь коментар25.01.2026 08:30 Відповісти Посилання
+8 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар25.01.2026 09:04 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2026 08:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар25.01.2026 08:21 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2026 08:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар25.01.2026 08:39 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
vsbu vsbu
показати весь коментар25.01.2026 11:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2026 12:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артем Гурин
показати весь коментар25.01.2026 21:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар25.01.2026 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2026 14:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
saimansay
показати весь коментар25.01.2026 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар25.01.2026 08:30 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Я ОДЕССИТ
показати весь коментар25.01.2026 09:04 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2026 12:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар25.01.2026 10:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
tarasii smila #448870
показати весь коментар25.01.2026 16:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль