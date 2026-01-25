РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7831 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
2 114 3

Оккупанты нанесли удар по Дружковке из РСЗО "Смерч": одна погибшая и трое раненых

Сегодня, 25 января 2026 года, российские оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области, в результате чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, против гражданского населения враг использовал РСЗО "Смерч".

Жертвы атаки

  • В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя пенсионерка.
  • Еще трое горожан в возрасте 47, 60 и 66 лет получили осколочные ранения, минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Они находились на улице.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Повреждения

Также в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома.

Последствия удара

РФ атаковала Дружковку
Автор: 

обстрел (32375) Донецкая область (12200) Дружковка (137)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрофаги у своєму репертуарі. Їх хлібом не годуй, дай тільки людей повбивати.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:28 Ответить
З моменту закінчення 2-ої світової "гнилішої",мерзотнішої,злочинної,гівняної армії в світі не було і нема.Хіба це армія яка воює з цивільним населення м.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:36 Ответить
Как же они достали ... , эти недочеловеки! 🤬.....
показать весь комментарий
26.01.2026 00:06 Ответить
 
 