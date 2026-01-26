Против меня начали производство за госизмену, - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что против него начали уголовное производство.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Заказное дело, уже судья Вовк в Печерском суде разминается. Генпрокуратура всех запускает, спускают всех собак. Знаете за что? За то, что я мешаю ВСУ", - рассказал он.

Подробности

Гончаренко отметил, что Печерский райсуд по заявлению нардепа "Слуги народа" обязал Офис Генпрокурора начать против него производство за государственную измену и препятствование ВСУ.

