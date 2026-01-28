Украину избрали в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности
Украина была избрана в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности, за нее отдали 126 голосов.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Срочные новости из Нью-Йорка! Наша дипломатическая команда мечты только что победила Россию. Украина победила, а Россия проиграла ожесточенные выборы в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности: Украина - 126; Словения - 112; Россия - 74. Спасибо, дорогие друзья из ООН!" - написал Мельник.
