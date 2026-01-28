РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13839 посетителей онлайн
Новости Украина в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности
360 5

Украину избрали в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности

Украину избрали в Бюро комитета ООН

Украина была избрана в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности, за нее отдали 126 голосов.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Срочные новости из Нью-Йорка! Наша дипломатическая команда мечты только что победила Россию. Украина победила, а Россия проиграла ожесточенные выборы в Бюро Подготовительного комитета ООН по вопросам преступлений против человечности: Украина - 126; Словения - 112; Россия - 74. Спасибо, дорогие друзья из ООН!" - написал Мельник.

Читайте также: ООН: в 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее с 2022 года количество жертв среди гражданского населения

Автор: 

ООН (4234) Мельник Андрей (240)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дипломатична команда мрії??????🤣🤣🤣🤣головний англійською читає з листочка по складам🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.01.2026 13:21 Ответить
Це типу при есесері у профком вибрали?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:28 Ответить
Це ж тільки пройшло 11 років, кривавої московської війни прутіна, проти України!! Убитих Українців московськими окупантами, це дійство ООН, мабуть глибоко «зхвилювало»!!
показать весь комментарий
28.01.2026 13:32 Ответить
І що цей Підготовчий комітет збирається готувати? Каву на сніданок для постійно стурбованих?
показать весь комментарий
28.01.2026 14:18 Ответить
 
 