Україну обрали до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

Україну було обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності, за неї віддали 126 голосів.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Термінові новини з Нью-Йорка! Наша дипломатична команда мрії щойно перемогла Росію. Україна перемогла, а Росія програла запеклі вибори до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності: Україна - 126; Словенія - 112; Росія - 74. Дякуємо, дорогі друзі з ООН!" – написав Мельник.

Також читайте: ООН: у 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу з 2022 кількість жертв серед цивільних