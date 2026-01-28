Україну обрали до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

Україну було обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності, за неї віддали 126 голосів.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Термінові новини з Нью-Йорка! Наша дипломатична команда мрії щойно перемогла Росію. Україна перемогла, а Росія програла запеклі вибори до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності: Україна - 126; Словенія - 112; Росія - 74. Дякуємо, дорогі друзі з ООН!" – написав Мельник.

дипломатична команда мрії??????🤣🤣🤣🤣головний англійською читає з листочка по складам🤣🤣🤣
28.01.2026 13:21 Відповісти
Це типу при есесері у профком вибрали?
28.01.2026 13:28 Відповісти
Це ж тільки пройшло 11 років, кривавої московської війни прутіна, проти України!! Убитих Українців московськими окупантами, це дійство ООН, мабуть глибоко «зхвилювало»!!
28.01.2026 13:32 Відповісти
І що цей Підготовчий комітет збирається готувати? Каву на сніданок для постійно стурбованих?
28.01.2026 14:18 Відповісти
 
 