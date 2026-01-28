Україну обрали до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності
Україну було обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності, за неї віддали 126 голосів.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Термінові новини з Нью-Йорка! Наша дипломатична команда мрії щойно перемогла Росію. Україна перемогла, а Росія програла запеклі вибори до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності: Україна - 126; Словенія - 112; Росія - 74. Дякуємо, дорогі друзі з ООН!" – написав Мельник.
