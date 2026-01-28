Издевался и насиловал на Херсонщине: приговорен к 12 годам российский боевик "ДНР"

Издевался над жительницей Херсонщины и изнасиловал ее: полицейские собрали неопровержимые доказательства и боевик "ДНР" приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Во время оккупации Бериславщины "военнослужащий ДНР" вместе с сообщником вошли в дом жительницы Калиновской поселковой территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты начали над ней издеваться, угрожали ей расстрелом и отрезанием конечностей. Также боевик изнасиловал женщину. Полицейские установили его личность и заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.

В настоящее время судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении преступника завершено

Суд признал его виновным в невыразимо жестоком обращении с гражданским лицом.

Военное преступление произошло в августе 2022 года. В вечернее время основной фигурант вместе с другим военным РФ под угрозой применения оружия заставили жительницу Калиновской поселковой территориальной громады открыть дверь в дом. Оккупанты начали осматривать домовладение. При этом оба направляли на женщину автоматы и угрожали их применением.

После осмотра дома захватчики начали допрос, который сопровождался угрозами расстрелом, избиением и отрезанием частей конечностей. У потерпевшей пытались выведать информацию об участниках АТО, проживающих в населенном пункте, а также о лицах, которым, по мнению незваных гостей, женщина могла передавать координаты мест расположения военной техники и личного состава ВС РФ.

Не получив указанных сведений, основной фигурант произвел два выстрела из автомата, приказал хозяйке раздеться и сесть обнаженной за стол. После этого оккупанты начали употреблять спиртные напитки, которые обнаружили в доме. Впоследствии женщина попросилась в туалет. Основной злоумышленник ее сопроводил, а на обратном пути – изнасиловал потерпевшую.

Утром оккупанты ушли из домовладения, но пригрозили, что могут еще вернуться. Поэтому женщина в тот же день уехала в Херсон, где находилась до деоккупации правобережья области.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, при оперативном сопровождении сотрудников управления уголовного розыска и отдела противодействия киберпреступлениям правоохранители установили личность главного фигуранта. Им является ранее судимый за совершение тяжких преступлений житель Дебальцево, что в Донецкой области. На момент указанных событий злоумышленнику исполнилось 46 лет и на тот момент он находился на "должности" старшего водителя в "109-м стрелковом полку, 1-го армейского корпуса ДНР" в звании "рядовой".

Следователи инкриминировали "бойцу ДНР" совершение преступных действий, состоявших в бесчеловечном обращении с потерпевшей, причинении ей физической боли и моральных страданий, применении сексуального насилия. Поэтому ему заочно было сообщено о подозрении в совершении преступления - "Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Под процессуальным руководством областной прокуратуры полицейские собрали необходимые доказательства в отношении фигуранта и в ноябре 2024 года направили обвинительный акт на рассмотрение суда. В настоящее время судебные слушания завершены. Боевик признан виновным и заочно приговорен к 12 годам пребывания за решеткой.

