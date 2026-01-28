Издевался и насиловал на Херсонщине: приговорен к 12 годам российский боевик "ДНР"
Издевался над жительницей Херсонщины и изнасиловал ее: полицейские собрали неопровержимые доказательства и боевик "ДНР" приговорен к 12 годам тюремного заключения.
Во время оккупации Бериславщины "военнослужащий ДНР" вместе с сообщником вошли в дом жительницы Калиновской поселковой территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты начали над ней издеваться, угрожали ей расстрелом и отрезанием конечностей. Также боевик изнасиловал женщину. Полицейские установили его личность и заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.
В настоящее время судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении преступника завершено
Суд признал его виновным в невыразимо жестоком обращении с гражданским лицом.
Военное преступление произошло в августе 2022 года. В вечернее время основной фигурант вместе с другим военным РФ под угрозой применения оружия заставили жительницу Калиновской поселковой территориальной громады открыть дверь в дом. Оккупанты начали осматривать домовладение. При этом оба направляли на женщину автоматы и угрожали их применением.
После осмотра дома захватчики начали допрос, который сопровождался угрозами расстрелом, избиением и отрезанием частей конечностей. У потерпевшей пытались выведать информацию об участниках АТО, проживающих в населенном пункте, а также о лицах, которым, по мнению незваных гостей, женщина могла передавать координаты мест расположения военной техники и личного состава ВС РФ.
Не получив указанных сведений, основной фигурант произвел два выстрела из автомата, приказал хозяйке раздеться и сесть обнаженной за стол. После этого оккупанты начали употреблять спиртные напитки, которые обнаружили в доме. Впоследствии женщина попросилась в туалет. Основной злоумышленник ее сопроводил, а на обратном пути – изнасиловал потерпевшую.
Утром оккупанты ушли из домовладения, но пригрозили, что могут еще вернуться. Поэтому женщина в тот же день уехала в Херсон, где находилась до деоккупации правобережья области.
Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, при оперативном сопровождении сотрудников управления уголовного розыска и отдела противодействия киберпреступлениям правоохранители установили личность главного фигуранта. Им является ранее судимый за совершение тяжких преступлений житель Дебальцево, что в Донецкой области. На момент указанных событий злоумышленнику исполнилось 46 лет и на тот момент он находился на "должности" старшего водителя в "109-м стрелковом полку, 1-го армейского корпуса ДНР" в звании "рядовой".
Следователи инкриминировали "бойцу ДНР" совершение преступных действий, состоявших в бесчеловечном обращении с потерпевшей, причинении ей физической боли и моральных страданий, применении сексуального насилия. Поэтому ему заочно было сообщено о подозрении в совершении преступления - "Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Под процессуальным руководством областной прокуратуры полицейские собрали необходимые доказательства в отношении фигуранта и в ноябре 2024 года направили обвинительный акт на рассмотрение суда. В настоящее время судебные слушания завершены. Боевик признан виновным и заочно приговорен к 12 годам пребывания за решеткой.
в США терміни додаються, і ця система гарно працює, лише русня та урки (фактично, те саме, що і русня) проти.
ну тоді поясни, якого біса ти проти додавання термінів.
бо знов виглядає, що ти з кацапії пишеш
Я не встановлюю закони... Я ними керуюся і тлумачу... У нас законодавчий орган один - Верховна Рада. У вас - ГОСдура...
Що я і критикую, бо це ідіотизм.
>І в твоїй "Кацапії",
даун, я в Україні живу, мені начхати на твою рашку.
А ти живеш в "нідерландах", які розташовані у "ВнутріМКАДьї". І твій амстердам" розташований на березі Істринського водосховища...
До речі - а скільки доплачують у вас, "за знание хахляцкава языка"?...
такі дауни як ти теж наче живуть, якщо це можна назвати життям
Так і тут... Більше ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ живе по континентальній системі права (Китай - теж), а кацапський пропагандон "Марущак" вважає це "ідіотизмом"...
На у вас, батєнька, уже з психікою "непорядок"...
хай живуть, американська система більш справедлива
>а кацапський пропагандон
докажи, що я кацапський пропагандон, чи ти за свої слова геть не відповідаєш?
Питання по темі нівелюється, як "не суттєве". .. Залишається питання, чи ти "кацап"... Ну, так це питання до сайту... Хай тобі дадуть відповідь користувачі...
>Питання по темі нівелюється, як "не суттєве".
Ні, воно все ще суттєве. Додавання термінів за кожне порушення законів є справедливим. От що цікаво - чому ти на боці злочинців.