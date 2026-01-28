Издевался и насиловал на Херсонщине: приговорен к 12 годам российский боевик "ДНР"

Оккупант издевался и насиловал в Херсонской области

Издевался над жительницей Херсонщины и изнасиловал ее: полицейские собрали неопровержимые доказательства и боевик "ДНР" приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Во время оккупации Бериславщины "военнослужащий ДНР" вместе с сообщником вошли в дом жительницы Калиновской поселковой территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты начали над ней издеваться, угрожали ей расстрелом и отрезанием конечностей. Также боевик изнасиловал женщину. Полицейские установили его личность и заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.

В настоящее время судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении преступника завершено

Суд признал его виновным в невыразимо жестоком обращении с гражданским лицом.

Военное преступление произошло в августе 2022 года. В вечернее время основной фигурант вместе с другим военным РФ под угрозой применения оружия заставили жительницу Калиновской поселковой территориальной громады открыть дверь в дом. Оккупанты начали осматривать домовладение. При этом оба направляли на женщину автоматы и угрожали их применением.

После осмотра дома захватчики начали допрос, который сопровождался угрозами расстрелом, избиением и отрезанием частей конечностей. У потерпевшей пытались выведать информацию об участниках АТО, проживающих в населенном пункте, а также о лицах, которым, по мнению незваных гостей, женщина могла передавать координаты мест расположения военной техники и личного состава ВС РФ.

Не получив указанных сведений, основной фигурант произвел два выстрела из автомата, приказал хозяйке раздеться и сесть обнаженной за стол. После этого оккупанты начали употреблять спиртные напитки, которые обнаружили в доме. Впоследствии женщина попросилась в туалет. Основной злоумышленник ее сопроводил, а на обратном пути – изнасиловал потерпевшую.

Утром оккупанты ушли из домовладения, но пригрозили, что могут еще вернуться. Поэтому женщина в тот же день уехала в Херсон, где находилась до деоккупации правобережья области.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, при оперативном сопровождении сотрудников управления уголовного розыска и отдела противодействия киберпреступлениям правоохранители установили личность главного фигуранта. Им является ранее судимый за совершение тяжких преступлений житель Дебальцево, что в Донецкой области. На момент указанных событий злоумышленнику исполнилось 46 лет и на тот момент он находился на "должности" старшего водителя в "109-м стрелковом полку, 1-го армейского корпуса ДНР" в звании "рядовой".

Следователи инкриминировали "бойцу ДНР" совершение преступных действий, состоявших в бесчеловечном обращении с потерпевшей, причинении ей физической боли и моральных страданий, применении сексуального насилия. Поэтому ему заочно было сообщено о подозрении в совершении преступления - "Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Под процессуальным руководством областной прокуратуры полицейские собрали необходимые доказательства в отношении фигуранта и в ноябре 2024 года направили обвинительный акт на рассмотрение суда. В настоящее время судебные слушания завершены. Боевик признан виновным и заочно приговорен к 12 годам пребывания за решеткой.

+5
наше даунське законодавство треба змінювати, терміни покарання за кожен злочин мають додаватися. Зґвалтував 2 рази - будеш сидіти окремо по 15 років за кожен злочин. А так, ти можеш зґвалтувати хоч мільйон жінок, отримаєш все одно 15 років. Це не справедливо.
28.01.2026 16:43 Ответить
+2
Заочно це таке... Може він вже червей годує?...
28.01.2026 16:54 Ответить
+2
І я про це подумав...
28.01.2026 16:58 Ответить
А якби не війна, це біосміття жило б в Україні і гвалтувало б жінок в Дебальцевому під попустітельством місцевої поліції, а так є надія що його утилізують на фронті.
28.01.2026 16:42 Ответить
наше даунське законодавство треба змінювати, терміни покарання за кожен злочин мають додаватися. Зґвалтував 2 рази - будеш сидіти окремо по 15 років за кожен злочин. А так, ти можеш зґвалтувати хоч мільйон жінок, отримаєш все одно 15 років. Це не справедливо.
28.01.2026 16:43 Ответить
"Ваше" змінюйте, як хочете... В своїй "Кацапії" можете хоч голови рубать, чи яйця обрізать...
28.01.2026 17:00 Ответить
о, зек/злочинець виліз, захищати законодавство, яке писали урки для урок.

в США терміни додаються, і ця система гарно працює, лише русня та урки (фактично, те саме, що і русня) проти.
28.01.2026 17:03 Ответить
КАцапе! Ти придурок... Ти ж не тямиш навіть у своєму законодавстві - а лізеш "рассуждать" про американське... На відміну від тебе, я вивчав як радянське, так і українське. А також знайомився з законодавством іноземним... У американському зовсім інші принципи і підходи... І людина з кількома пожиттєвими строками, цілком може вийти з тюрми, живим...
28.01.2026 17:09 Ответить
>На відміну від тебе, я вивчав як радянське, так і українське. А також знайомився з законодавством іноземним...

ну тоді поясни, якого біса ти проти додавання термінів.

бо знов виглядає, що ти з кацапії пишеш
28.01.2026 18:37 Ответить
Я не "проти" ... Тільки не додавання", а "складання"... Але у чинному законодавстві України такий принцип не застосовується. У нас (як і у більшості країн, які керуються "континентальною системою права" - а це майже вся Європа, як мінімум. І в твоїй "Кацапії", в тому числі, "термін" (або строк покарання"), за сукупністю вироків, формується шляхом поглинення (повного, або часткового) м"якіших строків, найбільш суворим. Просто при сукупності строк по найсуворішій статті, збільшується.
Я не встановлюю закони... Я ними керуюся і тлумачу... У нас законодавчий орган один - Верховна Рада. У вас - ГОСдура...
28.01.2026 22:06 Ответить
>Але у чинному законодавстві України такий принцип не застосовується.

Що я і критикую, бо це ідіотизм.

>І в твоїй "Кацапії",

даун, я в Україні живу, мені начхати на твою рашку.
28.01.2026 22:21 Ответить
Цей "ідіотизм" використовується у більшості країн світу... І нічого - живуть люди...
А ти живеш в "нідерландах", які розташовані у "ВнутріМКАДьї". І твій амстердам" розташований на березі Істринського водосховища...
До речі - а скільки доплачують у вас, "за знание хахляцкава языка"?...
28.01.2026 22:27 Ответить
>Цей "ідіотизм" використовується у більшості країн світу... І нічого - живуть люди...

такі дауни як ти теж наче живуть, якщо це можна назвати життям
28.01.2026 22:31 Ответить
Ти Купріна читав? Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу: Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938).
Так і тут... Більше ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ живе по континентальній системі права (Китай - теж), а кацапський пропагандон "Марущак" вважає це "ідіотизмом"...
На у вас, батєнька, уже з психікою "непорядок"...
28.01.2026 22:49 Ответить
>Більше ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ живе по континентальній системі права (Китай - теж)

хай живуть, американська система більш справедлива

>а кацапський пропагандон

докажи, що я кацапський пропагандон, чи ти за свої слова геть не відповідаєш?
29.01.2026 17:19 Ответить
Зрозумів..
Питання по темі нівелюється, як "не суттєве". .. Залишається питання, чи ти "кацап"... Ну, так це питання до сайту... Хай тобі дадуть відповідь користувачі...
29.01.2026 17:29 Ответить
Зрозуміло, за свої слова ти не відповідаєш. Дешевий, місцевий брехунець.

>Питання по темі нівелюється, як "не суттєве".

Ні, воно все ще суттєве. Додавання термінів за кожне порушення законів є справедливим. От що цікаво - чому ти на боці злочинців.
29.01.2026 17:35 Ответить
О-о-о... Регулярність пішла... А у нас - не тільки перебої в подачі електроенергії, а також"збої"... А кацвпи строчать регулярно...
29.01.2026 18:05 Ответить
Розумію ваше бажання сидіти "окремо".Ні,тільки в загальній камері,і тільки біля параші" під нарами.І там вже немає значення,п"ятнадцять чи п"ять.
28.01.2026 17:08 Ответить
ідіот?
28.01.2026 18:39 Ответить
28.01.2026 16:54 Ответить
28.01.2026 16:58 Ответить
''Поліцейські встановили його особу та заочно повідомили...' В тому- то і різниця, що ми засуджуємо заочно,та ворог катує наших хлопців і дівчат, які знаходяться в його катівнях і дає реальні строки. Тільки захисників Маріуполя більше 3 тисячі воїнів Верховний передав ворогу і обдурив людей, що то ''контрольована евакуація''
28.01.2026 16:56 Ответить
Знову заочно...А чому не зробити так - зібрати всіх службовців та чиновників які приймали участь у розслідуванні цього злочину,їх точно кілька десятків,організувати з тих невелику диверсійно-розвідувальну групу і направити за лінію фронту.Там знайти цього злочинця і знайти момент щоб запхати йому ножа під праву лопатку.А заодно відправити до Йоські Кобзона ще парочку подібних...Оце і буде конкретна дія і конкретний результат...
28.01.2026 17:03 Ответить
Таких ублюдков надо наказывать расстрелом при "попытке к бегству".И комар носа не подточит...
28.01.2026 17:24 Ответить
12років???!!! ЦЮ ПАДАЛЬ ВІДРАЗУ "БАРАНИТЬ"
28.01.2026 17:51 Ответить
Слідство йшло два роки, стільки провели роботи, стільки бумаги списали, а тепер потрібно його затримати і відправити відбувати покарання, всього навсього
28.01.2026 18:51 Ответить
 
 